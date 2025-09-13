Tokių ledų dar nebūsite ragavę: juos atrado vienoje Lietuvos darykloje

Šiandien darykla – 100 proc. lietuviško kapitalo, iš kartos į kartą perduodamų tradicijų šeimos verslas, išaugęs į moderniausią alaus gamybos kompleksą šalyje.
„Per metus parduodame apie 5 milijonus litrų produkcijos“, – atskleidė ekskursijų vadovė Alvyda Tamulėnaitė.
Tačiau „Rinkuškiai“ garsėja ne vien gamybos apimtimis. Čia iš alaus gimsta alzamikas – kreminis padažas mėsai, žuviai ar salotoms, gaminamas alaus actas, saldi alaus karamelė, netgi gaivūs alaus ledai.
Daryklos restorane patiekalai ruošiami su alumi, o ekspozicijoje lankytojai gali susipažinti su legendiniu Biržų aludariu Žaldoku, pamatyti pirmuosius daryklos kubilus, apdovanojimus ir netrukus – uždraustos reklamos muziejų, kuriame bus eksponuojami per 35 veiklos metus surinkti plakatai, etiketės, taurės ir kiti unikalūs eksponatai.
„Kai atvažiuoji į Rinkuškius, tu ir muziejų sužinai, ir daryklą pamatai, ir produkcijos nusiperki, ir restorane nuostabiai pavalgai“, – apibendrino laidos vedėja Vaida Poderytė-Bernatavičė.
Kaip alus iš Rinkuškių atsidūrė Martyno ir Vaidos ruoštame Radvilų troškinyje bei kokius netikėtus skonius atrado vedėjai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
