  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Judėk Neries eismo juosta

Kada sostinėje keliaujame nemokamai ir kokios nuolaidos priklauso viešajame transporte?

2025-08-29 13:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 13:34

Sostinės viešasis transportas taiko specialias kainodaros išimtis šventinėmis dienomis. Nemokamai autobusais, troleibusais bei elektriniais keleiviniais laivais galima keliauti Tarptautinę dieną be automobilio, rugsėjo 22-ąją, taip pat valstybinių švenčių dienomis – Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir Liepos 6-ąją. Ši galimybė suteikiama visiems keleiviams – tiek vilniečiams, tiek miesto svečiams.

JUDU laivas Lašiša

0
Viso sezono metu laivuose, kaip ir kituose sostinės viešojo transporto maršrutuose, galioja visos įstatyme numatytos lengvatos. Kiekvienas keleivis gali nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jeigu jiems neužimamos atskiros sėdimos vietos. Šeimos, auginančios ar globojančios mažamečius, gali pasinaudoti šia galimybe kiekvienos kelionės metu.

Mokiniams ir studentams taikomos reikšmingos nuolaidos: pradinukai gali įsigyti specialų metinį bilietą už 10 eurų, o vyresnių klasių mokiniams bei studentams suteikiama net 80 proc. nuolaida tiek vienkartiniams, tiek terminuotiems bilietams. Pensininkai taip pat naudojasi lengvatomis – keleiviams iki 80 metų taikoma 50 proc. nuolaida, o sulaukusiems 80 metų ir vyresniems – 80 proc. nuolaida. Beje, vyresni nei 80 metų, turi teisę įsigyti 12 mėn. (365 dienų) bilietą vos už 10 eurų, todėl reguliariai keliaujantiems tai itin patogi ir ekonomiška galimybė.

Asmenys su negalia turi teisę į nuolaidas kelionėms: turintiems visišką ar dalinį nedarbingumą, reikalinga hemodializė ar kitos sunkios ligos, taip pat lydintiems juos asmenims suteikiamos 50–80 proc. nuolaidos. Lengvatos galioja ir tiems, kurie nukentėjo dėl istorinių įvykių – nepriklausomybės gynėjams, tremtiniams, rezistentams, laisvės kovų dalyviams, taip pat asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio avarijos padarinius ar tarnavusiems Afganistane. Šioms keleivių grupėms taikoma 50–80 proc. nuolaida, priklausomai nuo amžiaus ir statuso.

Apie lengvatas viešajame transporte plačiau skaitykite: https://judu.lt/duk/ar-man-priklauso-lengvata/.

Apie sostinės elektrinius keleivinius laivus: https://judu.lt/viesojo-transporto-keleiviams/laivyba/.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

