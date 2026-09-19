Vilniaus rajone neblaivaus vyro automobilyje policija aptiko dujinį pistoletą

Pasak jos, penktadienį apie 23.55 val. Anavilio kaime policijos pareigūnai patikrino stovintį automobilį „BMW 525D“, kurio vairuotojo vietoje sėdėjo neblaivus 1990 metais gimęs vyras.
Jam nustatytos 2,57 promilės.
Apžiūros metu automobilyje rastas ir paimtas dujinis pistoletas „Ekol Special 99“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
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