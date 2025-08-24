Apžvelgė retą ir išskirtinį „Lexus“ modelį: norintiems – verta suskubti

XXI a. pradžioje, „Lexus“ norėjo save parodyti ne tik kaip „premium“ klasės sedaną bei krosoverį, bet ir sportiškų kupė modelių gamintoją. Todėl pasaulis sulaukė superautomobilio „Lexus LFA“, kompaktiško RC bei stilingo GT klasės LC modelių.
„Lexus RC F“ debiutavo 2014-iais ir tai yra galingiausia, tais pačiais metais rinkoje pasirodžiusio, RC modelio modifikacija. RC yra sukurtas trečios kartos sedano IS pagrindu, taigi principas panašus, kaip ir trečios bei ketvirtos serijos BMW atveju, kai tradicinis sedanas yra konvertuojamas į sportišką kupė. Tačiau japonai, kitaip nei pagrindiniai konkurentai iš Vokietijos, nusprendė, kad vairuotojus pasistengs suvilioti ne tik išraiškingu bei agresyviu kupė kėbulu ir aukštesne kokybe.
Lexus RC F privalumai
RC-F turi du skirtingus charakterius. Važiuojant ekonominiu režimu, aštuoni cilindrai murkia švelniai ir nė kiek negrasina ausų būgneliams dideliu decibelų kiekiu. Neprovokuojant, RC-F elgiasi labai ramiai, todėl puikiai tinka kasdienėms kelionėms.
„Tai, kas šį automobilį daro tikrai išskirtiniu, slepiasi po jo variklio dangčiu. Jis turi atmosferinį 5 litrų darbinio tūrio V8 variklį, iš kurio „Lexus“ išspaudė tikrai įspūdingą galingumą – 470 arklio galių ir beveik 530 niutonmetrų sukimo momentą. Visa tai per 8 pavarų automatinę greičio dėžę keliauja tik į galinius RC F ratus. Taigi čia yra tikrai galingas sportinis kupė“, – automobilio galingumą analizavo laidos kūrėjas Vytenis Kudarauskas.
Tačiau dabar jau nebekuriami automobiliai, kurie pasižymėtų tokiomis savybėmis. Norėdami patenkinti greitų ir sportiškų kupė modelių poreikį, gamintojai yra priversti kurti keturių ar šešių cilindrų variklius su turbinomis arba hibridinėmis sistemomis, todėl toks RC-F, su atmosferiniu V8, tampa tikru unikumu.
Kelyje „Lexus RC F“ gali būti santūrus ir subrendęs, tačiau įjungus sportinį režimą is išlaisvinus visus po variklio dangčiu esančius arklius, RC-F tampa greitu, stabiliu, aštriu ir posūkius su pasimėgavimu kramtančiu sportiniu kupė.
„Todėl su šiuo automobiliu malonu važiuoti tiek ramiai, tiek ir leidžiant sau bei jam, truputį pasileisti plaukus. Vienintelis kiek nuviliantis dalykas, tai „Aisin“ gamybos aštuonių pavarų automatinė greičių dėžė, kuri nepakankamai greitai reaguoja į vairuotojo norus. Štai ji galėtų būti aštresnė, nes kai tu jau nori gauti malonų pagreičio smūgį į krūtinę, ji dar tik užsimoja“, – pastebėjo V. Kudarauskas.
Nors ir nuobodokas, tačiau aukštos kokybės RC-F interjeras sukuria jaukumą juo naudojantis kasdien. Tai „premium“ klasės modelis, todėl malonu, kad nei važiuojant grubiomis miesto gatvėmis, nei mėgaujantis vingiuotais užmiesčio keliais, nereikia klausyti plastiko barškėjimo ir traškėjimo.
Greitai nebegamins
Šiemet „Lexus“ paskelbė, kad po dešimt metų trukusios gamybos nuo konvejerio nuriedės paskutiniai RC modeliai, įskaitant ir galingiausią RC-F versiją.
Jei negalite sau leisti apie 90 tūkst. eurų už vieną paskutinių naujų modelių, deja, naudotų automobilių rinka taip pat labai nepadės.
Šiuo metu Lietuvoje parduodami tik du RC-F, o didžiausiuose Europos naudotų automobilių skelbimų portaluose jų pasiūla nesiekia nė dviejų dešimčių.
„Lexus“ kol kas neišsižada kupė modelių, tačiau jei RC-F įpėdinis ir pasirodys, tikėtina, kad jis turės hibridinę pavarą. Todėl toks atmosferinį V8 variklį turintis RC-F jau dabar tampa tikru vienaragiu.
