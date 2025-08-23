Šie virtinukai nepaliks abejingų: skonis primins vaikystę

Kelionę pradėję nuo pažinties su istorine vieta – Ramygalos malūnu, kur iki šiol kepama gardi duona, pyragai, vėliau jie lankėsi įmonėje, kur gimsta visoje Lietuvoje mėgstami plikyti sausainiai.
Susipažinę su krašto istorija, jie paskanaus ir maisto, kurį siūlo Panevėžys. Įkvėpti šio krašto, vedėjai patys pasiraitojo rankoves ir gamino tradicinį saldumyną: šaltanosius su mėlynėmis.
Šie gardūs virtinukai sužavės visą šeimą – rašykitės receptą ir išbandykite patys.
„Maisto kelias. Miestų receptai“ Panevėžyje(24 nuotr.)
Panevėžio šaltanosiai su mėlynėmis
Ingredientai:
- 350 g mėlynių;
- 1 v. š. cukraus;
- 350 g miltų;
- 1 kiaušinis;
- 30 g sviesto;
- 1 g druskos;
- 200 ml vandens;
- 0,5 a. š. cinamono;
- 20 g grietinės;
- Šilauogės (papuošimui).
Gaminimo eiga:
Mėlynes nuplaukite ir švelniai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Tuomet pabarstykite cukrumi ir atsargiai permaišykite – tai bus jūsų šaltanosių įdaras.
Kitame dubenyje paruoškite tešlą. Suberkite persijotus miltus, įmuškite kiaušinį, sudėkite minkštą sviestą, druską ir supilkite vandenį. Viską gerai išmaišykite ir minkykite, kol tešla taps minkšta, lygi ir elastinga.
Tešlą padalykite į kelias dalis. Kiekvieną dalį iškočiokite į ploną lakštą ir stikline išspauskite apskritimus. Į kiekvieną apskritimą dėkite po šaukštelį mėlynių, perlenkite per pusę ir sandariai užspauskite kraštus, kad verdant neišbėgtų įdaras.
Šaltanosius dėkite į pasūdytą verdantį vandenį ir virkite ant nedidelės ugnies apie 3 minutes – kol jie iškils į paviršių. Išimkite kiaurasamčiu ir trumpai nuvarvinkite.
Patiekite dar šiltus – pabarstykite cinamonu ir pagardinkite šaukšteliu grietinės. Skanaus!
Kulinarinių kelionių laida „Maisto kelias. Miestų receptai“ – šeštadieniais, 9 val. tik per TV3!
