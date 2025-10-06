Garsioji Siamo dvynė su vyru pranešė džiugią naujieną: „Nekantrauju“

25 metų Carmen socialiniuose tinkluose pasidalijo šventine žinute, prisimindama svarbiausius jų santykių momentus ir dėkodama vyrui už kartu nueitą kelią.
„Penkeri metai kartu, vieneri – tavo žmona. Su metinėmis, mano žmogau, mano vyre, mano geriausias drauge. Nekantrauju praleisti su tavimi visą likusį gyvenimą“, – rašė Carmen, pridėjusi vestuvių asmenukes, kuriose matyti ir jos Siamo dvynė sesuo Lupita.
Savo įraše Danielis (28 m.) taip pat pasidalijo nuotraukomis iš šeimos gyvenimo: „Vieneri metai santuokoje – dar visa amžinybė prieš akis. Su penkerių metų jubiliejumi, mano amžina meile, Carmen. Rudens vestuvės reiškia, kad kiekvieną rudenį vėl tave įsimyliu (ir turbūt dar dažnai parkrentu, nes esu beviltiškai nerangus).“
Susipažino per pažinčių programėlę
Pora susipažino 2020-aisiais per pažinčių programėlę. Kaip pasakojo Carmen, ji niekada neslėpė, jog yra Siamo dvynė, todėl dažnai sulaukdavo nepatogių ar net nepagarbių žinučių. Tačiau Danielis nuo pat pradžių pasirodė kitoks – jo nedomino Carmen fizinė būklė, o labiau jos asmenybė.
„Iškart supratau, kad Danielis kitoks, nes pirmasis jo klausimas nebuvo apie mano būklę. Man buvo ramu – o tai man retas jausmas“, – sakė Carmen.
Lupita, sesuo dvynė, pasakojo, jog pati paskatino Carmen susitikti su Danieliu: „Ji nelabai moka rinktis vaikinų, tai sakiau: „Turėtum rinktis tą – atrodo nekenksmingas.“ Ir štai jie kartu jau beveik penkerius metus,“ – juokėsi ji.
Carmen ir Lupita gimė Meksikoje, tačiau dar kūdikystėje su šeima persikėlė į Jungtines Valstijas. Gydytojai joms prognozavo trumpą gyvenimą, tačiau seserys ne tik išgyveno, bet ir sukūrė visavertį, pilną džiaugsmo gyvenimą, rašo PEOPLE.
Dvynės yra sujungtos ties liemeniu – jos dalijasi dubeniu ir reprodukcine sistema, tačiau kiekviena turi atskirą širdį, plaučius ir skrandį. Jos kartu mokosi, dirba, keliauja ir dalijasi kasdienybe, o dabar – ir nauju šeimos nariu Danieliu.
Kalbėdama apie viešumą ir smalsuolius, Carmen yra sakiusi: „Nesuprantu, kodėl žmonės turi žinoti intymiausias mūsų gyvenimo detales, kad galėtų mus priimti kaip žmones.“
Danielis taip pat buvo tiesmukas: „Žmonės tiesiog apsėsti sekso. Bet tai – nė vieno iš jų reikalas.“
