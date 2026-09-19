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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje gatvėje prie baro degintas Koranas – plinta vaizdo įrašas

2026-09-19 14:02 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 14:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniuje, Etmonų gatvėje, praėjusį savaitgalį galimai degintas Koranas, šeštadienį skelbia naujienų portalas LRT.

Vilniuje, Etmonų gatvėje, praėjusį savaitgalį galimai degintas Koranas, šeštadienį skelbia naujienų portalas LRT.

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Policijos departamentas LRT patvirtino, kad rugsėjo 13 dieną 1.57 val. gautas anglakalbio asmens pranešimas, jog Etmonų gatvėje 6 deginamas Koranas.

Galimai deginama islamo religinė knyga matyti ir viešojoje erdvėje išplitusiame vaizdo įraše.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo.

Incidento vaizdo įrašas jau spėjo išplisti ir socialiniuose tinkluose.

Prieš savaitę – incidentas Kaune 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad policija yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kito incidento – kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva.

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Apie tai pirmadienį pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jos, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais.

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Kaip skelbta, rugsėjo 11-ąją iškart po įvykio policija jau pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo, taip pat tikslino aplinkybes dėl kurstymo.

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Šių veiksmų teisėsauga ėmėsi po Kauno Ramybės parke praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas įvykusio baikerių susibūrimo. Kaip skelbta, baikeriai garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.

Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS pirmadienį nurodė, kad tyrime „kol kas įtarimai niekam nepareikšti“.

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„To (kiaulės galvą laikiusiojo – BNS) asmens tapatybė yra aiški, yra ir kitų asmenų tapatybės nustatytos, bet viskas tyrimo eigoje. Fiziškai kontakto nebuvo, turimais duomenimis, niekas nenukentėjo ir medikų pagalbos neprireikė“, – sakė ji.

Tačiau policijos atstovė neatmetė, kad tiriant įvykį nukentėjusiųjų gali atsirasti. Apie juos pranešti turėtų prokuratūra.

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Lietuva balta!
Lietuva balta!
2026-09-19 14:15
Tai atsakas į valdžios aplaidumą, trumparegiškumą, pasyvumą, lyderystės nebuvimą, bailumą atšaukti Šimonytės įvestą tvarką, šūdmalystę ir nieko nedarymą, Migracijos departamento tarnystę Briuselio ginekologei, kai visa Europa bunda, Danija masiškai grūda muslius lauk, Italija deportuoja kiekvieną šariato propaguotoją per 24 val.., Vokietija pagaliau balsuoja teisingai! Lietuvos prezidentas neapsisprendžia, kokios nori Lietuvos - lietuviškos ar su migrantais, premjeras neišsikapsto iš provincijos lygio problemų!!
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Verta sudeginimo
Verta sudeginimo
2026-09-19 14:44
tai knygiūkštė, kuri skatina žudyti baltuosius, kitatikius, už tai musliams bus atlyginta, taip pat propaguoja šariatą, tikiuosi mūsų valdžia girdėjo, kas tai yra? Skandalas bus, jei lietuvis, norintis baltos Lietuvos ir nerandantis kitų būdų ginti tėvynę, už tai bus nubaustas!!! Policija, kariuomenė turi stoti į tautos pusę. Gana tarnauti supuvusiems globalistams, užėmusiems ir valdžią, ir žiniasklaidą Lietuvoje.
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?(!)
?(!)
2026-09-19 14:47
O, tai is kur ta knyga gauti? Patys musliai dalina ir gal patys specialiai degina! Kad va Lietuva degina “ sventas “ kiaules, oi sorry knygas!
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