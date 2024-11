Po nelaimingo atsitikimo savo sūnų atpažino tik iš kojos piršto: „Visas Danielius buvo subintuotas“

Į 9 klasę einantis Danielius – aktyvus jaunuolis, turintis daugybę svajonių ir tikslų. Vaikino kaimynė, lietuvių kalbos mokytoja Ona Buinevičienė, apibūdina jį kaip ramų ir geraširdį vaikiną, kuris niekada nesukelia jokių problemų. Priešingai – vaikas yra ne tik geras mokinys, bet ir visuomet pagelbėti pasiruošęs kaimynas.

Tačiau tam, kad šiandien Danielius galėtų ir toliau siekti savo svajonių, jam reikalinga visų geros valios žmonių pagalba.

„Išsipildymo akcijos“ herojus Danielius (6 nuotr.) „Išsipildymo akcijos“ herojus Danielius (nuotr. stop kadras) „Išsipildymo akcijos“ herojus Danielius (nuotr. stop kadras) „Išsipildymo akcijos“ herojus Danielius (nuotr. stop kadras) +2 „Išsipildymo akcijos“ herojus Danielius (nuotr. stop kadras) „Išsipildymo akcijos“ herojus Danielius (nuotr. stop kadras) „Išsipildymo akcijos“ herojus Danielius (nuotr. stop kadras)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Išsipildymo akcijos“ herojus Danielius

Nelaimingo atsitikimo metu 15-metis Danielius tik per stebuklą liko gyvas. Nesuprasdamas siaubingo pavojaus, išvydęs kopėčias primenantį aukštos įtampos elektros stulpą, smalsus ir energingas paauglys nusprendė užsilipti į 15 metrų aukštį. Vaikas tenorėjo pažiūrėti į aplink supantį vaizdą iš viršaus, jog su drauge galėtų nuspręsti, kur eiti toliau…

Deja, vos per akimirką jo gyvybė pakibo ant plauko – ant geležinės elektros laidų konstrukcijos pakibęs Danielius krito žemyn, patyrė daugybinius kaulų lūžius ir gilius odos nudegimus. O jo šeima pradėjo kovą už sūnaus gyvybę ir sveikatą.

Sūnų atpažino tik iš kojos piršto

Apie nelaimingą nutikimą liepos 6-osios vakarą Danieliaus mamai pranešė dvi atbėgusios mergaitės. O siaubo apimta jo mama Inga iškart ėmė bėgti įvykio vietos link.

„Tuo momentu jaučiausi lyg sapne, lyg per rūką. Bėgau jo ieškoti – net pati nežinojau, kur. Per žmonių laukus, grūdus, miežius… Parkritau, vėl atsistojau ir bėgau toliau, kol pamačiau atvykusią greitąją. Danielius buvo visas subintuotas“, – apie siaubo kupinus momentus pasakoja ji.

Danielius skubiai nuvežtas į Panevėžio ligoninę, kur jam suteikta pagalba. Visgi Panevėžio medikai netrukus pripažino, kad jiems šis atvejis neįveikiamas, tad paauglys perkeltas į Vilnių.

Be didelių nudegimų, Danielius patyrė ir daugybę lūžių – jam lūžo mentė, raktikaulis, 4 stuburo slanksteliai, o didžiausias sužeidimas buvo kojos klubo lūžis.

„Ligonėje pamačiau siaubingą vaizdą. Kad tai tikrai mano vaikas, atpažinau iš kojos piršto“, – sako ji.

Kad jį nukrėtė elektra, gydytojams patvirtino gili žaizda per visą ranką bei nugaroje atsiradusios keturios didelės skylės, į kurias galėjo tilpti pusė piršto.

„Gydytojai sakė, kad pro jį, kaip per laidininką, pratekėjo elektros srovė. Jis buvo viršuje, ant stulpo, tad elektros srovė perėjo per jo kūną. Po to jis dar kurį laiką kabėjo ant stulpo skersinio, tačiau, kai atvažiavo gaisrininkai, jį rado nukritusį ant žemės“, – pasakoja Danieliaus mama.

Reanimacijoje Danielius ėmė kraujuoti, tad nedelsiant teko operuoti ir klubą. O po operacijos Danieliui kas antrą dieną buvo atliekami perrišimai ir tvarstymai su narkoze, kad jis nejustų skausmo.

Reanimacijoje Danielius praleido dvi savaites, o iš ligoninės išvyko tik po dviejų mėnesių. Tuomet jis perkeltas į Kačerginę reabilitacijai. Čia jas buvo atliekamos odos švitinimo procedūros, tepami kremai, atliekamos mankštos, daromi masažai.

Atvykęs reabilitacijai, Danielius dar negalėjo paeiti savarankiškai, todėl jam reikėjo naudotis neįgaliojo vežimėliu. Po 24 dienų sugrįžęs namo, Danielius jau galėjo vaikščioti. Deja, buvo beveik visiškai netekęs regėjimo… Dėl to paaugliui papildomai atliktos abiejų akių operacijos. Laimei, Danielius šiandien jau mato, tačiau taip pat tapo priklausomas nuo akinių.

Kaip galima padėti Danieliui?

Danieliaus mama pasakoja, kad sūnus gijo labai lėtai. Kūną buvo sunku išjudinti, o oda nuo kiekvieno prisilietimo tarsi „subyrėdavo“ ir virsdavo atvira žaizda.

Tačiau, nepaisant kilusių sunkumų, Danielius įrodė esantis kovotojas. „Gydytojai neleido iškart statyti Danieliaus ant kojų dėl lūžusio klubo – jam buvo įdėti varžtai, kad lūžiai sugytų. Mūsų

pirmasis pasiekimas buvo tuomet, kai jis atsisėdo. O pirmasis atsistojimas buvo labai sunkus – jis drebėjo, nes raumenys buvo per silpni, kad galėtų atsistoti. Tai buvo kaip pirmas naujagimio žingsnis, tačiau jis labai džiaugėsi ir sakė: „Mama, jaučiu žemę po savo kojomis“, – džiaugsmo balse neslepia moteris.

Tačiau nors Danielius palaipsniui sveiksta, jam reikalingi brangūs kremai nudegimams gydyti, dirbtinė oda ir pleistrai nuo randų, spaudžiantys tvarsčiai. 5 vienetų pleistrų kaina siekia net 72 eurus, o jų ant pažeistų kūno vietų užtenka tik vienam kartui…

Padėti Danieliui galime kiekvienas.

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su aukojimo internetu portalu aukok.lt, sąskaitų apmokėjimo programėle Perlas Go, telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia.

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.

Daugiau: www.tv3.lt/issipildymoakcija