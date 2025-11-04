Lapkritį tikimasi sugrįžti prie klausimo dėl naujų karinių poligonų steigimo

Anot jo, vietos poligonui paieškas pristabdė pokyčiai Krašto apsaugos ministerijos vadovybėje.
„Kadangi pasikeis artimiausiu metu ministras, tai šiuo klausimu šiek tiek diskusija yra pristabdyta“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
„Laukiame naujos Krašto apsaugos ministerijos vadovybės ir tikrai sugrįšime, greičiausiai net ir lapkričio mėnesį“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad pareigas spalio pabaigoje palikus krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei, socialdemokratai į postą pasiūlė parlamentarą Robertą Kauną. Jo kandidatūrą dabar svarsto prezidentas.
Vienas iš ketinamų steigti naujų karinių poligonų turėtų būti brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų, dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama Pietų Lietuva.
Spalio pradžioje Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Lietuvos savivaldybių asociacija penktadienį susitarė dėl naudų savivaldybėms, kuriose veikia ar bus steigiami kariniai poligonai.
Karinius poligonus ir karinio mokymo teritorijas turinčiose savivaldybėse socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai planuojama skirti 0,3–0,5 proc. tais metams skirto bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybai.
