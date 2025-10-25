Pagaliau atrado skaniausią lietinių blynų tešlą: užsirašykite iš karto

Iš normos iškepsite 12–14 lietinių (priklausys nuo to, kokio dydžio juos kepsite).
Porcijos 4. Užtruksite apie 30 min. Reikės: 300 ml gazuoto mineralinio vandens; 200 ml pieno; 4 kiaušiniai; 3 v. š. cukraus; 16 v. š. miltų; 1 a. š. vanilinio cukraus; 4 v. š. aliejaus.
Į dubenį įmušame kiaušinius, suberiame miltus, cukrų, vanilinį cukrų, supilame aliejų, pieną ir mineralinį vandenį. Rankiniu smulkintuvu, kitaip dar vadinamu „blenderiu“ suplakame masę iki vientisos konsistencijos. Tešlai leidžiame apie 20 min pastovėti ir „subręsti“.
Keptuvę patepame šlakeliu aliejaus. Samčiu pilame tešlos ir kepame lietinius.
Skanaujame. Puikiai tinka su uogiene, šviežiomis ar šaldytomis uogomis.