TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-17 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 07:10

Kalendorius sako, kad šį penktadienį Lietuvoje yra minima Kovos su skurdu diena.

Dienos testas

Kalendorius sako, kad šį penktadienį Lietuvoje yra minima Kovos su skurdu diena.

0

Kitaip nei daugelis bosų, savo dieną minėjusių vakar, skurstantys žmonės gyvenime negali sau leisti tiek dalykų.

Ir kiekvienas iš mūsų galime pagalvoti, ką padaryti, kad skurstančių žmonių dalia būtų lengvesnė.

O galvojimui, aišku, padeda testų sprendimas. Be to, jis būna visai smagus ir pakelia nuotaiką visai dienai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tad į kiek klausimų iš šios dienos naujienų portalo tv3.lt testo teisingai atsakysite jūs?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai:

Trečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testas, penktadieino testas, ketvirtadiienio testastrečiadienio testas.

