„Išsipildymo akcija“ pakeitė prie aparato prirakinto 2-mečio gyvenimą: „Vien ašaros nebūtų padėjusios“

Kol vieni mėgaujasi gyvenimu jį semdami pilna krūtine, kiti nuo pat pirmų gyvenimo akimirkų susiduria su iššūkiais bandydami atlikti net paprasčiausius veiksmus. Būtent taip nutiko dabar jau 2 metukų Tautvydą auginančiai šeimai. Anksčiau laiko gimęs berniukas buvo priklausomas nuo 20 kartų už jį sunkesnio deguonies aparato, be kurio išgyventų vos 10 minučių.

Vis dėlto jo istorija, pasirodžiusi pernai metų „Išsipildymo akcijoje“, žmones įkvėpė gerumui, o jų pastangos padėti kardinaliai pakeitė vaiko gyvenimą. Dabar, kaip sako Tautvydo mama Lina, berniukas tapo tiesiog neatpažįstamas ir gyvena pilna krūtine. O daugiau apie neįtikėtinai pasikeitusią sūnaus kasdienybę Lina jau šį sekmadienį atvirai papasakos TV3 laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėjai Kristinai Rimienei.

Su įgimtu kvėpavimo sutrikimu gimęs Tautvydas įveikė ne vieną sunkią diagnozę, o dėl „Išsipildymo akcijoje“ paaukojusių žmonių gerumo, jam buvo padovanota išsvajota portatyvi deguonies tiekimo sistema. Jos dėka Tautvydas dabar nebėra prirakintas prie lovytės, o jo plaučiai subrendo tiek, kad didžiąją paros dalį jam dirbtinio kvėpavimo aparatas nė nebereikalingas.

Tai su jo bendraamžiais padėjo išlyginti net ir vėluojančią berniuko raidą. „Kvėpavimo nepakankamumas dar išlieka, tačiau pagerėjimas net sunkiai nupasakojamas žodžiais. Birželį jau atsisakėme deguonies koncentratoriaus, tačiau jį mūsų namuose rasti vis dar galima. Jaudinamės, kad jei užpultų koks virusas, jam būtų sunku kvėpuoti. Tačiau pats didžiausias laimėjimas yra tas, kad nebesame prijungti prie aparatų 24 valandas per parą ir neberibojame jo judėjimo“, – džiaugsmo neslepia berniuko mama Lina.

Dabar Tautvydo gyvenimas ir dienos ritmas nebesiskiria nuo jo bendraamžių – nuo šiol jis gali pažinti bei atrasti jį supantį pasaulį ar net išeiti į lauką, nors anksčiau toliau lovytės judėti negalėdavo. Berniuko galimybės vystytis kardinaliai pasikeitė jo naudai ir Tautvydas tapo laisvu iki pietų miego – tada šeima pasitelkia pagalbą, neinvazinį dirbtinį ventiliavimą. Tautvydo gyvenimą stebėję aplinkiniai pripažįsta, kad dabar kartais sunku patikėti, jog tai – tas pats vaikas.

„Pagaliau galime susitelkti ir į kitų jo poreikių tenkinimą – juk reikia rūpintis ne tik kvėpavimu, bet ir pažindinti Tautvydą su kitais gebėjimais… Neužtenka vaikučio vien mylėti – reikia jį ugdyti. Šiai dienai drąsiai galiu sakyti, kad turime protingą, žingeidų vaiką“, – apie ryškius sūnaus pokyčius pasakoja mama Lina.

Per metus įvykę pokyčiai be galo džiugina berniuko šeimą, o Lina prisipažįsta neabejojanti, jog ateityje kvėpavimo nepakankamumo bėdos bus galutinai įveiktos – vaikas kvėpuos be jokios pagalbos iš šalies. „Tikiu, kad mes kasdien einame to link. Aš seniai nežiūriu į diagnozes, žiūriu į vaiką. Diagnozė – dar ne nuosprendis“, – sako ji.

Praėjusiais metais stebėdama „Išsipildymo akciją“, visa šeima jautė be galo daug nerimo, tačiau kartu suprato, kad tai – didelė viltis. „Žiūrėdama koncertą puikiai supratau, kad jei viena sėdėsiu užsidariusi kambaryje ir verksiu, mes tikrai nelaimėsime šios kovos“, – dabar prisiminusi atvirauja Tautvydo mama Lina.

Šeima neslepia, kad stebėti save iš šalies buvo keista, mat gyvenimą toks, koks jis buvo, jie buvo priėmę kaip duotybę, nepakeičiamą realybę. Tačiau pažvelgę į savo situaciją iš šalies, jie darkart suprato, kaip viskas trapu ir jautru. „Žiūrėdami koncertą kartu su vyru netgi pagalvojome, kad kitiems yra netgi dar blogiau. Atrodė, kad mums, palyginus su jais, reikia tik tiek nedaug…“ – sakė Lina.

O dabar, įkvėpta savo šeimos sėkmės istorijos, Lina išdrįsti kreiptis pagalbos skatina ir kitus, kurie augina vaikučius, išgirdusius baisiausias diagnozes. Anot moters, svarbiausia pradėti galvoti apie tai, kas rūpi labiausiai: „Kreipkitės pagalbos. Juk viską darome ne dėl savęs ar savo asmeninių poreikių. Dėmesio centre yra vaikas. Kuo geriau jam, tuo stabiliau gyvens visa šeima. Tikrai gali būti lengviau. Vien ašaros tikrai nebūtų padėjusios, o dabar, jei ne „Išsipildymo akcija“, gal tebūtume tik pusiaukelėje.“

Jautri Tautvyduko istorija, už viską stipresnis motinos tikėjimas ir „Išsipildymo akcijos“ stebuklas – jau šį sekmadienį, 10 val. laidoje „Pasaulis pagal moteris“ per TV3!

Žmonės praėjusiais metais ir vėl neliko abejingi bei noriai padėjo tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Vien „Išsipildymo akcijos“ koncerto metu buvo paaukota daugiau nei 263 tūkst. eurų, o susumavus dar iki koncerto paaukotus pinigus, iš viso surinkta daugiau nei 385 tūkst. eurų.

