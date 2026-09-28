Ironvytas filmavimo metu pateko į susišaudymą: 7 žmonės sužeisti, mažiausiai 1 žuvo

Ironvytas dalijosi įspūdžiais apie filmavimą vienoje JAV miesto gatvių. Anot vyro, jose pavojus kilo ne tik jam, bet ir operatoriui Maksui.
„Mano operatorius Maksas stovi šalia ir girdžiu, kaip sako: „I'm gonna fight“ (liet. Aš kovosiu). (...) Čia tiesiog chebra pavogia mašinas, su tomis vogtomis mašinomis drožia ir tiesiog ateina momentas, kada sako: „Na, kam man ta mašina, aš ją padegsiu.“ Tiesiog padega vogtą mašiną ir išvažiuoja su kita“, – pasakojo Ironvytas.
Juos įspėjo: nekelkite ten kojos
Sudegintas automobilis tebuvo žiedeliai. Ironvytas su komanda labai norėjo pamatyti lenktynes Karsono mieste, Kalifornijoje, tačiau vietiniai rekomendavo geriau to nedaryti.
„Ten siaubas, vos išvažiavome – policija, žodžiu... Ir man tokios juodaodės, žinai, mato, kad mes baltaodžiai, su kameromis – sako: „Ką jūs čia veikiate? Jūs atsargiai čia. Čia visiems po**k, they don't give a fu** about you, be careful, really be careful (liet. jiems nusispjaut ant jūsų, būkite atsargūs, būkite labai atsargūs). Po to – susišaudymas. Išsigandau ir galvoju... Gal vis dėlto tos juodaodės buvo teisios, gal jau žino, kas čia vyksta“, – dalijosi vyras.
Atvykę į vietą lietuviai vietoj automobilių gausmo išgirdo šaudynių garsus.
„Chebra, mes einame link tos vietos ant sankryžos, kur driftina, ir žmonės pradėjo prabėginėti pro mus rėkdami: „It's a gunshot, gunshot! They're shooting!“ (liet. Tai šūviai, šūviai! Jie šaudo!). O aš tada nesupratau, ką jie man sako“, – sakė Ironvytas.
Gulintys kūnai ir kraujo klanas
Anot dainininko, žmonės puolė į paniką. Iš pradžių vyras tikino nesuvokęs, kas vyksta.
„Kažkoks judesys, visi bėga, bėga... Bliamba, aš taip žiūriu – policininkų tai nėra. Šiaip paprastai išgirsti sireną, švyturėlius, visi šoka į mašinas ir bėga. Sraigtasparnio nėra, galvoju: ko čia bėga visi? (...) Išlekia mašinos tokiu greičiu, kokiu neišlėkdavo. Aš galvoju: nu, chebra, jau įsijautė, pasiuto į rytą, žinai. (...) Sėdam į mašiną, sakau: bliamba, matau – ten žmonės neišsilaksto aplinkui ir kažkas guli“, – teigė vyras.
Užkaukus policijos sirenoms visi dingo, gatvėje liko tik sužeistieji ir nukautieji. Ironvytas tikino, kad po šio įvykio patyręs stiprų šoką.
„Atvarom, o ten nušauti 3 bičai guli, kraujo klanas virš galvos. Kiti 2 – žiūri, pirštus judina, tai dar gyvi. Supratome, kad buvo pašauti, nušauti. Chebra jau uždarame pokalbyje pradėjo rašyti, kad norėjo pavogti grandinėlę ir už pavogtą grandinėlę žmones va taip sušaudė. Gavosi 7 sužeisti, 1 iškart mirė, 2 ten sunkiai gulėjo – nežinau, išgyveno ar neišgyveno vėliau, bet 4 į ligoninę patys nuvažiavo“, – pasakojo dainininkas.
Amerikoje Ironvytas filmavo juostą „Gatvės lenktynininkai: Los Andželas“. Reperį nustebino ne tik automobilių gausmas, bet ir supanti aplinka.
„Aš prisižiūrėjęs vlogų, man buvo įdomu pamatyti tą apokalipsinį vaizdą. (...) Seni, pažiūrėk, kas gali būti, kai žmonės neatsakingai vartoja narkotikus, kaip pervargsta ir išprotėja. Kur čia yra laisvė?“, – mintimis dalijosi Ironvytas.
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