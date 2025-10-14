Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-14 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 07:10

Antradienį, kaip rašo kalendorius, Lietuvoje yra minima Karaliaus Mindaugo vardo diena ir Pasaulinė standartizacijos diena.

Dienos testas

Antradienį, kaip rašo kalendorius, Lietuvoje yra minima Karaliaus Mindaugo vardo diena ir Pasaulinė standartizacijos diena.

0

Prieš sveikinant pažįstamus Mindaugus ar prieš matuojant įprastus standartus tikrai verta išspręsti pirmadienio testą.

Nes pasaulyje yra daugybė įdomių dalykų, kuriuos smagu ir verta sužinoti.

O kiek klausimų iš šios dienos testo atsakysite jūs?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai:

Pirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testas, penktadieino testas, ketvirtadiienio testastrečiadienio testasantradienio testas.

