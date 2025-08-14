Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išrinkti dvynių vardai prajuokino internautus: mama dėl to labai nusiminė

2025-08-14 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-14 14:50

Renkant vaikui vardą dažnai norime, kad jis būtų gražus, skambus ir prasmingas. Tėvai ieško įkvėpimo, klauso patarimų, tačiau net menkos detalės gali pakeisti visą įspūdį. Taip nutiko ir vienai mamai, kuri džiaugėsi, kad savo dvynukams parinko puikius vardus, tačiau draugė pastebėjo, jog tam tikra tvarka jie skamba kiek neįprastai – tai privertė motiną kitaip pažvelgti į savo pasirinkimą.

Dvyniai (nuotr. Shutterstock.com)

Renkant vaikui vardą dažnai norime, kad jis būtų gražus, skambus ir prasmingas. Tėvai ieško įkvėpimo, klauso patarimų, tačiau net menkos detalės gali pakeisti visą įspūdį. Taip nutiko ir vienai mamai, kuri džiaugėsi, kad savo dvynukams parinko puikius vardus, tačiau draugė pastebėjo, jog tam tikra tvarka jie skamba kiek neįprastai – tai privertė motiną kitaip pažvelgti į savo pasirinkimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris iš Australijos mergaitę nusprendė pavadinti Ari, o berniuką – Callum. Iš pirmo žvilgsnio šie vardai skamba visai įprastai, bet viena jos draugė netrukus atkreipė dėmesį, kad vardus tariant tam tikra tvarka jie primena jūros gėrybių patiekalo pavadinimą, rašoma mirror.co.uk.

Vardai primena jūros gėrybių pavadinimą

Iš pradžių sakant berniuko vardą – Callum, o po to mergaitės – Ari, išeina derinys, labai primenantis žodį „kalmarai“. Kažin, ar kas nors norėtų taip vadintis.

Mama sakė, kad supratusi šį nemalonų dalyką, labai nusiminė, bet dabar jau mano, kad tai – miela ir juokinga.

Portalui „Manamia.com.au“ ji pasakojo: „Savo dvynius pavadinau Ari ir Callum. Iš pradžių nieko keisto nepastebėjau... Bet nebuvau pagalvojusi, kas išeis, jei vardus sukeisiu.

Visai netrukus viena draugė tai pastebėjo ir man pasakė. Buvau labai nusiminusi, bet dabar manau, kad tai – visai smagus dalykas.“

Keisti vaikų vardų pasirinkimai

Ši mama – ne vienintelė, apsirikusi berinkdama vaikams vardus. Neseniai viename „Reddit“ įraše buvo pasakojama, kaip pora planavo savo vaiką pavadinti „Alibi“ – šį žodį jie buvo girdėję per žinias.

Pasirodo, tėvai nė nebuvo susimąstę apie šio žodžio reikšmę ir apie tai, kaip mergaitei teks gyventi su tokiu vardu.

Poros giminaičiai visai nebijojo jiems pasakyti, ką galvoja apie tokį vardą – vienas giminaitis pasakė, kad tai – „blogiausiais vardas pasaulyje“ ir išreiškė nuomonę, kad Taip pavadinti vaiką „turėtų būti draudžiama.“

Daugelis žmonių su juo sutiko – vienas komentatorius rašė: „Alibi būtų siaubingas vardas. Atsiprašykite dukros už tai, kad jai apsunkinote gyvenimą – daugiau nieko nebegalite padaryti.“

Kitas pridūrė: „Savo vaikams kvailus vardus duodantys tėvai yra tikri šunsnukiai. Duoti vaikui vardą – tai ne tik tėvų teisė, bet ir atsakomybė.

Tie, kurie rimtai nežiūri į tokią atsakomybę ir duoda vaikams tokius vardus, kaip Alibi, Khaleesi, McKenzee, Pasileigh ir t.t., aiškiai savo vaikui gero nelinki.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

