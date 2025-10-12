Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Crvena Zvezda“ gynėjas paguldytas į ligoninę

2025-10-12 15:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 15:43

Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje – laikina netektis, nes ligoninėje atsidūrė Tysonas Carteris.

T.Carteris ligoninėje (Scanpix nuotr.)

T.Carteris ligoninėje (Scanpix nuotr.)

0

Jis susidūrė su kvėpavimo takų infekcija ir jos komplikacijos privertė kreiptis į medicinos įstaigą. Šiuo metu amerikietis hospitalizuotas.

„Šiuo metu atliekami išsamūs tyrimai“, – tikslina klubas.

Šį sezoną Eurolygoje gynėjas per 27 minutes pelno 14,7 taško, atkovoja 2,7 kamuolio, atlieka 2,3 perdavimo bei renka 9,3 naudingumo balo.

„Crvena Zvezda“ kitą savaitę žais su Kauno „Žalgiriu“ ir Madrido „Real“.

