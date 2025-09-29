„Ikea“ padegimu Vilniuje kaltinamam ukrainiečiui prokuroras siūlo ketverius metus kalėjimo

„Prokuratūra pasiūlė subendrintą ketverių metų laisvės atėmimo bausmę“, – žurnalistams pirmadienį po posėdžio kalbėjo prokuroras.
Vilniaus apygardos teisme pirmadienį pradėtos baigiamosios kalbos.
Su teroristine veikla siejama parduotuvės „Ikea“ padegimo byla nagrinėjama sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, nes kaltinamasis pripažįsta savo kaltę.
Jaunuolis iš Ukrainos kaltinamas teroro aktu, neteisėtu disponavimu sprogmenimis, specialiųjų įgūdžių gavimu bei atvykimu į Lietuvą ir vykimu į Latviją turint tikslą atlikti teroro aktus.
Kaip skelbė BNS, jaunuolis nusikaltimo metu buvo nepilnametis, todėl maksimali bausmė, kuri jam gali būti paskirta – dešimt metų laisvės atėmimo. Planuojama, kad nuosprendis bus paskelbtas dar šiais metais.
Lietuvos pareigūnai teigia nustatę, kad išpuolį parduotuvėje „Ikea“ vykdė teroristinė grupė, o jį galimai organizavo ir užsakė Rusijos specialiosios tarnybos. Teroristinės grupės veikla koordinuota per socialinius tinklus, naudojant užslaptintas žinutes.
Bylos duomenimis, 2024 metų gegužės 8 dieną parduotuvėje „Ikea“ Vilniuje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, jis naktį sukėlė sprogimą ir gaisrą. Tačiau ugnis smarkiai neišplito, nes buvo laiku pastebėta, niekas nenukentėjo.
Teismui šioje byloje pateiktas civilinis ieškinys dėl parduotuvei padarytos 485 tūkst. eurų žalos.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad betarpiški nusikaltimo vykdytojai buvo du asmenys iki 20 metų, abu jie yra Ukrainos piliečiai. D. Bardadimui nusikaltimo įvykdymo metu buvo 17 metų.
Kitas įtariamasis yra sulaikytas Lenkijoje, kur buvo padegtas didžiulis prekybos centras.
Ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimo organizavimo atliekamas toliau, paskelbta kai kurių asmenų tarptautinė paieška.
Lietuvos pareigūnai D. Bardadimą sulaikė pernai gegužės 13 dieną ties Panevėžiu, kai gavo žinių, kad šis atvyko į Lietuvą ir, pasiėmęs čia saugotas priemones padegimui, autobusu keliauja į Rygą įvykdyti kito teroro akto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!