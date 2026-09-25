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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Bloomberg“: Trumpas paragino Zelenskį vykti į Maskvą

2026-09-25 21:07 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-25 21:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Susitikimo Niujorke metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, nepaisydamas ankstesnių Ukrainos atsisakymų, praneša naujienų agentūra „Bloomberg“, remdamasi šaltiniais.

Susitikimo Niujorke metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, nepaisydamas ankstesnių Ukrainos atsisakymų, praneša naujienų agentūra „Bloomberg“, remdamasi šaltiniais.

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V. Zelenskis atmetė šį pasiūlymą, o su jo pozicija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai teigė, kad jis buvo nusiminęs dėl to, kad D. Trumpas iškėlė šį klausimą.

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Zelenskio ir Trumpo susitikimas

Antradienį V. Zelenskis ir D. Trumpas turėjo 40 minučių pokalbį už uždarų durų. Po susitikimo V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina „yra pasirengusi paskelbti energetines paliaubas“.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke

„Esame pasirengę paskelbti energetines paliaubas, jei Rusija taip pat nepuls mūsų energetikos infrastruktūros“, – po susitikimo su JAV prezidentu kalbėjo V. Zelenskis.

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Jis pridūrė, kad JAV perduos energetinių paliaubų pasiūlymą Rusijos pusei.

Ukrainos prezidentas taip pat teigė, kad „Donaldas Trumpas nori užbaigti karą“.

„Jis sakė, kad padarys viską, kas įmanoma, kad šis karas baigtųsi“, – teigė V. Zelenskis

„Svarbiausias žingsnis, kurį gali žengti Trumpas, tai surengti trišalį susitikimą, kuriame trys lyderiai galėtų aptarti visus jautrius klausimus“, – sakė  Ukrainos prezidentas.

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matai,beretuk
matai,beretuk
2026-09-25 21:41
Putinas nekartoja kiekviena miela diena kad noretu susitikti su zaliuoju..o atvirksciai..
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Joo
Joo
2026-09-25 21:21
Norint baigti karą okrainoje visų pirma ją reikia aptverti 10m. aukščio tvora ir paleisti aukštą įtampą, nes ten prasidės skerdynės tarp savų.
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zzz
zzz
2026-09-25 23:57
Jei Zelenksis nuvyktu I Maskva! Jis daugiau nebesugryztu I Ukraina! Jie to ir laukiu, ten vietoj “ ismesinetu “ ir toliau bombarduotu Kijeva ir visa Ukraina! Ivanai niekada nepasiduoda nori pavaidinti pries Pasauli! Bet, mazai beliko is tos Rasiejos!
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