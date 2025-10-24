Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Australas pasaulio smiginio čempionate negalės naudoti savo pravardės – priimtas netikėtas sprendimas

2025-10-24 16:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 16:31

Australas Timas Pusey, besiruošdamas startui gruodžio 11 d. prasidėsiančiame PDC pasaulio smiginio čempionate, sulaukė prastų žinių.

Timas Pusey | „Stop“ kadras

Australas Timas Pusey, besiruošdamas startui gruodžio 11 d. prasidėsiančiame PDC pasaulio smiginio čempionate, sulaukė prastų žinių.

REKLAMA
0

PDC atstovai T. Pusey pranešė, kad jis pasaulio čempionate negalės naudoti savo pravardės „The Magnet“. Toks sprendimas priimtas todėl, kad sujungus australo pavardę su pravarde gaunamas vulgariai skambantis žodžių junginys, kuris, švelniau išsireiškus, nusako vyrą, labai traukiantį moteris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip, jie uždraudė mano pravardę, todėl jos nebematote ant mano marškinėlių. Reikės susigalvoti naują pravardę. Gal sukursiu kokią apklausą, kur fanai galės ją išrinkti. Pats šiuo metu nesu sugalvojęs kito varianto“, – pripažino T. Pusey.

REKLAMA
REKLAMA

Australas bilietą į pasaulio čempionatą iškovojo rugsėjį, kai tapo ADA smiginio turo nugalėtoju.

Šių metų pasaulio čempionatas bus brangiausias istorijoje. Prizų fondą sudarys 5 mln. svarų sterlingų (5,74 mln. eurų), o nugalėtojas gaus net 1 mln. svarų (1,15 mln. eurų). Lyginant su praėjusiu čempionatu, prizinis fondas išaugo dvigubai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų