  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-08 07:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 07:10

Jeigu tikėsime kalendoriumi, trečiadienį yra minima Tarptautinė diena prieš stichines nelaimes.

Dienos testas

Jeigu tikėsime kalendoriumi, trečiadienį yra minima Tarptautinė diena prieš stichines nelaimes.

2

Žinios gali padėti jas suprasti ir numatyti, bent iš dalies pasiruošti blogiausiam scenarijui.

O testai ne tik patikrina jau turimas žinias, bet ir skatina sužinoti daugiau naujų dalykų.

Tad pamėginkite trečiadienio testą – į kiek bendrų žinių klausimų galite atsakyti?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra antradienio testaspirmadienio testas, sekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas.

Čia – testas apie policijątestas apie „Žalgirį“ ir krepšinio Eurolygą arba testas apie kultūrą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (10)
Dienos testas
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (5)
Dienos testas
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (10)
Dienos testas
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (5)

