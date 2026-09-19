Vilniaus centre – skaudi avarija: vairuotojai įspėjami dėl eismo trikdžių

Nelaimė įvykio šalia Tauro kalno – V. Kudirkos, Pamėnkalnio ir Jasinskio gatvių sankryžoje. Joje susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas.
Anot policijos, sankryžoje susidūrė lengvasis automobilis „Ford“ ir motociklas „Suzuki“.
Pranešimas apie įvykį gautas 14.04 val., motociklininko vairuotojas išvežtas į ligoninę.
Motociklininkas sunkiai nukentėjo
Pirminiais duomenimis motociklininkas nukentėjo labai sunkiai ir buvo išvežtas į ligoninę. Pagalba taip pat buvo teikiama automobiliu važiavusiai keleivei.
Pirminiais duomenimis avarija įvyko, kai motociklas važiavo tiesiai, degant žaliam šviesoforo signalui, ir jo nepraleido priešpriešais atvažiavęs ir į kairę per raudono šviesoforo sukęs signalą automobilis. Tai yra pirminė informacija ir ji bus tikslinama.
Jei įmanoma, vairuotojams patariama vengti šios sankryžos – šiuo metu eismas šioje vietoje apsunkintas, jį reguliuoja policija.
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