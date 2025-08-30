Jeigu kepti obuolius, tai tik šiuo būdu: pasidalino geriausiu receptu

Aplankę Anykščius garsinančias vietas, laidos herojai ieškojo patiekalo, kuris geriausiai atspindėtų šio krašto kulinarinį veidą.
Tad dabar juo dalijasi su visais – išbandykite obuolių deserto su varške, cinamonu ir džiovintais vaisiais receptu.
Anykščių obuolių desertas su varške, cinamonu ir džiovintais vaisiais
Ingredientai:
- 6 dideli obuoliai, su išskobtu viduriu (paliekamas dugnas);
- 3 v. š. medaus;
- Apie 200 g varškės (~9 % rieb.);
- 2 v. š. manų kruopų;
- 2 v. š. smulkintų graikinių ar lazdyno riešutų;
- 2 v. š. džiovintų vaisių (razinos, spanguolės);
- Tarkuota citrinos žievelė;
- 2 a. š. cinamono;
- Sviesto (viršui);
- 6 vnt. ledų „Magnum Mini Double Hazelnut“;
- Mėtų lapeliai;
- Liofilizuotos braškės;
- Cukraus pudra.
Gaminimo eiga:
Sumaišykite varškę su medumi, manų kruopomis, smulkintais riešutais, džiovintais vaisiais, tarkuota citrinos žievele ir cinamonu. Šis kvapnus ir šiek tiek saldus mišinys taps puikiu įdaru desertui.
Išskobkite obuolių vidų, atsargiai nepažeisdami sienelių, ir pripildykite juos paruoštu įdaru. Obuolių šonus subadykite šakute – tai padės jiems tolygiai iškepti.
Ant kiekvieno įdaryto obuolio viršaus uždėkite po šiek tiek sviesto – kepant jis išsilydys ir suteiks papildomo skonio bei drėgmės.
Obuolius kepkite orkaitėje arba griliuje, įkaitintame iki 180–200 °C, apie 25–30 minučių, kol jie suminkštės ir gražiai apskrus.
Patiekite dar šiltus su ledais. Papuoškite mėtų lapeliais, liofilizuotų braškių trupiniais ir pabarstykite cukraus pudra. Skanaus!