Laidos metu Vaidai Poderytei-Bernatavičei teko pažvelgti baimei į akis: „Tai yra antras kartas gyvenime“

Pirmoji vieta, kurią aplankė laidos herojai – Medžių lajų takas, pirmasis takas Baltijos valstybėse ir visoje Rytų Europoje, kur galima pasivaikščioti medžių lajų / viršūnių lygyje. Tiesa, prieš pradedant kopti 300 metrų taku, laidos vedėja V. Poderytė-Bernatavičė pripažino bijanti aukščio.
„Tai yra antras kartas gyvenime, kai esu taip aukštai, po pirmojo karto sakiau, kad jokiu būdu daugiau to nemėginsiu, bet Anykščiai yra miestas, kuris įkvepia kovoti su baimėmis“, – atvirauja laidos vedėja.
Putūs obuoliai
Aplankius Anykščių miesto įsimintinas vietas, V. Poderytė-Bernatavičė ir M. Lavickas leidosi į gastronominę kelionę. Laidos vedėjai gamino pagal garsųjį Liudvikos Didžiulienės receptą, pavadinimu „Putūs obuoliai“. Šio recepto šaknys glūdi dar XIX a., kuomet Liudvika Didžiulienė ėmė rašyti gaminamų patiekalų – receptų – knygas, kurios lyg šiol itin vertinamos ir saugomos Anykščių miesto bibliotekoje bei muziejuje.
„Labai skanu, puikiai pavyko“, – apie senajį obuolių receptą atsiliepė V. Poderytė-Bernatavičė.
Recepte esantys ingridientai itin lengvai paruošiami ir randami turbūt kiekvieno virtuvėse. Anot laidos šefo Tado, paruoštį receptą užtruksite vos 25 minutes.
Tikslų senovinio obuolių deserto receptą bei įspūdingiausias Anykščių vietas, kurios sužavėjo laidos vedėjus, sužinokite viršuje esančiame vaizdo įraše.
