Šis maltos mėsos kepsnys sužavės ne vieną: recepto prašys visi, kurie ragaus

Įkvėpti tradicija tapusio TV3 „Šeštadienio gero kino vakaro“ rodomo filmo, V. Poderytė-Bernatavičė ir T. Paplauskas gamins skaniausius patiekalus, kurių receptai atsidurs ne vieno sąraše.
Šį šeštadienį TV3 žiūrovai išvys įtraukiančią amerikiečių biografinę kriminalinę dramą „Žavusis žudikas Tedas Bandis“ apie vieną žymiausių nusikaltėlių JAV istorijoje.
Pasidaliję mintimis apie filmo siužeto vingius ir T. Bandžio istoriją, kurią išgirdus ima šiurpti oda, jie pagamino tikrą amerikietišką maltos mėsos kepsnį („meatloaf“). Išbandykite jį patys – puikiai tiks ir pietums, ir vakarienei.
Amerikietiškas maltos mėsos kepsnys („Meatloaf“)
Ingredientai – 4-6 asmenims.
Maltos mėsos kepsniui:
- 1 kg jautienos faršo;
- 1 stiklinė džiūvėsėlių;
- 100 ml pieno;
- 1 česnako galva;
- 2 svogūnai;
- 200 ml mėgstamo BBQ padažo;
- 50 g medaus;
- 2 kiaušiniai;
- Šviežios petražolės;
- Druska ir pipirai „Sauda“;
- Prieskoniai jautienai „Sauda“;
- Alyvuogių aliejus.
Garnyrui:
- 1 geltona paprika;
- 1 raudona paprika;
- 4 batatai;
- 300 g žirnių ankščių;
- 4 mėlyni svogūnai;
- Alyvuogių aliejus;
- Druska ir pipirai „Sauda“;
- Persiladas „Sauda“.
Gaminimo eiga:
Smulkiai supjaustykite svogūnus ir apkepinkite juos įkaitintoje keptuvėje su alyvuogių aliejumi, kol įgaus auksinę spalvą.
Į didelį dubenį sudėkite mėsą, džiūvėsėlius, apkepintus svogūnus. Įdėkite sutrintą česnaką, sumaišytą su 50 mililitrų alyvuogių aliejaus. Supilkite pieną, įmuškite kiaušinius, pagardinkite druska, pipirais, jautienos prieskoniais ir viską gerai išmaišykite. Masę kelis kartus pamėtykite dubenyje – taip geriau susijungs riebalai.
Kepimo formą išklokite sviestiniu popieriumi ir suformuokite mėsos kepalą. Sumaišykite medų ir BBQ padažą bei juo aptepkite mėsą. Kepkite 180–200 °C įkaitintoje orkaitėje apie 40 minučių. Pabaigoje dar kartą aptepkite medumi bei BBQ padažu ir apibarstykite kapotomis petražolėmis.
Kol kepa mėsa, pasiruoškite daržoves: paprikas, svogūnus ir batatus supjaustykite stambiais gabalėliais. Pagardinkite alyvuogių aliejumi, druska, pipirais ir persilado prieskoniais, viską gerai išmaišykite. Daržoves paskleiskite ant sviestiniu popieriumi išklotos skardos ir kepkite 200 °C orkaitėje apie 20 minučių, kol gražiai apskrus. Likus 10 minučių iki kepimo pabaigos, sudėkite ir žirnių ankštis.
Patiekite: į didelę lėkštę dėkite keptas daržoves, o ant jų – griežinėliais supjaustytą mėsos kepinį. Skanaus!
