Ingridos Martinkėnaitės kelionė į Dubajų apkarto nė neįlipus į lėktuvą: „Labai sudėtinga situacija“

Su naujienų portalu tv3.lt kelionės įspūdžiais pasidalijusi I. Martinkėnaitė pasakojo, kad Dubajuje lankėsi antrą kartą. Tiesa, pastaroji kelionė į šį Jungtinių Arabų Emyratų miestą buvo prieš dešimtmetį ir tąkart ne itin patiko.
„Kai lankiausi Dubajuje prieš dešimt metų, tuo metu visos kelionės metu lijo, todėl beveik nebuvome lauke, aplankėme tik kelis lankytinus objektus. O šįkart šį miestą atradau iš naujo ir supratau, kad jis – labai saugus, švarus, estetiškas, ypač patiko energetiškai. Pagyvenome ir centre, ir prie jūros, tad sužavėjo paplūdimiai, architektūra“, – įspūdžiais dalijosi I. Martinkėnaitė.
Ingrida Martinkėnaitė dalijasi įspūdžiais
Į Dubajų Ingrida vyko ne tik pailsėti, susipažinti su miestu, bet ir turėdama kitą tikslą – moteris aplankė ten vykusią itin didelę grožio parodą.
„Čia turbūt yra daugelio moterų pomėgis. Aš labai domiuosi inovacijomis kosmetologijos, kosmetikos, sveikatos srityje, todėl buvo labai įdomu čia apsilankyti. Tai yra vienas didžiausių renginių pasaulyje, tad buvo išties įspūdinga“, – teigė ji.
Kaip pasakojo Ingrida, Dubajuje yra didžiulis srautas turistų, todėl su dukra, sese ir dukterėčia į kelionę išvykusi moteris rinkosi ramesnes vietas. Beje, puikų įspūdį jai paliko ir vietiniai.
„Jie labai paslaugūs ir kultūringi. Žinoma, europietėms moterims ten yra jaučiamas labai didelis dėmesys. Tad jo tikrai netrūko ir mums, bet jis buvo malonus, nevargino. Jokios neigiamos emocijos“, – pabrėžė pašnekovė.
O kokį įspūdį Ingridai paliko Dubajaus maisto, paslaugų, transporto kainos?
„Galiu pasakyti, kad po mūsų lietuviškų kainų, o ypač lyginant su pajūriu, pavyzdžiui, Nida, kainos Dubajuje neišgąsdino. Tikrai galima rasti labai smagių vietų, kuriose kainos – prieinamos daugeliui. Žinoma, viskas priklauso nuo to, kokiose, pavyzdžiui, parduotuvėse žmonės lankosi – prabangios nėra mano prioritetas“, – tikino I. Martinkėnaitė.
Kelionę apkartino patirtis oro uoste
Ne paslaptis, kad kelionės dažnai neapsieina be netikėtumų – šįkart Ingridai jie kaip reikiant pakišo koją. Moteris atskleidė, kad 8 valandas turėjusi trukti kelionė galiausiai pareikalavo daugiau nei paros.
„Dėl oro uosto uždarymo, skrydžių atšaukimo mūsų kelionė truko apie 28 valandas. Tai buvo labai sudėtinga situacija, kuri išvargino, turėjome keletą bemiegių naktų. Džiugino tik tai, kad avialinijos labai stengėsi, jog galiausiai mes išskristume, vis siūlė kitus skrydžius. Buvo tikrai sunku, o ypač – keliaujant su vaiku“, – nemalonią patirtį prisiminė ji.
Be visa to, dėl atšaukto skrydžio Ingridai teko keisti ir kelionės planus – išvyka sutrumpėjo, moteris nespėjo ir į tam tikras susiplanuotas veiklas grožio parodoje. Visgi I. Martinkėnaitė pasidžiaugė, kad bent kelionė namo praėjo be nesklandumų.
„Visos kelionės metu vis kamavo mintys, kaip mums seksis grįžti namo, nes skrydis į priekį tikrai viską apkartino. Tuo metu, kai laukėme oro uoste, aš turėjau galimybę vis sugrįžti namo, bet užsieniečiai su vaikais nakvojo oro uoste, prisimenu tą neviltį jų akyse. Be to, mes skridome per Lenkiją, o ir ten tuo metu buvo neramumų. Bet džiugu, kad skrydis atgal buvo sėkmingas“, – pasakojo I. Martinkėnaitė.
Nors Ingridos kelionė apkarto, įspūdžių iš Dubajaus ši patirtis neužgožė – atlikėja jau planuoja sugrįžimą į šį miestą.
„Tikrai čia sugrįšime, bet kol kas šie planai tik mintyse. Nors lapkritis ir gruodis atlikėjams būna labai intensyvus laikotarpis, bandysiu kaip nors šiuo metu susiplanuoti keletą kitų kelionių. Tikiuosi, kad pavyks“, – šyptelėjo I. Martinkėnaitė.
