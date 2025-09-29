Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Ikea“ padegimu Vilniuje kaltinamam ukrainiečiui prokuroras siūlo ketverius metus kalėjimo

2025-09-29 11:52 / šaltinis: BNS
2025-09-29 11:52

Ikea“ padegimu Vilniuje kaltinamam Ukrainos piliečiui Daniilui Bardadimui prokuroras Tomas Uldukis siūlo skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.

„Ikea“ padegimu Vilniuje kaltinamam ukrainiečiui prokuroras siūlo ketverius metus kalėjimo

Ikea“ padegimu Vilniuje kaltinamam Ukrainos piliečiui Daniilui Bardadimui prokuroras Tomas Uldukis siūlo skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.

REKLAMA
3

„Prokuratūra pasiūlė subendrintą ketverių metų laisvės atėmimo bausmę“, – žurnalistams pirmadienį po posėdžio kalbėjo prokuroras. 

Vilniaus apygardos teisme pirmadienį pradėtos baigiamosios kalbos.

Su teroristine veikla siejama parduotuvės „Ikea“ padegimo byla nagrinėjama sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, nes kaltinamasis pripažįsta savo kaltę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jaunuolis iš Ukrainos kaltinamas teroro aktu, neteisėtu disponavimu sprogmenimis, specialiųjų įgūdžių gavimu bei atvykimu į Lietuvą ir vykimu į Latviją turint tikslą atlikti teroro aktus.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė BNS, jaunuolis nusikaltimo metu buvo nepilnametis, todėl maksimali bausmė, kuri jam gali būti paskirta – dešimt metų laisvės atėmimo. Planuojama, kad nuosprendis bus paskelbtas dar šiais metais.

REKLAMA

Lietuvos pareigūnai teigia nustatę, kad išpuolį parduotuvėje „Ikea“ vykdė teroristinė grupė, o jį galimai organizavo ir užsakė Rusijos specialiosios tarnybos. Teroristinės grupės veikla koordinuota per socialinius tinklus, naudojant užslaptintas žinutes.

Bylos duomenimis, 2024 metų gegužės 8 dieną parduotuvėje „Ikea“ Vilniuje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, jis naktį sukėlė sprogimą ir gaisrą. Tačiau ugnis smarkiai neišplito, nes buvo laiku pastebėta, niekas nenukentėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Teismui šioje byloje pateiktas civilinis ieškinys dėl parduotuvei padarytos 485 tūkst. eurų žalos.  

Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad betarpiški nusikaltimo vykdytojai buvo du asmenys iki 20 metų, abu jie yra Ukrainos piliečiai. D. Bardadimui nusikaltimo įvykdymo metu buvo 17 metų.

Kitas įtariamasis yra sulaikytas Lenkijoje, kur buvo padegtas didžiulis prekybos centras.

Ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimo organizavimo atliekamas toliau, paskelbta kai kurių asmenų tarptautinė paieška.

Lietuvos pareigūnai D. Bardadimą sulaikė pernai gegužės 13 dieną ties Panevėžiu, kai gavo žinių, kad šis atvyko į Lietuvą ir, pasiėmęs čia saugotas priemones padegimui, autobusu keliauja į Rygą įvykdyti kito teroro akto.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Temidė. ELTA / Dainius Labutis
„Ikea“ padegimo byloje prokuroras planuoja siūlyti bausmę kaltinamajam (1)
Lietuvos pasienis (nuotr. SCANPIX)
Dėl teroro aktų, šnipinėjimo ar veikimo prieš Lietuvą vykdoma per 10 ikiteisminių tyrimų: „Jų kiekvieną kartą daugėja“
Įtariamas teroristine veikla Tomas Dovganas Stabačinskas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Įtariamasis teroristas: kas žinoma apie lietuvį Tomą Dovganą Stabačinską? (27)
Prokuratūra
Lietuvoje išaiškinta grupuotė, planavusi įvykdyti keturis teroro aktus (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų