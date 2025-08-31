Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Putinas atskrido į Kiniją; Nemalonūs atgarsiai krepšinio čempionate; Siūlymas įvesti užstatą

2025-08-31 18:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 18:29

Putinas atskrido į Kiniją – ten renkasi pasaulio diktatorių grietinėlė tartis kaip labiau priešintis vakarams.  

Putinas atskrido į Kiniją – ten renkasi pasaulio diktatorių grietinėlė tartis kaip labiau priešintis vakarams.  

REKLAMA
0

Rasistinis lietuvio sirgalio iššūkis Europos krepšinio čempionate nuvilnijo per visą pasaulį.

Dalis parlamentarų siūlo įvesti užstatą ir už stipresnių nei alus alkoholinių gėrimų butelius – žmonės pritaria.

Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje, kurią rasite straipsnio pradžioje.

 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų