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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus centre – skaudi avarija: vairuotojai įspėjami dėl eismo trikdžių

Papildyta 15.54 val.
2026-09-19 15:35 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
2026-09-19 15:35
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Pačiame Vilniaus centre šeštadienį įvyko skaudi avarija – automobilio partrenktas motociklininkas išgabentas į ligoninę. 

Vilniaus centre – skaudi avarija: vairuotojai įspėjami dėl eismo trikdžių (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (14)

Pačiame Vilniaus centre šeštadienį įvyko skaudi avarija – automobilio partrenktas motociklininkas išgabentas į ligoninę. 

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Nelaimė įvykio šalia Tauro kalno – V. Kudirkos, Pamėnkalnio ir Jasinskio gatvių sankryžoje. Joje susidūrė lengvasis automobilis ir motociklas.

Anot policijos, sankryžoje susidūrė lengvasis automobilis „Ford“ ir motociklas „Suzuki“.

Pranešimas apie įvykį gautas 14.04 val., motociklininko vairuotojas išvežtas į ligoninę.

Motociklininkas sunkiai nukentėjo

Pirminiais duomenimis motociklininkas nukentėjo labai sunkiai ir buvo išvežtas į ligoninę. Pagalba taip pat buvo teikiama automobiliu važiavusiai keleivei.

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FOTOGALERIJA. Vilniaus centre – skaudi avarija: vairuotojai įspėjami dėl eismo trikdžių (nuotr. B. Jablonsko)

Pirminiais duomenimis avarija įvyko, kai motociklas važiavo tiesiai, degant žaliam šviesoforo signalui, ir jo nepraleido priešpriešais atvažiavęs ir į kairę per raudono šviesoforo sukęs signalą automobilis. Tai yra pirminė informacija ir ji bus tikslinama.

Jei įmanoma, vairuotojams patariama vengti šios sankryžos – šiuo metu eismas šioje vietoje apsunkintas, jį reguliuoja policija.

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Pontipinas
Pontipinas
2026-09-19 16:49
Tikiuosi kokį arabą ar muslimą pajuodusį nukalė. Veržiasi pas mus tokie kaip šūdai iš kalinizacijos.
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Atrodo
Atrodo
2026-09-19 16:35
Atrodo, kad motociklistas yra bolt. Važiavo lyg ir per žalią. Įdomu, kokiu greičiu. Bet jei ta pradinė informacija yra teisinga, automobilio vairuotojas bus kaltas
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Natūrali atranka
Natūrali atranka
2026-09-19 16:36
Woltai boltai naikinasi iš vidaus, nuostabu, išsitaškykite vdrebezgi
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