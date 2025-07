Olimpinė teniso čempionė gulėsi ant operacinio stalo: „Artroskopinė operacija buvo geriausia išeitis“

„Keletą pastarųjų mėnesių tiek treniruočių, tiek mačų metu dažnai jutau dešinės alkūnės skausmą. Išbandžiau įvairius gydymo metodus, bet diskomfortas niekur nedingo. Po konsultacijų su specialistais ir diskusijų su savo komandos nariais, nusprendėme, kad artroskopinė operacija bus geriausia išeitis.

Procedūra praėjo sėkmingai ir aš džiaugiuosi, kad tai liko praeityje. Dabar prasideda reabilitacija. Keletą artimiausių savaičių ir mėnesių pasistengsiu padaryti viską, kad į kortą grįžčiau pasveikusi ir būdama dar stipresnė.

Tai bus tik nedidelė pertrauka, kuri man būtina tam, jog galėčiau dar labiau pagerinti savo žaidimą. Dėkoju visiems už palaikymą ir drąsinančias žinutes. Nekantrauju, kada galėsiu grįžti į turnyrus. Greitai vėl pasimatysime“, – rašė Q. Zheng.

Qinwen Zheng underwent arthroscopic surgery on her elbow & will be out for some time:



“I want to share a quick update with you all. Over the past months, l've been dealing with persistent pain in my right elbow during training and matches. Despite trying various treatments to… pic.twitter.com/63iaYbAAiH