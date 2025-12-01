 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vudžiui paviešinus, kokią sugadintą siuntą jis gavo – „Omnivos“ atsakas

2025-12-01 14:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 14:44

Prasidėjus šventiniam švenčių šurmuliui, žmonės vis dažniau traukia į paštomatus atsiimti laukiamų siuntų. Tačiau dainininkui Arvydui Martinėnui-Vudžiui ši akimirka tapo nemalonia patirtimi. Jam nupirkus dovaną vaikams ir atidarius paštomato dureles, vyrą akimirksniu apėmė nuostaba – siunta buvo sugadinta. Dėl šios situacijos naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „Omnivą“.

2

Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Martinėnas-Vudis parodė, kaip atrodė jo siunta, atsiimta iš paštomato. Kaip matyti vaizdo įraše, siuntos pakuotės viršus buvo akivaizdžiai praplėštas.

Dovana vaikams – sugadinta

Kaip atskleidė Vudis, paštomatu jis užsakė dovaną vaikams – kalėdinį kalendorių, tad pamačius sugadinta staigmeną, vyrą apėmė pyktis.

„Kas per de**lai dirba „Omnivoje“? Kaip tokią siuntą atsiimti? Praplėšta, išdraskyta, sulankstyta. Tas, kuris išvežiojo siuntas, yra asilas“, – žodžių į vatą nevyniojo Vudis.

Arvydo Martinėno-Vudžio įrašas (nuotr. Instagram)

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su atlikėju, jis neslėpė apmaudo – Vudžio teigimu, tokių situacijų būti neturėtų.

„Nuo dabar kiekvieną kartą, atsiimdamas siuntą, viską transliuosiu gyvai į savo „TikTok“. Ir nesvarbu, ar tai bus „Omniva“, ar kiti paštomatai. Siunčiame tikrai daug siuntų, tad darysime transliacijas.

Manau, kad pati įmonė nėra dėl to kalta, greičiausiai tiesiog prisirinko prieš švenčių maratoną darbuotojų, kurie taip parazituoja. Jau nupirkome vaikams kitą advento kalendorių, gyvenam toliau“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo Vudis.

„Omniva“ pateikė paaiškinimą

Naujienų portalas tv3.lt dėl susiklosčiusios situacijos kreipėsi į „Omniva“. 

„Omniva“ komunikacijos vadovė Lietuvoje Gabrielė Požerskė pateikė savo poziciją: „Apgailestaujame, kad nuvylėme klientą, ypač suprasdami siuntos emocinę vertę. Šiuo atveju matome, kad siunta nebuvo tinkamai supakuota ir dėl to tapo lengvai pažeidžiama.

Kai yra siunčiami tokie daiktai kaip kalendoriai, knygos ar albumai, juos reikėtų suvynioti į burbulinę pakavimo plėvelę arba poroloną ir įdėti į kartoninę dėžę. Jei reikia, pridėti užpildo, kad neliktų tuščių tarpų.

Tai svarbu, nes siunta autobusiuku važiuoja į logistikos centrą, ant siuntos yra dedamos ir kitos siuntos, tad pakuotė turi atlaikyti kitų siuntų svorį. Vėliau siunta keliauja automatizuota siuntų skirstymo linija. Jeigu siunta yra itin trapi, reikėtų papildomai pasirinkti paslaugą „Atsargiai“, tuomet ji bus skirstoma rankiniu būdu.

Šioje situacijoje mūsų kurjeris turėjo įvertinti, jog siunta yra pažeista ir grąžinti ją atgal į siuntų skirstymo centrą, kad galėtume informuoti siuntėją apie pažeistą pakuotę. Su kurjeriu pasikalbėsime ir stengsimės, kad tokios situacijos ateityje nepasikartotų.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

