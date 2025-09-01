Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius

Kaip praneša „24 Kanal“, dronai aptiko rusus oro bazėje Gvardiyske, netoli Simferopolio, ir sėkmingai numušė du priešo sraigtasparnius. Jų vertė siekia nuo 20 iki 30 milijonų dolerių.
Rusijos nuostoliai auga
Nuo karo Ukrainoje pradžios Rusija patyrė daug nuostolių, kurių skaičius vis auga.
Naujausiais duomenimis, okupantų nuostolių sąrašą per pastarąją parą papildė 49 artilerijos sistemos, 214 dronų bei du sraigtasparniai.
Nuo invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos gyvosios jėgos nuostoliai jau viršija 1 milijoną karių (apie 850 per parą), kaip skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešime „Facebook“.
Be to, pranešama ir apie kitą prarastą techniką: 1213 oro gynybos priemonių, 422 lėktuvus, 341 sraigtasparnį, daugiau nei 55 tūkst. operatyvinių-taktinių dronų bei daugiau nei 3 tūkst. sparnuotųjų raketų.
Sąraše taip pat minimi 28 laivai ir valtys, vienas povandeninis laivas, 60 399 automobiliai ir autocisternos bei beveik 4 tūkstančiai specialiosios technikos vienetų.
Generalinis štabas pažymi, kad duomenys dar tikslinami.
