„EA7 Emporio Armani“ prarado Z. LeDay’ų

Jis patyrė raumens traumą, dėl kurios nežais 2–3 savaites. Tai reiškia, kad jis praleis kitos savaitės mačą su Kauno „Žalgiriu“.
Kiek anksčiau panašiam laikotarpiui iškrito ir Joshas Nebo.
31 metų 201 cm ūgio puolėjas šiame Eurolygos sezone per 24 minutes pelno 12,7 taško, atkovoja 4 kamuolius bei renka 14,3 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!