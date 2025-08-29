Žinomas Lietuvos fotografas ant kojos pamatė naują dėmę: to, kas vyko toliau, nelinkėtų net priešui

Savo susidūrimu su viena iš erkių platinamų ligų – Laimo liga – su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sutiko pasidalinti vilnietis fotografas Aleksandras Savickis.
Jis pasakojo, kad su šia liga per gyvenimą susidūrė dukart. Pirmasis – 2024 metų gegužę, o antrasis – vos prieš mažiau nei mėnesį.
Pirmasis susirgimas Laimo liga
Iš pradžių Aleksandras papasakojo, kaip atrodė jo pirmasis susirgimas Laimo liga. Jis aiškino, kad gydytojai tai pavadino „enciklopediniu atveju“.
Pasak jo, jam pasireiškė visi Laimo ligos simptomai, kurie nurodyti knygose, tad medikai suprasti, kas per liga jį užpuolė, ilgai neužtruko.
„Tą 2024 metų pavasarį aš ant grindų radau kraujo prisisiurbusią erkę, kuri, kaip supratau, nukrito nuo manęs.
Aš ją radau, išmečiau ir nekreipiau dėmesio. Tada praėjo gal savaitė laiko po to įsisiurbimo ir pas mane ant kojos virš kelio atsirado didžiulė dėmė.
Ji buvo kokių penkių centimetrų dydžio, labai karšta. Jos neskaudėjo, neniežėjo, bet palietus ją jausdavau karštį. Jeigu tokia dėmė atsirastų kažkur ant nugaros, tikriausiai net dėmesio nebūčiau atkreipęs“, – prisipažino pašnekovas.
Jis pasakojo, kad pamatęs šią dėmę per daug ilgai nelaukė ir nusprendė kreiptis pagalbos į dermatologus.
Aleksandras tikino, kad apie Laimo ligą tuo metu nebuvo nė minties, jis manė, kad tai – odos susirgimas.
„Dermatologai man pranešė, kad jeigu dėmė po vizito padidės, tada turėčiau kreiptis dėl Laimo ligos. Na, taip ir buvo.
Po dviejų dienų ji pradėjo plisti, augti, tada jau nuėjus pas gydytoją padarėme tyrimus, nustatėme Laimo ligą ir pradėjome gydymą“, – pranešė jis.
Tuo metu Aleksandrui buvo paskirti vaistai, turintys naikinti Laimo ligos bakterijas jo organizme. Po savaitės laiko dėmė nuo jo kūno pradingo, tad buvo manyta, kad susirgimas baigėsi.
Antrasis susirgimas Laimo liga
Nors atrodė, kad visi vargai su Laimo liga Aleksandrui baigėsi su pirmuoju susirgimu, vis tik prabėgus daugiau nei metams liga smogė antrą sykį.
Jis pasakojo, kad šįkart tokia dėmė, kaip pirmąjį sykį, nepasirodė, tačiau visi simptomai liudijo, kad Laimo liga atsinaujino.
„Tada man kilo įtarimas, kad gal kažką kažkur esu praleidęs... Iš tiesų, kai uodai sukandžioja, tai lieka tarsi tokios dėmelės ant kūno, o man tuo metu kėlė įtarimų tokia viena dėmelė ant kojos, kurios paraudonavimas niekaip nepraėjo.
Aš atkreipiau į ją dėmesį, nes nei pievose, nei miškuose nesilankiau, o ir ypatingai saugojausi po praėjusio karto“, – įtartinu simptomu pasidalijo Aleksandras.
Jis pridūrė, kad taip pat nuolat jausdavosi pavargęs, jam trūko jėgų. Grįžęs namo po darbo jis jau 20–21 valandą vakaro norėdavo eiti prigulti, nes daugiau daryti nieko nesinorėdavo.
Taip pat jis pridėjo, kad jam nuolat šokinėdavo temperatūra tarp 36,9 ir 37,1 laipsnio, o kur dar galvos svaigimas.
„Iš tiesų, jausmas buvo toks, tarsi vyko bendras sulėtėjimas komunikacijoje. Atrodydavo, kad kai kažkas kažką pasakydavo, man trūkdavo dėmesingumo. Iš principo, būseną apibūdinčiau taip, tarsi būtum nuolat išgėręs porą taurių vyno“, – aiškino vilnietis.
Kreipusis į medikus ir atlikus tyrimus paaiškėjo, kad Laimo liga Aleksandrui vėl atsinaujino, o organizme ėmė plisti borelijos.
Kaip sakė Aleksandras, paaiškėjo, kad galvos svaigimas dėl Laimo ligos jau buvo neurologinis požymis, rodantis, kad borelijos ėmė atakuoti nervų sistemą.
Ligą pavyko aptikti pirmoje stadijoje
Pašnekovas tęsė savo pasakojimą pridėdamas, kad gydytojai nedelsiant jam skyrė du kartus per dieną geriamus antibiotikus, kuriuos jis turėjo gerti 20 dienų.
Jis aiškino, kad ši dozė – didelė, tačiau medikai jam pranešė, kad toks gydymas šiuo metu yra vienintelis Lietuvoje.
„Iš tiesų noriu paminėti, kad Laimo ligos gydymą labai svarbu pradėti pačioje pradžioje, dar pirminėse stadijose.
Man Laimo liga buvo pradėta gydyti pirmoje stadijoje. Iš tiesų, jau netgi antroje pirmosios stadijos pusėje, nes pradėjo atsirasti neurologiniai požymiai, liudijantys, kad liga pažengė toliau.
Toks simptomas buvo prasidėjęs dešinės pusės peties sąnario skausmas be priežasties. Jis buvo labai stiprus, nors jokios traumos nebuvo.
Gydytojas pasakojo, kad tai buvo vienas iš požymių, kad jau bakterijos ėmė labai aktyviai veikti“, – aiškino jis.
Pasak jo, visa laimė, kad medikams pavyko taip anksti aptikti ligą, nes antroje ligos stadijoje jau aptinkami stiprūs neurologinės sistemos pažeidimai.
Aleksandras pasakojo, kad nors skirtingai, bet tuomet žmonėms pasireiškia veido nervų paralyžius, rankos paralyžius.
„Dažniausiai tie, kurie nesikreipia pirmoje stadijoje, o jau ateina tik antroje, iškart yra guldomi į ligoninę“, – įspėjo visus pašnekovas.
Šiuo metu liga yra valdoma
Dabar Aleksandras vis dar vartoja antibiotikus, siekdamas padėti organizmui kovoti su borelijos bakterijomis.
Jis atskleidė, kad simptomai pamažu ima silpnėti, tačiau silpnumo jausmas ir galvos svaigulys vis dar yra jaučiamas.
„Tikimės, kad šį kartą nebus komplikacijų ir, kaip minėjo gydytoja, Lietuvoje taikomas tik vienas gydymas Laimo ligai, o komplikacijos nėra gydomos“, – liūdnai tarstelėjo Aleksandras.
Pašnekovas pridėjo, kad tiems, kurie susiduria su ligos komplikacijomis, rekomenduojama kreiptis į užsienio klinikas, dirbančias su Laimo liga.
„Jeigu nori kažko daugiau, turi važiuoti į klinikas, kurios dirba su Laimo liga, t. y.,į Vokietiją, Lenkiją“, – informavo jis.
