Australas pasaulio smiginio čempionate negalės naudoti savo pravardės – priimtas netikėtas sprendimas

PDC atstovai T. Pusey pranešė, kad jis pasaulio čempionate negalės naudoti savo pravardės „The Magnet“. Toks sprendimas priimtas todėl, kad sujungus australo pavardę su pravarde gaunamas vulgariai skambantis žodžių junginys, kuris, švelniau išsireiškus, nusako vyrą, labai traukiantį moteris.
„Taip, jie uždraudė mano pravardę, todėl jos nebematote ant mano marškinėlių. Reikės susigalvoti naują pravardę. Gal sukursiu kokią apklausą, kur fanai galės ją išrinkti. Pats šiuo metu nesu sugalvojęs kito varianto“, – pripažino T. Pusey.
🚫 Tim Pusey has been told that his nickname 'The Magnet' is not allowed at the PDC World Darts Championship when he makes his debut this year.
He talks about some 'colorful' chants he has still been receiving on the ANZ Premier League despite not using his nickname and… pic.twitter.com/A1EyoKLkNsREKLAMA— Tungsten Tales Darts (@Tungsten_Tales) October 22, 2025
Australas bilietą į pasaulio čempionatą iškovojo rugsėjį, kai tapo ADA smiginio turo nugalėtoju.
Šių metų pasaulio čempionatas bus brangiausias istorijoje. Prizų fondą sudarys 5 mln. svarų sterlingų (5,74 mln. eurų), o nugalėtojas gaus net 1 mln. svarų (1,15 mln. eurų). Lyginant su praėjusiu čempionatu, prizinis fondas išaugo dvigubai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!