Vos gimęs kaunietės sūnus staiga pamėlo: to, kas vyko toliau, nelinkėtų niekam

Šiuo metu šeima puoselėja svarbų tikslą – padėti Arijanui sparčiau tobulėti ir pasivyti savo bendraamžius. Tėvai atrado kryptingą ir nuoseklų būdą kaip padėti sūnui to siekti – jie remiasi amerikiečių mokslininko Glenno Domano metodika. Po išsamios specialistų konsultacijos Arijanui sudaroma specialiai pritaikyta programa, kurią tėvai įgyvendina namuose.

Vienas iš Domano instituto padalinių yra Italijoje, kur šeima jau buvo apsilankiusi. Arijano mama tvirtai sako – pradėjus taikyti specialiai sūnui pritaikytą programą, rezultatai pasimatė labai aiškiai. Vis tik vieno ar dviejų vizitų negana, nes programa skiriama šešiems mėnesiams, o tuomet vėl atvykus pas specialistus ir įvertinus pasiekimus, pritaikoma atnaujinta programa.

REKLAMA

REKLAMA

Dėl šios priežasties institute reikia apsilankyti du kartus per metus, o tai sunki finansinė našta – vienas vizitas kainuoja 10 tūkst. eurų, tad per metus susikaupia apvali 20 tūkst. eurų suma. Šeima kreipiasi į „Išsipildymo akciją“ ir neabejingus žmones – ši suma atveria Arijanui naujas ir vis didesnes galimybes.

REKLAMA

„Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas (15 nuotr.) „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas +11 „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Išsipildymo akcijos“ herojus Arijanas

Vos gimęs sūnus ėmė mėlynuoti

Arijanas – vyriausias Kauno rajone įsikūrusios šeimos vaikas iš keturių. Mama Daugailė prisimena, kad nėštumas buvo tobulas ir lengvas, be jokių netikėtumų ar sunkumų.

Gimdymas taip pat praėjo sklandžiai, tačiau vos sūnui išvydus šį pasaulį, prasidėjo pirmosios bėdos – jam gimus pradėjo trūkti oro, vaikas pamėlynavo ir buvo skubiai išgabentas į klinikas tikrinti širdį.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai likau viena tik pagimdžiusi, vaiką paėmė, buvo labai sunku. Mes pernakvojome gimdymo namuose ir kitą rytą važiavome į klinikas. Ištyrus širdį paaiškėjo, kad ji sveika – tai buvo džiugiausia.

Apie dvi savaites praleidome ligoninėse, klinikose, kol galutinai jį visą ištyrė, lyg buvo prasidėjusi infekcija, bet labai didelių problemų nebuvo“, – prisimena mama.

Tačiau Arijanui gimus, gydytojai pastebėjo ir tai, ko nematė viso nėštumo metu – 21 chromosomos trisomijai būdingus bruožus:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mes nežinojome, gydytoja nematė, genetinių tyrimų mes nesidarėme, nebuvo prasmės. Tai buvo visiška naujiena – mes nežinojome, jis tiesiog toks gimė. Ištiko šokas, bet mes susikibome už rankų ir atlaikėme visa tai.“

Arijano mama atvirauja, kad išgirsti iš gydytojų tokią žinią nebuvo lengva, o susitaikymas su šia mintimi užtruko ne vienerius metus. Visgi iškart į galvą atėjo frazė: „Kaip gerai, kad gimė mums, nes mes tikrai jį mylėsime ir auginsime.“

REKLAMA

Gydytojų žodžius atsimins ilgai

Daugailė – pedagogė, sukaupusi patirties dirbant su asmenimis, kuriems diagnozuota 21 chromosomos trisomija, tad puikiai suprato, kad ši diagnozė gali turėti daug skirtingų veidų: vieni vystosi greičiau, kiti net ir laikui bėgant nepradeda kalbėti, neišmoksta daryti įprastų dalykų.

O ir gydytojai tėvams sakė: kiek įdėsite, tokius rezultatus ir turėsite, todėl jie tai ir darė – vežė sūnų į įvairius užsiėmimus, patys lavino jį namuose, kad įveiktų kylančius iššūkius.

REKLAMA

„Iššūkis yra jo rega – ji nuo pat pradžių buvo tikrai prasta ir nelabai kažką galėjai padaryti, nebent dėti akinukus, bet jis juos laužydavo, atsisakydavo, nepriprato prie jų.

Kitas iššūkis yra jo žarnynas ir virškinimas – su tuštinimusi turime problemų iki pat dabar, nes jis turi per ilgą žarnyną, bet jam augant ši problema turėtų truputį pagerėti.

Be to, dar vienas iššūkis yra ir jo raida, nes mes atsiliekame. Dabar jo neurologinis amžius yra 53 mėnesiai, pagal raidą jis – kaip 4-5 metų vaikas“, – pasakojo mama.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ieškodami išeities, tėvai aptiko straipsnį apie mamą, kuri savo sūnų, sergantį cerebriniu paralyžiumi, vežė į Domano institutą Amerikoje – vos vienas straipsnis įžiebė didžiulį susidomėjimą jo sugalvotu ir taikytu metodu, todėl skaitė visą įmanomą literatūrą, tačiau tąkart, kai Arijanui buvo vieneri, patys išvykti negalėjo dėl finansų trūkumo.

Sėdėti sudėję rankų šeima negalėjo, todėl toliau tęsė užsiėmimus su specialistais, išbandė įvairias terapijas, patys dirbo namuose, veždavo sūnų pas specialistus net į Vilnių, tačiau rezultatai buvo labai nežymūs. Arijanas pamažu mokėsi vaikščioti, apsirengti, šiek tiek kalbėti, tačiau buvo aišku – galima pasiekti dar daugiau, taikant tinkamus metodus.

REKLAMA

Speciali programa padeda siekti įspūdingų rezultatų

Kai Arijanui buvo devyneri, įvyko lūžis, į kurį tėvai dabar deda visas viltis – jie sužinojo apie Domano instituto organizuojamus nuotolinius kursus, kuriuos abu ir pabaigė:

„Glenno Domano programai tėvai turi pasiruošti. Mes užsiregistravome į kursus, kurie truko keturias savaites, buvo labai sunku, nes yra didžiulis kiekis medžiagos, turi perskaityti knygas ir įsigilinti į smegenų veiklą, kaip ją pagerinti.

REKLAMA

Pasiruošimas būtinas, bet tai duoda ir motyvaciją, kad tu jau ateini prie vaiko pasiruošęs, žinodamas, kaip jį skatinti, kaip jam paaiškinti.“

Pabaigus kursus, šeima lankėsi institute Italijoje, kur įvertinus Arijano duomenis paskirta specialiai jam pritaikyta programa, kurios šeima laikosi namuose. Mama sako, kad ši programa išskirtinė visuminiu požiūriu, o pagrindinis tikslas – gerinti smegenų veiklą pirmiausia aprūpinant jas deguonimi, antra – maistu, taip pat gerinti kognityvines funkcijas, palaipsniui didinant užsiėmimų intensyvumą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Laikydamiesi dabartinės programos, tėvai tobulina Arijano skaitymo įgūdžius – daro namų gamybos knygas kartu su sūnumi sugalvota tema, o pavienius žodžius atspausdina ant lapelių dideliu šriftu.

„Taip jis išmoksta žodžius į juos žiūrėdamas, o tada jis sėdi ir gali tyliai skaityti. Man nieko nesako, bet jis skaito. Kaip mes tai patikriname? Pavyzdžiui, paklausiu jo, kur yra kažkoks žodis ir jis iškart parodo. Jis mato visą žodį, o ne jungia skiemenimis.

REKLAMA

Kai jis skaito tyliai, mes sutaupome laiko, nes jo kalba labai stringa ir jam reikia labai didelių pastangų, kad ištartų tai, ką perskaito, bet jis gali skaityti tyliai ir tai labai pagreitina procesą. Tokiu būdu mes mokomės, mažiname šriftą, dirbame su rega, kad jis kuo daugiau skaitytų“, – pasakojo Daugailė.

Šeima mokosi ir matematikos – rodo spalvotas sagutes, tik kol kas sūnus suvokia daugiausia dvi, o parodžius tris, ima skaičiuoti: „Tai rodo, kad mums stringa kiekybės suvokimas, bet mes po truputį dirbame, rodau ir matau, kad jis pamažu jau pradeda atpažinti tris, paskui vis didinsime skaičius.“

REKLAMA

Dar viena svarbi programos dalis – veiklos lateralizacijai gerinti. Tai pratimai, kurie padeda gerinti abiejų smegenų pusrutulių koordinaciją. Kol kas Arijanas kai kuriuos dalykus daro dešine, kitus – kaire ranka, todėl stiprinama dešinioji jo pusė.

Vos per kelis mėnesius – akivaizdūs pokyčiai

Į programą įtrauktas ir sportas – laipiojimas kopėtėlėmis. Tai stiprina krūtinės raumenis, gerina kvėpavimo funkciją, tai padeda efektyviau aprūpinti smegenis deguonimi. Be to, tai stiprina pirštų raumenis, būtinus rašymo įgūdžiams, ir gerina akių suvedimą, kuris svarbus regėjimui.

REKLAMA

REKLAMA

„Šios programos rezultatus pastebėjome po penkto, paties intensyviausio, mėnesio. Intensyvumas palaipsniui auga ir mes labai daug dirbdavome. Iš tikrųjų buvo sunku, bet jis tiesiog keitėsi akyse.

Mano vyras, kuris yra gana skeptiškas žmogus ir tikrai man pasakytų, jeigu nebūtų rezultato, pradėjo matyti, kokia turtinga pasidarė jo kalba, nes Arijanas pradėjo kalbėti ilgais sakiniais, verbalizuoti tai, ko anksčiau tiesiog neverbalizuodavo, jis pradėjo žaisti, sugalvoti žaidimus.

Jeigu yra konstruktorius, kiti vaikai žaisdavo, o Arijanas ne, bet mes dabar matome, kad jis ateina, pradeda kurti, statyti. Galima vardinti ir vardinti, nes įvairiose srityse jis pažengė į priekį“, – rezultatais džiaugėsi mama.

Be to, Arijanas išmoko važiuoti dviračiu, ko anksčiau nei norėjo, nei galėjo. Dabar jis yra pilnas motyvacijos ir labai nori aktyviai dalyvauti programos užsiėmimuose:

„Tai yra didžiulis laimėjimas, nes jis galėdavo sėdėti valandų valandas ant sūpynių, būti savo pasaulyje, šnekėti su savimi. Žmogus yra, bet jo nėra ir mus tai slėgdavo.

Kai nuveždavome į terapiją, jis visą likusią dieną būdavo savo pasaulyje, o čia programa yra visą dieną ir aš dabar žinau, kaip prie jo prieiti ir ką turiu padaryti. Šis žinojimas man yra didžiausia dovana.“

REKLAMA

Mama neslepia, kad kiekvieną dieną dirbant pagal pritaikytą programą, būna visko – ir lengvesnių, ir sunkių momentų, tačiau visada prisimena metodo kūrėjo žodžius, kad daryti programą labai sunku, bet negalėti padėti vaikui yra daug sunkiau.

Be to, visus iššūkius atperka matomi rezultatai – po pirmosios programos, kurią vykdė šešis mėnesius, Arijano neurologinis amžius padidėjo trimis mėnesiais, o tai yra milžiniškas rezultatas, pasiektas per pusmetį.

„Aš matau Arijano norą integruotis, socializuotis, skaityti, parodyti tėvams, ką jis išmoko naujo per tuos metus. Aš matau jo norą. Mane labiausiai tai ir motyvuoja. Kai penkis mėnesius vykdydami programą nematėme rezultatų, telefonu kalbėjomės ir su direktoriumi, jis klausė, ar tikrai darote; bet buvo vasara, ir iš tikrųjų buvo visko – ir stovykla, ir kelionė, vasarą buvo kiek sunkiau, bet kai atėjo rugsėjis ir programa suintensyvėjo, rezultatai pasimatė ir tai yra džiaugsmo šventė. Jokios didesnės motyvacijos nereikia tėvams, kai jie mato vaiko raidą ir vystymąsi, pasiekimus“, – pasakojo mama.

Be to, ji pastebi, kad sūnus labai nori būti toks, kaip kiti, nes suvokia, jog yra skirtingas – negali atlikti tam tikrų dalykų ir integruotis į veiklas kaip jo bendraamžiai.

Prisidėti gali kiekvienas

Norint, kad rezultatai ir toliau gėrėtų, o Arijano raida pasiektų bendraamžių, reikia ir toliau lankytis institute Italijoje bei laikytis specialiai jam pritaikytos programos, tačiau finansiškai tai – nemenka našta.

REKLAMA

Prisidėti prie jos palengvinimo gali kiekvienas, aukodamas „Išsipildymo akcijai“. Mama sako, kad buvimas „Išsipildymo akcijos“ dalimi jiems yra raktas, atrakinantis duris užsibrėžto tikslo link.

„Pagrindiniai iššūkiai, kuriuos su Arijanu dabar turime įveikti, yra jo regos ir kalbos gerinimas, nes jis labai stringa, mikčioja, vis dar teisingai nesuformuluoja giminių. Taip pat problematiška yra jo virškinimo sistema, kuri mums trukdo pilnai kokybiškai funkcionuoti. <...>

Surinkti 20 tūkst. eurų mums leis nuvykti į Italiją, į institutą. Tai iš esmės keičia Arijano gyvenimą, nes bus įvertinta jo pažanga ir numatyta nauja programa, kaip jis gali toliau tobulėti savo iššūkiuose, kaip gali pilniau integruotis ir sustiprėti tose srityse, kuriose jam tikrai labai sunku“, – apie programos svarbą sūnaus gyvenime kalbėjo mama.

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su aukojimo internetu portalu aukok.lt, sąskaitų apmokėjimo programėle Perlas Go, telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia.

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.

Daugiau: www.tv3.lt/issipildymoakcija