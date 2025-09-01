„Čia yra daug blogų naujienų“: įvardijo klaidą, kurią padarė Trumpas

Rusija rugpjūtį į Ukrainą paleido mažiau dronų nei ankstesnį mėnesį, rodo AFP analizė
Naujienų agentūros AFP parengta analizė rodo, kad rugpjūtį Rusijos tolimojo nuotolio dronų atakų Ukrainoje skaičius smarkiai sumažėjo per virtinę didelio atgarsio sulaukusių, bet bevaisių susitikimų, kuriais buvo siekiama nutraukti Maskvos invaziją.
AFP atlikta ir pirmadienį paviešinta Ukrainos oro pajėgų paskelbtų duomenų analizė parodė, kad Rusija rugpjūčio mėnesį į Ukrainą paleido 4 132 tolimojo nuotolio dronus – 34 proc. mažiau nei liepą, kai Rusija paleido rekordinį jų skaičių.
Rusija išvarė Katynės aukų atminimo renginį surengusius Lenkijos baikerius
Sekmadienį Rusijos saugumo tarnybos įsikišo, kai 39 Lenkijos piliečiai kapinėse aukojo mišias, meldėsi ir giedojo himną, pagerbdami Katynės žudynių aukas. Lenkų karo belaisvių žudynes Katynėje per Antrąjį pasaulinį karą įvykdė sovietų slaptoji policija NKVD.
Rusijos leidinys „Readovka“ parašė, kad motociklininkai atvyko į Rusiją pavieniui per Baltarusiją, kad neatkreiptų į save dėmesio.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Pawelas Wronskis pirmadienį naujienų agentūrai PAP sakė, kad valdžia teigė, jog renginyje naudoti šūkiai buvo „antirusiško“ pobūdžio.
Šie asmenys „buvo užregistruoti ir jiems buvo uždrausta būti Rusijos teritorijoje“, sakė jis ir pridūrė, kad, turimomis žiniomis, „motociklų mitingo dalyviai dabar yra ne Rusijoje“.
Incidentas įvyko po kelių mėnesių, kai Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad buvo nuniokotas Katynės žudynių aukų memorialas Mednojės kapinėse, todėl Varšuva išsiuntė diplomatinę notą, reikalaudama nedelsiant jį atkurti.
Katynės žudynės buvo masinė beveik 22 tūkst. Lenkijos karininkų, policininkų ir inteligentijos atstovų egzekucija, kurią 1940 m. pavasarį įvykdė NKVD. Aukos, paimtos į nelaisvę po sovietų invazijos į Rytų Lenkiją 1939 m., buvo nužudytos keliose vietose, įskaitant Katynės mišką netoli Smolensko, taip pat Mednoję ir Charkivą.
Maždaug 2 mln. Ukrainos moksleivių yra užsienyje, iš jų beveik 400 tūkst. mokosi pagal Ukrainos programas Ukrainos mokyklose internetu, per televiziją pranešė parlamento narė Julija Hryšina.
„Šiandien beveik 2 mln. Ukrainos moksleivių yra užsienyje, maždaug 400 tūkst. jų toliau mokosi pagal Ukrainos programas Ukrainos mokyklose“, – sakė parlamentarė.
Ji pabrėžė, kad vienas iš pagrindinių valstybės uždavinių yra garantuoti, kad užsienyje gyvenantys Ukrainos vaikai išlaikytų ryšius su savo tėvyne. Švietimo srityje tai pasiekiama, visų pirma, mokantis internetu pagal Ukrainos programas arba tęsiant ukrainietiškas studijas užsienio mokykloje.
Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, naujus mokslo metus Ukrainoje pradėjo 3,5 mln. moksleivių, dauguma jų mokosi ne internetu.
Serbijos lyderis ketina Pekine susitikti su Vladimiru Putinu ir Xi Jinpingu
Serbijos prezidentas antradienį vyks į Pekiną susitikti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu ir Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu ir dalyvauti kariniame parade, kurio vengia dauguma Europos lyderių, pirmadienį patvirtino jo biuras.
Aleksandaras Vučičius per savo trijų dienų vizitą kartu su Irano, Šiaurės Korėjos ir Slovakijos – vienintelės kitos Europos šalies – vadovais dalyvaus renginyje Pekine, skirtame paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines.
Kinijos karinės galios demonstracija rengiama baigiantis Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO), vadinamos alternatyva kariniam aljansui NATO, viršūnių susitikimui.
Nepaisant siekio įstoti į Europos Sąjungą (ES), Serbija palaiko glaudžius ryšius tiek su Pekinu, kuris yra pagrindinis investuotojas šioje Balkanų valstybėje, tiek su Maskva. Serbija yra beveik visiškai priklausoma nuo rusiškų dujų.
Belgradas niekada neatleido Aljansui už NATO 1999-aisiais vykdytą bombardavimo kampaniją, kuri užbaigė Kosovo karą.
Gegužę A. Vučičius susilaukė Briuselio kritikos dėl dalyvavimo parade Maskvoje.
Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį, Serbija, skirtingai nei ES, atsisakė imtis sankcijų prieš Rusiją, nepaisant Belgrado vilčių prisijungti prie bloko.
Serbijos prezidentas pastaruosius 10 mėnesių susiduria su didžiuliais protestais prieš korupciją ir reguliariai dėkoja Kremliui už paramą prieš judėjimą, kurį jis laiko užsienio remiamu bandymu jį nuversti.
Indijos premjeras susitikime su Putinu paragino nutraukti karą Ukrainoje
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu reikalavo nutraukti karą Ukrainoje ir susitarti dėl ilgalaikės taikos. Vyriausybės vadovas pareiškė savo paramą pastarosioms iniciatyvoms dėl konflikto sureguliavimo, oficialiai pranešė Indijos užsienio reikalų ministerija.
V. Putinas ir N. Modis susitiko Kinijos Tiandzino mieste, kur vyksta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (SCO) viršūnių susitikimas. Ir Kremlius citavo N. Modį panašiais žodžiais. Pats V. Putinas savo viešuose pasisakymuose neminėjo karo, tačiau pabrėžė gerus ir artimus Indijos ir Rusijos santykius. „Rusija ir Indija dešimtmečius palaiko ypatingus santykius – draugiškus, kupinus pasitikėjimo“, – teigė jis.
Indija, savo supratimu, iki šiol laikėsi neutralios pozicijos dėl Ukrainos karo. Ji ne kartą reikalavo nutraukti mūšius, tačiau pati diplomatinių iniciatyvų nesiėmė. Priešingai: Indija tapo antra didžiausia rusiškos naftos pirkėja.
Dėl to JAV prezidentas Donaldas Trumpas padidino muitus produktams iš Indijos.
Susitikime Tiandzine, N. Modžio duomenimis, buvo kalbama ir apie prekybą trąšomis bei bendradarbiavimą kosmoso srityje.
Naujos detalės: žinomo Ukrainos politiko nužudymą planavo mėnesius
Ukrainos policija skelbia naujas detales apie buvusio Ukrainos parlamento pirmininko nužudymą.
Nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas Andrejus Nebytovas sako, kad nužudymas buvo planuotas ne vieną mėnesį.
Šiuo metu nagrinėjamos visos galimos versijos ir motyvai.
„Šiandien galime pasakyti, kad asmuo turėjo ketinimą nužudyti. Mes neatmetame, kad tai buvo Rusijos pėdsakas, kad tai buvo užsakymas iš Rusijos Federacijos pusės“, – sako A. Nebytovas.
Įtariamasis neturėjo nuolatinės darbo vietos, buvo kurjeris, dirbo laikinus darbus.
„Jis turėjo tam tikras aplinkybes, dėl kurių padarė šį nusikaltimą“, – sako policijos atstovas.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 76 rusų dronus
Ukrainos oro gynyba naktį į pirmadienį neutralizavo 76 rusų dronus, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo sekmadienio 20.30 val. rusai atakavo Ukrainą 86 „Shahed“ tipo dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Pirmadienio 9.00 val. duomenimis, patvirtinta, kad Ukrainos oro gynyba numušė arba neutralizavo 76 priešo dronus šiauriniuose, rytiniuose, centriniuose ir pietiniuose Ukrainos regionuose.
Registruota 10 dronų smūgių šešiose vietose.
Pavojingas incidentas EK pirmininkės lėktuve: pilotai leidosi su popieriniais žemėlapiais, įtarimai – Rusijai
Europos Komisijos (EK) pirmininkės Ursulos von der Leyen lėktuvas Bulgarijos oro uoste turėjo leistis naudodamas popierinius žemėlapius, skelbia „Financial Times“.
Manoma, kad su incidentu susijusi Rusija – buvo atjungti GPS signalai oro uoste.
Sekmadienio popietę lėktuvas skraidino EK pirmininkę į Plovdivą. Lėktuvas prarado navigacijos ryšį artėjant prie miesto oro uosto.
Trys pareigūnai leidiniui pareiškė, kad incidentas yra traktuojamas kaip Rusijos kišimosi operacija.
Šaltakraujiška rusų taktika: prie fronto gyventojams masiškai atjunginėja elektrą, dujas
Laikinai okupuotų Luhansko srities teritorijų gyventojams net ir dėl nedidelių skolų už komunalines paslaugas atjungiamos dujos ir elektra.
Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Luhansko regiono karinės administracijos vadovas Oleksijus Charčenka.
„Keliuose okupuoto Luhansko regiono rajonuose, ypač esančiuose netoli fronto linijos, Rusijos pajėgos atjungia dujas ir elektrą. Masiškai elektros energiją atjunginėti net ir dėl nedidelių neapmokėtų komunalinių paslaugų sąskaitų pradėta birželio mėnesį. Tokie atvejai užfiksuoti Sievierodonecke, Lysičanske, Sokolohirske, Holubivkoje, taip pat Svatovės, Kreminnos ir Slovianoserbsko rajonuose“, – paaiškino O. Charčenka.
Jis taip pat pažymėjo, kad dėl priverstinės mobilizacijos ir mažo darbo užmokesčio beveik visose vadinamosios LLR savivaldybės įmonėse labai trūksta darbuotojų.
„Luhansko miesto apželdinimo ir infrastruktūros kombinate, kuris yra atsakingas už tokias užduotis, kaip nykstančių architektūrinių statinių remontas, 63 proc. pareigybių tebėra laisvos", – pridūrė regiono vadovas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dėl medicinos personalo trūkumo okupuotame Luhanske paramedikai ir akušerės būna priversti atlikti gydytojų pareigas.
Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius
Okupuotame Kryme ukrainiečių dronai smogė dviem Rusijos okupantų Mi-8 sraigtasparniams.
Kaip praneša „24 Kanal“, dronai aptiko rusus oro bazėje Gvardiyske, netoli Simferopolio, ir sėkmingai numušė du priešo sraigtasparnius. Jų vertė siekia nuo 20 iki 30 milijonų dolerių.
Putinas trina rankas: įtakingas leidinys įvardijo, koks karo scenarijus labiausiai tikėtinas
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas Ukrainoje mato tik JAV silpnumą, skelbia „Bloomberg“ analitikas Maxas Hastingsas.
Anot jo, ši vasara Ukrainoje baigėsi su didesniu liūdesiu nei ankstesnės nuo karo pradžios. Rusija veržiasi vis giliau, ukrainiečiai pavargę, dalis jų išvyko geresnio gyvenimo į užsienį, sako M. Hastingsas.
Rusijoje – dronų ataka: dalis miesto liko be elektros
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį dronai atakavo Rusijos Krasnodaro kraštą, rašo UNIAN. Kilo gaisrai elektros pastotėje ir, greičiausiai, naftos perdirbimo gamykloje.
Krasnodaro krašto operatyvinis štabas skelbia, kad Kropotkino miesto apylinkėse dėl drono nuolaužų kilęs gaisras elektros pastotėje apėmė 80 kv. m. Gaisras jau užgesintas.
Dėl gaisro dalis miesto liko be elektros.
Dronai taip pat atakavo Ilskio kaimą, kuriame yra naftos perdirbimo gamykla.
Tuo pačiu metu Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad šią naktį buvo numušta 50 Ukrainos dronų. Ukraina kol kas nekomentavo tokių smūgių.
Iš Putino – ciniškas pareiškimas dėl karo: „Krizė kilo ne dėl Rusijos išpuolio prieš Ukrainą“
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį Maskvos sąjungininkų akivaizdoje bandė apginti savo puolimą Ukrainoje, kaltindamas Vakarų šalis dėl trejus su puse metų trunkančio karo, nusinešusio dešimtis tūkstančių žmonių gyvybių ir nuniokojusio didelę dalį Rytų Ukrainos, išprovokavimo.
„Ši krizė kilo ne dėl Rusijos išpuolio prieš Ukrainą, o dėl perversmo Ukrainoje, kurį palaikė ir išprovokavo Vakarai“, – sakė V. Putinas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime šiauriniame Tiandzino uostamiestyje.
„Antra krizės priežastis – nuolatiniai Vakarų šalių bandymai įtraukti Ukrainą į NATO“, – pridūrė Rusijos prezidentas.
Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos
Baltarusijoje sekmadienį duotas startas pratyboms „Interaction 2025“, skelbia baltarusių agentūra „Belta“. Jose dalyvaus Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos šalys – Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Rusija, Tadžikistanas.
Oficialiai skelbiama, kad Baltarusijos teritorijoje vyksiančios pratybos bus skirtos „konfliktų lokalizavimui vienos iš valstybių narių teritorijoje“.
Taip pat vyks dvi specialios pratybos: „Search 2025“, kuriose dalyvaus žvalgybos pajėgos ir priemonės, ir „Echelon 2025“, kuriose dalyvaus kolektyvinės greitojo reagavimo pajėgų materialinės ir techninės paramos padaliniai.
Pratybose dalyvaus minėtų šalių kariniai kontingentai ir specializuoti padaliniai, institucijos, operatyvinės grupės.
Vitebske sekmadienį vyko pratybų pradžios ceremonija, joje dalyvavo pratybų vadovai, Baltarusijos ir Rusijos pareigūnai, generolai.
Šią savaitę – Europos lyderių susitikimas dėl Ukrainos
Ketvirtadienį Paryžiuje vyks Europos lyderių susitikimas, skelbia „Financial Times“.
Trys diplomatai leidiniui nurodė, kad Paryžiuje susitiks tie, kurie rugpjūčio viduryje Vašingtone susitiko su Donaldu Trumpu.
Juos tęsti diskusijų į Paryžių pakvietė Emmanuelis Macronas.
Susitikime dalyvaus Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte ir Ursula von der Leyen.
Eliziejaus rūmai atsisakė pakomentuoti.
Smūgis Kryme: ukrainiečiai vardija, kokius rusų objektus sunaikino
Ukrainos saugumo tarnybos specialiųjų pajėgų kariai smogė Rusijos karinei infrastruktūrai laikinai okupuotame Kryme ir sunaikino keletą taikinių, skelbia „Ukrainska Pravda“.
Apie tai paskelbė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyba.
Tarp sunaikintų objektų – radijo teleskopas RT-70, kurį Rusija naudojo kariniams ryšiams. Taip pat sunaikinti:
- radarų kompleksas „Utes-T“;
- kompleksas „Glonas“;
- pakrantės radarų stotis MR-10M1 „Mys M1“;
- radaras 96L6-AP, įeinantis į priešlėktuvinės gynybos sistemą S-400.
Ukrainiečiai pabrėžia, kad toliau sistemingai naikina Rusijos oro gynybą ir strateginius objektus Kryme.
Sekmadienį pranešta, kad netoli Simferopolio sunaikinti mažiausiai trys sraigtasparniai. Be to, esą paleistos kelios raketos į rusų bazę prie Vološino pakrantėje. Čia sunaikinti mažiausiai šeši laivai.
Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.
Rusija stiprina veiksmus prieš Europą: įvardijo tris pagrindines kryptis
Kremlius pradėjo plačią informacinę kampaniją, kurios tikslas – sustabdyti Vakarų pagalbą Ukrainai ir pakenkti Europos vaidmeniui taikos derybose. Tokią išvadą daro JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN.
Analitikai pastebi, kad Rusija pastaruoju metu aktyvavo tris retorines linijas, skirtas paveikti Vakarų sprendimus Kremliaus naudai. Šio linijos yra:
- kaltinimai Europos valstybėms dėl karo Ukrainoje tęsimo,
- grasinimai Vakarų valstybėms branduoliniais ginklais,
- tvirtinimai apie neišvengiamą Rusijos pergalę Ukrainoje.
Apie tai, kad neva Vakarai nori tęsti karą Ukrainoje, kalbėjo Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, Kirilas Dmitrijevas.
„Kremlius dažnai naudoja Dmitrijevą, kad apgintų Rusijos interesus Vakaruose, ypač dėl taikos proceso Ukrainoje ir sankcijų, anglakalbėse platformose ir žiniasklaidoje“, – pabrėžia ISW.
Analitikai taip pat pažymi, kad rugpjūčio 31 d. Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininkas Dmitrijus Medvedevas sukritikavo Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą už jų šalių dalyvavimą JAV pastangose užbaigti karą Ukrainoje.
D. Medvedevas pareiškė, kad F. Merzas ir E. Macronas „pamiršo Antrojo pasaulinio karo pamokas“ ir „viskas gali baigtis taip pat, kaip 1945 m.“
Šios visos retorinės linijos turi tikslą sustiprinti neseniai pradėtas Rusijos gynybos ministerijos pastangas klaidingai vaizduoti Rusijos pergalę Ukrainoje kaip neišvengiamą. Ministerija bandė naudoti didelius kiekius duomenų, kad įrodytų Rusijos pažangą, tačiau, anot ekspertų, ne visai tiksliai.
Ukrainoje sulaikytas įtariamasis dėl buvusio parlamento pirmininko nužudymo
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ankstyvą pirmadienio rytą pranešė, kad įtariamasis dėl buvusio parlamento pirmininko Andrijaus Parubijaus nužudymo sulaikytas ir davė pirminius parodymus tyrėjams.
Šalies vidaus reikalų ministro pareiškime teigiama, kad šeštadienį įvykdyta žmogžudystė buvo kruopščiai suplanuota, o tai patvirtina V. Zelenskio šeštadienį išsakytus žodžius, kad tai – tyčinis nusikaltimas.
A. Parubijus, vienas pagrindinių 2004 ir 2014 m. proeuropietiškų šalies protesto judėjimų veikėjų, buvo nušautas vakariniame Lvivo mieste.
V. Zelenskis sakė, kad vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka ir saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas informavo jį apie suėmimą.
„Dėkoju mūsų teisėsaugos pareigūnams už operatyvų ir koordinuotą darbą“, – sakė jis.
Vėliau, po pokalbio su vyriausiuoju prokuroru Ruslanu Kravčenka, jis pridūrė: „Įtariamasis davė pirminius parodymus. Šiuo metu atliekami skubūs tyrimo veiksmai, kad būtų nustatytos visos šios žmogžudystės aplinkybės.“
I. Klymenka savo įrašė „Telegrame“ sakė, kad įtariamasis buvo sulaikytas vakarų Ukrainos Chmelnyckio srityje, sulaikymo operacijoje dalyvavo dešimtys policininkų ir saugumo pareigūnų.
„Dabar daug detalių nebus, – pridūrė jis. – Pasakysiu tik tiek, kad nusikaltimui buvo kruopščiai ruoštasi: išstudijuotas žuvusiojo judėjimo tvarkaraštis, sudarytas maršrutas, apgalvotas pabėgimo planas.“
„Čia yra daug blogų naujienų“: įvardijo klaidą, kurią padarė Trumpas
Buvęs JAV prezidento Donaldo Trumpo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas, rašo „Sky news“.
Sekmadienį prezidentas Xi Jinpingas sukvietė Rusijos ir Indijos vadovus bei aukštus maždaug 20 Eurazijos šalių pareigūnus į svarbų aukščiausiojo lygio susitikimą, kurio tikslas – regioniniuose santykiuose iškelti Kiniją į pirmą vietą.
J. Boltonas sako, kad šis susitikimas yra sustiprėjusių ryšių tarp Vladimiro Putino, Indijos ministro pirmininko Nanderos Modi ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo atspinys. Anot jo, tai galiausiai parodo D. Trumpo politikos padarytą žalą.
„Čia yra daug blogų naujienų, labai mažai gerų naujienų“, – sako jis.
„Vakarai, ypač JAV, dešimtmečius stengėsi atitraukti Indiją nuo jos Šaltojo karo laikų prisirišimo prie Rusijos, pirkdami iš jos sudėtingą ginkluotę ir įspėdami Indiją apie Kinijos keliamą pavojų.
Donaldas Trumpas per pastarąją savaitę iš esmės viską pakeitė. Dėl įvairių priežasčių dabar Indija vėl grįžta prie Rusijos ir artėja prie Kinijos... taip sunaikindama šiuos dešimtmečius trukusias pastangas pakeisti šį aljansą.
Nesakau, kad tai negali būti ištaisyta, bet tam reikės daug darbo, ir nematau, kad tai prasidės artimiausiu metu“, – pastebi J. Boltonas.
Komentuodamas V. Putino ir D. Trumpo susitikimą Aliaskoje ir taikos Ukrainoje perspektyvas, J. Boltonas išreiškė pesimizmą.
„Manau, kad taikos Ukrainoje galimybės dabar yra dar mažesnės nei prieš susitikimą Aliaskoje. Putinas tiesiogine prasme išsisuko nuo atsakomybės už žmogžudystes.
Kad ir ką jis sakė Trumpui Aliaskoje, jis tiesiog ignoruoja – didina atakas prieš civilius taikinius Ukrainoje, nemažina Rusijos karinių pastangų, nedaro jokių nuolaidų“, – pastebi buvęs patarėjas.
J. Boltono vertinimu, V. Putinas pažemino D. Trumpą.
„Nemanau, kad jis tai supranta, bet manau, kad Putinas tiki, kad senoji magija sugrįžo, kad jo KGB mokymas vėl leido jam apgauti Trumpą. Kremliui tai labai gerai sekasi“, – priduria jis.