TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius

2025-09-01 11:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 11:03

Okupuotame Kryme ukrainiečių dronai smogė dviem Rusijos okupantų Mi-8 sraigtasparniams.

Mi-8 (nuotr. SCANPIX)
17

Okupuotame Kryme ukrainiečių dronai smogė dviem Rusijos okupantų Mi-8 sraigtasparniams.

2

Kaip praneša „24 Kanal“, dronai aptiko rusus oro bazėje Gvardiyske, netoli Simferopolio, ir sėkmingai numušė du priešo sraigtasparnius. Jų vertė siekia nuo 20 iki 30 milijonų dolerių.

Rusijos nuostoliai auga

Nuo karo Ukrainoje pradžios Rusija patyrė daug nuostolių, kurių skaičius vis auga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujausiais duomenimis, okupantų nuostolių sąrašą per pastarąją parą papildė 49 artilerijos sistemos, 214 dronų bei du sraigtasparniai.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Nuo invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos gyvosios jėgos nuostoliai jau viršija 1 milijoną karių (apie 850 per parą), kaip skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešime „Facebook“.

Be to, pranešama ir apie kitą prarastą techniką: 1213 oro gynybos priemonių, 422 lėktuvus, 341 sraigtasparnį, daugiau nei 55 tūkst. operatyvinių-taktinių dronų bei daugiau nei 3 tūkst. sparnuotųjų raketų.

Sąraše taip pat minimi 28 laivai ir valtys, vienas povandeninis laivas, 60 399 automobiliai ir autocisternos bei beveik 4 tūkstančiai specialiosios technikos vienetų.

Generalinis štabas pažymi, kad duomenys dar tikslinami.

