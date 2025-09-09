Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Vyrų indėlis į namų ruošą padeda išgelbėti žmonos psichinę sveikatą? Tyrimas rodo – taip

2025-09-09 09:49
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-09 09:49

Kaip rodo naujausi Pietų Korėjoje atlikti tyrimai, neatlikti namų ruošos darbai dažnai tampa psichinės sveikatos problemų šaltiniu. Tyrimo rezultatai parodė, kad kai korėjiečiai vyrai padeda namuose, jų žmonos žymiai rečiau patiria depresijos simptomus, praneša portalas „The Korea Herald“.

Namų ruoša (nuotr. Shutterstock.com)

Tyrimas, vykdytas 2014–2022 m., apėmė daugiau nei 7 tūkst. ištekėjusių moterų iš visos Pietų Korėjos. Rezultatai atskleidė, kad kiekviena papildoma valanda, kurią vyras skiria namų ruošos darbams, sumažina žmonos depresijos riziką 12 proc.

Vyrai buityje – 7 kartus pasyvesni

Yonsei universiteto komandos atliktas tyrimas atskleidžia kasdienę moterų realybę. Ištekėjusios moterys namų ruošai vidutiniškai skirdavo 2 val. 37 min. per dieną, o jų vyrai – vos 21 min., t. y. 7 kartus mažiau. Savaitgaliais, kai abu sutuoktiniai būna namuose, lūkesčiai dėl bendrų namų ruošos darbų yra didesni. Tačiau net ir tada, jei vyrai prisidėdavo daugiau, bet žmonos manė, jog jų pastangos nepakankamos, teigiamas poveikis psichinei sveikatai išnykdavo.

Straipsnyje pabrėžiama, kad nepaisant dešimtmečius trukusios ekonominės plėtros ir modernizacijos, Korėjoje tebėra giliai įsišakniję patriarchaliniai lyčių vaidmenys. Net ir dviejų pajamų namų ūkiuose moterys toliau prisiima didžiąją dalį buities darbų. Vyrams dažnai leidžiama sutelkti dėmesį į karjerą, o iš moterų vis dar tikimasi, kad jos tvarkys namus ir prižiūrės vaikus, neretai atsisakydamos profesinių ambicijų.

Tyrėjai jau seniai pastebi, kad per didelis namų ruošos krūvis, ypač derinamas su darbu už namų ribų, gali sukelti lėtinį stresą, nuovargį ir psichikos sveikatos sutrikimus. Šis tyrimas pateikia vienus iš stipriausių statistinių įrodymų, kad vyrų aktyvus dalyvavimas namų ruošoje moterims teikia naudos – tiek sumažindamas darbo krūvį, tiek gerindamas emocinę gerovę.

Ne kiekybė, o kokybė

Rezultatai parodė aiškų dėsningumą: kuo daugiau darbų atlikdavo vyras, tuo mažesnė buvo žmonos depresijos rizika. Vis dėlto svarbus ne tik atliktas darbas, bet ir tai, kaip žmona jį vertino. Moterys, patenkintos vyro indėliu, rečiau sirgo depresija, net jei vyrai atlikdavo mažiau. Ir priešingai – moterims, kurios buvo nepatenkintos vyro pastangomis, depresijos simptomai pasireikšdavo 15 proc. dažniau, net jei vyrai objektyviai atlikdavo daugiau.

Darbo pasiskirstymas namų ūkyje yra problema daugelyje šalių, tačiau Pietų Korėjos situacija išsiskiria. 2021 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaita parodė, kad Pietų Korėjos vyrai priežiūros ir namų ruošos darbams skiria vidutiniškai 45 min. per dieną, kai tuo tarpu kitų EBPO šalių vyrų vidurkis siekia apie 1 val. 36 min.

