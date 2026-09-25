„Bloomberg“: Trumpas paragino Zelenskį vykti į Maskvą

V. Zelenskis atmetė šį pasiūlymą, o su jo pozicija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai teigė, kad jis buvo nusiminęs dėl to, kad D. Trumpas iškėlė šį klausimą.
Zelenskio ir Trumpo susitikimas
Antradienį V. Zelenskis ir D. Trumpas turėjo 40 minučių pokalbį už uždarų durų. Po susitikimo V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina „yra pasirengusi paskelbti energetines paliaubas“.
„Esame pasirengę paskelbti energetines paliaubas, jei Rusija taip pat nepuls mūsų energetikos infrastruktūros“, – po susitikimo su JAV prezidentu kalbėjo V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad JAV perduos energetinių paliaubų pasiūlymą Rusijos pusei.
Ukrainos prezidentas taip pat teigė, kad „Donaldas Trumpas nori užbaigti karą“.
„Jis sakė, kad padarys viską, kas įmanoma, kad šis karas baigtųsi“, – teigė V. Zelenskis
„Svarbiausias žingsnis, kurį gali žengti Trumpas, tai surengti trišalį susitikimą, kuriame trys lyderiai galėtų aptarti visus jautrius klausimus“, – sakė Ukrainos prezidentas.
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