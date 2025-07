Uždraustos medžiagos, milžiniškos skolos ir grėsmė karjerai: Tara Moore vėl pašalinta iš teniso

Ši istorija prasidėjo dar 2022 m., kai britės organizme po turnyro Kolumbijoje buvo rasta anabolinių steroidų (boldenono ir nandrolono). Už tai tenisininkė buvo laikinai diskvalifikuota. T. Moore su diskvalifikacija nesutiko, pasisamdė teisininkus ir pateikė apeliaciją. Britei pavyko įrodyti, kad draudžiamos medžiagos jos organizme atsirado dėl užterštų papildų vartojimo. Visgi, ITIA agentūra tokiam sprendimui paprieštaravo ir nors T. Moore galėjo grįžti į turnyrus, tačiau jos teisinė kova tęsėsi iki šiol.

Pernai T. Moore atskleidė, kad per 2 metus jos teisinės išlaidos pasiekė apie 200 tūkst. svarų sterlingų. Tenisininkė tikėjosi uždirbti pinigų Vimbldone, bet ten anksti baigė pasirodymą dvejetuose. T. Moore taip pat sulaukė paramos „GoFundMe“ tinklapyje, bet ten surinkti beveik 13 tūkst. svarų sterlingų irgi tėra lašas jūroje, įvertinus jos skolas.

ITIA teisme įrodė, kad T. Moore pasiteisinimai dėl nandrolono atsiradimo jos organizme nebuvo pakankamai pagrįsti. Patenkintus ITIA skundą, T. Moore buvo skirta 4 metų diskvalifikacija.

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has today upheld an ITIA appeal in the case of British tennis player Tara Moore, issuing a four-year period of ineligibility.



ITIA statement ⬇️