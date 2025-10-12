„Crvena Zvezda“ gynėjas paguldytas į ligoninę

Jis susidūrė su kvėpavimo takų infekcija ir jos komplikacijos privertė kreiptis į medicinos įstaigą. Šiuo metu amerikietis hospitalizuotas.
„Šiuo metu atliekami išsamūs tyrimai“, – tikslina klubas.
Šį sezoną Eurolygoje gynėjas per 27 minutes pelno 14,7 taško, atkovoja 2,7 kamuolio, atlieka 2,3 perdavimo bei renka 9,3 naudingumo balo.
„Crvena Zvezda“ kitą savaitę žais su Kauno „Žalgiriu“ ir Madrido „Real“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!