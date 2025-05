Giedrius Savickas vasaros neįsivaizduoja be 1 patiekalo: rekomenduoja visiems

„Įkaitinu grilį, viską susipjaustau, iškepu. Vėliau labai patinka susitvarkyti, išsivalyti ir palikti įrankius kaip buvusius. Visa ta patirtis – nuo pradžios iki galo – mane taip atpalaiduoja“, – šypteli prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ reklaminės kampanijos veidas.

Giedrius Savickas (4 nuotr.) Giedrius Savickas prie griliaus (nuotr. pranešimo spaudai) Grilius (nuotr. pranešimo spaudai) Giedrius Savickas prie griliaus (nuotr. pranešimo spaudai) Giedrius Savickas prie griliaus (nuotr. pranešimo spaudai)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Giedrius Savickas

Mėgstamiausias patiekalas – su japonišku prieskoniu

G. Savickas neslepia, kad šeimoje prie grilio dažniau stoja jis. Nenuostabu, nes visas procesas aktoriui yra tarsi meditacija. Ypatingai žinomas vyras maisto ruoša mėgaujasi atšilus orams, tačiau neslepia, kad grilinti galėtų visus metus, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

„Vasarą mažiau dirbu ir daugiau ilsiuosi. Norisi laiko skirti jūrai, ramybei ir žinoma... griliui“, – sako jis. Mėgstamiausias mano patiekalas – vištienos iešmeliai su „Yakitori“ padažu. Pastarąjį galima pasidaryti pačiam arba nusipirkti parduotuvėje.

REKLAMA

Aš vištienos kumpelius nukaulinu, nulupu, supjaustau. Dažniausiai kepu mažesniame griliuje ir aptepu „Yakitori“. Taip pat labai mėgstu šonkauliukus. Juos be jokio nuobodulio galiu ruošti šešias valandas. Tokiomis dienomis apie nieką negalvoju“, – atvirauja G. Savickas.

Geriausias restoranas – gamtoje

Giedrius pasakoja, kad mėgsta skaityti kulinarines knygas, iš kurių pasisemia įkvėpimo gaminimui. „Youtube video man nelabai patinka, o, va, paskaityti, pagalvoti, ką paruošti ir tada keliauti apsipirkti – mėgstu.

REKLAMA

REKLAMA

Nors namie savo darželio neturime, tačiau neabejotinai geriausias garnyras prie mėsos mums yra švieži pomidorai ir agurkai. Juk vasarą reikia valgyti tai, kas šviežia... kiaulieną, vištieną ir daržoves“, – šypsosi aktorius. Taip pat prideda, kad kartais prie mėsos dažnai tinka netikėti ingredientai, tokie kaip mėlynės.

„Man labai patinka laukinė virtuvė – prie upės, prie vandens. Geriausias restoranas – gamta. Ir interjeras čia pats gražiausias. Gaminu ir namuose, bet labiausiai mėgstu tą daryti lauke – namie turiu neįtikėtinai daug technikos. Štai prieš kelias dienas iš kaulų viriau sultinį, o dabar skaitau knygą apie fermentaciją, gal kažkada norėsiu išbandyti. Be to, ja pasidomėti įpareigoja ir to paties pavadinimo spektaklis, kuriame vaidinu“, – pasakoja G. Savickas.

Paklaustas, ar švenčia Jonines, aktorius atsako, kad jų vasarą būna labai daug. „Šaltas gegužis šiemet taip užsitęsė, bet tikėkimės, kad bus vasariškas ilgas ruduo. Tų Joninių atšilus orams būna kiekvieną dieną. Tokią trumpą vasarą turime, kad norisi išnaudoti tiek gamtą, tiek šviesius vakarus“, – sako aktorius.