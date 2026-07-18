Trūksta ryšio – tinklalaidėje „Trūksta ryšio“ svečiai analizuoja modernių santykių klystkelius, šeimos kūrimo pagrindus bei, žinoma, gražiausius meilės virsmus. Laidose išgirsite ne tik asmenines žmonių istorijas, bet ir praktinius šeimos kūrimo patarimus finansiniais, psichologiniais ir kitais klausimais iš savo srities specialistų.
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XXI-ajame amžiuje išplėtotos ir ištobulintos technologijos, kurios dabar yra neatsiejama žmogaus dienos dalis. Kompiuteriai, mobilieji telefonai, dirbtinis intelektas – visos šios technologijos sukurtos norint palengvinti žmogaus gyvenimą. Tačiau šiuolaikinės tendencijos rodo, kad tai pilnai užvaldė mūsų kasdienybę ir mes nebemokame palaikyti tikro pokalbio su žmogumi realiame gyvenime.
Ką daryti sužinojus apie sutuoktinio neištikimybę? Atskleidė, ko griebtis teisme
Laidoje „Trūksta ryšio“ apsilankiusi teisininkė, advokato padėjėja Iveta Jarašiūnaitė atskleidė retai viešumoje aptariamus skyrybų užkulisius. Ji paaiškino, kaip skirtis nusprendusiems sutuoktiniams tenka dalintis santuokoje uždirbtą turtą ir ką iš tiesų reiškia teisme įrodinėti kito partnerio neištikimybę. Prakalbus apie turto dalijimąsi, I. Jarašiūnaitė atskleidė, ar iš tiesų visas turtas, nutraukiant santuoką teisiniu būdu, dalijamas pusiau. „Taip, jeigu nėra vedybinės sutarties.
Trūksta ryšio 2026-08-30
Kokia Valdo Adamkaus ilgaamžiškumo paslaptis? Štai ką astronumerologė tikina pastebėjusi: „Jeigu pas jus...“
Laidoje „Trūksta ryšio“ astronumerologė Jolanta Jurkynienė atskleidė ne tik Almos ir Valdo Adamkų ilgaamžiškumo paslaptį, bet ir papasakojo, kodėl šiai porai pavyko išlaikyti tokius nepriekaištingus santykius. J. Jurkynienė tikino, kad V. Adamkus šiemet 100-ojo jubiliejaus sulauks ne be priežasties. Anot astronumerologės, žmonėms, kurių žemėlapiuose matoma viena tendencija, nusimato ilgas gyvenimas. „Kiekvienas galite pasidomėti.
Trūksta ryšio 2026-08-30
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Vos 1 programėlė telefone ir neištikimybę įrodysite akimirksniu: štai kokią sumą galite prisiteisti
Laidoje „Trūksta ryšio“ advokato padėjėja, teisininkė Iveta Jarašiūnaitė atskleidė skyrybų procesų užkulisius ir davė patarimų, kaip tinkamai išsiskirti, kad abi pusės nukentėtų kuo mažiau. Laidos viešnia pasidalijo ir kuriozinėmis situacijomis, kai sutuoktiniai ima dalytis pinigus, išleistus dantų ar krūtų implantams. Taip pat ji užsiminė apie išsiskyrimą dėl neištikimybės – anot teisininkės, tokiu atveju galima prisiteisti net turtinės kompensacijos.
Starošaitės ir Žvagulio santuokos paslaptis: įvardijo, kas vienija scenos porą
Laidoje „Trūksta ryšio“ astronumerologė Jolanta Jurkynienė pasakojo apie bene žinomiausią Lietuvos scenos porą – Ireną Starošaitę ir Žilviną Žvagulį. Laidos viešnia siekė išsiaiškinti jų sėkmingos ir ilgametės santuokos paslaptį. Ž. Žvagulio Zodiako ženklas yra Liūtas, o I. Starošaitės – Svarstyklės. Šis Zodiako ženklų derinys, anot astronumerologės, yra puikus. „Ugnis ir oras papildo vienas kitą pagal stichijas.
Trūksta ryšio 2026-08-29
Po Pikul ir Dirksčio skyrybų – žinia Oksanai apie būsimą vyrą: „Šalia jos turi būti...“
Laidoje „Trūksta ryšio“ viešėjusi astronumerologė Jolanta Jurkynienė pasakojo ne tik apie neįprasto darbo ypatybes, bet ir apie visoje Lietuvoje neseniai nuaidėjusias skyrybas. Moteris atskleidė, kas galėjo lemti dainininkės, verslininkės Oksanos Pikul ir sportininko Dominyko Dirksčio santykių pabaigą. Galima skyrybų priežastis J. Jurkynienė tikino, kad poros suderinamumas pagal numerologiją yra tinkamas.
Trūksta ryšio 2026-08-23
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Ar tinkate vienas kitam? Paprasta skaičiuoklė gali padėti rasti gyvenimo meilę
Požiūris į astrologiją ir numerologiją neretai svyruoja nuo skeptiško iki stipriai pasikliaujančio. Laidoje „Trūksta ryšio“ viešėjusi astronumerologė Jolanta Jurkynienė atskleidė, kaip pasiekti prigimtinį potencialą ir supažindino su skaičiavimo būdu, leidžiančiu nustatyti sau tinkamiausią Zodiako ženklą. Anot laidos viešnios, Zodiako ženklai ar skaičiai gimimo datoje ne visada yra viską lemiantys, tačiau juose galima įžvelgti žmogaus praeitį, dabartį ir ateitį.
Pensiją kaupė, bet dalį teko atiduoti – teisininkė įspėjo, kas gali laukti skyrybų atveju
Pasiruošimas santuokai dažniausiai asocijuojasi su švente, tačiau teisinė šio žingsnio pusė – ne mažiau svarbi. Teisininkė, advokato padėjėja Iveta Jarašiūnaitė laidoje „Trūksta ryšio“ pabrėžė, kad atsakingas požiūris į teisinius aspektus padeda išvengti skausmingų bei brangiai kainuojančių nesusipratimų ateityje. Šalyje kasmet populiarėja ikivedybinės ir povedybinės sutartys. Pasak teisininkės, visuomenė į šį dokumentą pradeda žvelgti racionaliau ir mažiau emocionaliai.
Trūksta ryšio 2026-08-15
Šis klausimas Lietuvoje vis dar laikomas „tabu“, nors apie tai kalbėtis būtina: „Tai kelia labai daug iššūkių“
Šiuolaikinėms jaunoms poroms tenka naviguoti itin sudėtingame laikotarpyje. Nekilnojamojo turto kainos muša viršų, o baimė negalėti išlaikyti vaiko yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl patiriame demografinę krizę Lietuvoje. Kodėl taip nutiko? Kokių sprendimų imtis ir kaip padėti jaunoms šeimoms? Apie tai laidoje „Trūksta ryšio“ pasakojo finansų ekspertė Jūratė Cvilikienė.
Trūksta ryšio 2026-08-08
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Ar galima rodyti naujagimį seneliams be dantų higienos? Akušerė pasidalijo, kokie mitai gąsdina būsimus tėvus
Naujienų portale tv3.lt startavo nauja laida „Trūksta ryšio“, kurioje svečiai analizuos modernių santykių klystkelius, šeimos kūrimo pagrindus bei, žinoma, gražiausius meilės virsmus. Laidose išgirsite ne tik asmenines žmonių istorijas, bet ir praktinius šeimos kūrimo patarimus finansiniais, psichologiniais bei kitais klausimais iš savo srities specialistų. Šios savaitės epizodo viešnia – akušerė, žindymo konsultantė Ieva Girdvainienė.
Trūksta ryšio 2026-08-01
Rokas Lukošaitis prabilo apie išskirtinę Manto Katlerio savybę: jis yra gyva enciklopedija
Laidos „Trūksta ryšio“ svečias – puikiai pažįstamas „Power Hit Radio“ laidų vedėjas Rokas Lukošaitis, kuris visai netrukus išgyvens didžiausią gyvenimo džiaugsmą ir taps tėčiu. Laidoje vyras prabilo apie pomėgį kompiuteriniams žaidimams, jų poveikį vaikams ir žinomą šalies komiką, kuriam vyras negailėjo liaupsių. Prabilęs apie žmonos Gabijos nėštumą ir netrukus lauksiamą vaikelio atėjimą, R. Lukošaitis pasakojo, kaip bandys suderinti buvimą tėčiu ir meilę kompiuteriniams žaidimams.
Trūksta ryšio 2026-08-01
Kas gali slėptis už jūsų „Tinder“ simpatijos: „Turi porą, bet ieško atgalinio ryšio ir komplimentų“
Naujienų portale tv3.lt startavo nauja laida „Trūksta ryšio“, kurioje svečiai analizuos modernių santykių klystkelius, šeimos kūrimo pagrindus bei, žinoma, gražiausius meilės virsmus. Laidose išgirsite ne tik asmenines žmonių istorijas, bet ir praktinius šeimos kūrimo patarimus finansiniais, psichologiniais bei kitais klausimais iš savo srities specialistų. Šios savaitės epizodo viešnia – psichoterapeutė, radijo laidų vedėja, rašytoja Genovaitė Petronienė.
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Netrukus tėčiu tapsiantis Rokas Lukošaitis papasakojo, kaip sužinojo šią žinią: „Linkiu pasirinkti truputį saugesnę vietą“
Naujienų portale tv3.lt startuoja nauja laida „Trūksta ryšio“, kurioje svečiai analizuos modernių santykių klystkelius, šeimos kūrimo pagrindus bei, žinoma, gražiausius meilės virsmus. Laidose išgirsite ne tik asmenines žmonių istorijas, bet ir praktinius šeimos kūrimo patarimus finansiniais, psichologiniais bei kitais klausimais iš savo srities specialistų.
Trūksta ryšio 2026-07-18