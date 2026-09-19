Ukmergės rajone sustabdytas krovininis automobilis

Jos teigimu, penktadienį apie 15 val. 40 min. aplinkkelyje pareigūnai sustabdė krovininį automobilį „Volvo“ su puspriekabe, kurį vairavo 1981 metais gimęs vyras.
Juo buvo vežami trys automobiliai „Toyota RAV4“ ir du „Mercedes-Benz Sprinter“. Policija įtaria, kad visi automobilių VIN numeriai turi klastojimo požymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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