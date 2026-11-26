Anksčiau naujienų portalui tv3.lt kunigas Mindaugas Šlaustas yra komentavęs, kad per Kūčias pateikiami patiekalai yra skirti priminti apie susilaikymą ne tik nuo mėsos, bet ir nuo sotaus valgymo, kad būtų išgyventas pasninko esmę sudarantis lengvas alkio pojūtis.
„Matote, vis tiek nešame tokį patiekalą, kuris per pasninko dieną kviečia susilaikyti.
Kūčios taip pat yra pasninko diena, todėl susilaikoma ne tik nuo mėsos, bet ir nuo sotaus prisivalgymo, nes pasninko esmė – tam tikras alkio pajautimas“, – sakė jis.
Pasninkas prasmė
Pasak kunigo, mėsos ir kitų sotaus maisto ar įpročių atsisakymas pasninko metu padeda ugdyti save, puoselėti pasiaukojimo dvasią ir dėmesį kitam žmogui.
„Mėsa yra stiprus patiekalas, ypač Lietuvoje, kuris dažnai vartojamas sotumui užpildyti, todėl esame kviečiami to atsisakyti ir apskritai vengti stipraus maisto.
Pasninkas susijęs su savęs ugdymu, pasiaukojimo dvasia, labdara ir gebėjimu pažvelgti į kitą žmogų. Šiandien pasninkas gali reikšti ir susilaikymą nuo įvairių įpročių ar priklausomybių“, – įvertino kunigas.
Pasak jo, Kūčios Lietuvoje yra viena iš svarbiausių metinių pasninko dienų, kviečianti susilaikyti prieš Kalėdas ir labiau pasiruošti šventei dvasiškai, sutelkiant dėmesį į sielos ramybę ir pasiruošimą Kristaus gimimui.
Anot M. Šlausto, pašventinta duona ir bendras šeimos susibūrimas suteikia pasninkui tikrąją prasmę – vienybę, širdies paruošimą šventei ir bendrą Kristaus gimimo džiaugsmo išgyvenimą.
„Pavyzdžiui, pašventinta duona suteikia pasninkui gilesnę prasmę, kai susėdame prie stalo kaip šeima.
Nors kai kas juokauja apie dvylika patiekalų ir „prisivalgymą“, tikroji esmė – buvimas kartu, bendrystė ir širdies paruošimas šventei.
Šeima tarsi tampa mažąja bažnyčia, susirenkančia prie stalo, o vėliau visi keliauja į bažnyčią – į Kūčių nakties mišias, kur kartu su visa bendruomene išgyvena Kristaus gimimo džiaugsmą“, – dalijosi pašnekovas.
Mėsos valgymas Kūčių naktį
Kunigas teigia, kad Kūčių vakarui pasibaigus pasninkui galima valgyti mėsą, tačiau svarbiausia yra pats pasninkas kaip dvasinis pasiruošimas bendrystei, susitaikymui ir šventei.
„Kalbant apie vakarines mišias, kurios vyksta per Kūčias, po jų mėsos valgyti jau galima, nes pasibaigia pasninko laikas ir prasideda Kristaus gimimo šventė.
Aišku, daug kas grįžta vėlai ir mažai kas dar prisėda valgyti, tačiau draudimo nebėra – tai jau šventinis metas.
Pasninkas Kūčių dieną yra gražus dvasinis pasiruošimas bendrystei prie vakarienės stalo, susitaikymui su artimaisiais ir aukos ženklas“, – dalijosi kunigas M. Šlaustas.
2023 m. pasninkauti per Kūčias nereikėjo
Tiesa, 2023 m. kunigas M. Šlaustas komentavo kiek kitaip, tais metais pasninkauti nebuvo būtina, nes jos išpuolė sekmadienio dieną, ir tai nebuvo laikoma nuodėme.
„Tai nebus nuodėmė, nes šiemet [2023 m.] Kūčios sekmadienį, o sekmadienį paprastai nėra pasninkaujama“, – tuomet sakė kunigas.
Vis dėlto, kunigas ir tuomet paragino laikytis pasninko, bei kiekvienam žmogui pagalvoti, ką jam reiškia pasninkas.
„Žinote, mes raginame laikytis pasninko. Tą dieną kaip ir lengviau, bet Lietuvos vyskupai primena gražią tradiciją ir ragina tą dieną pasninkauti.
Kiekvienas turime suvokti to reikšmę: pasiryžti tą dieną išgyventi daugiau dvasine atmosfera“, – patarė kunigas.
Kaip teigė kunigas, svarbiausia suvokti, kol žmogus pasirenka save apriboti.
„Jeigu per prievartą save ribosi, tai tau dvasinės naudos neneš. Žmogus iš meilės turi atrasti vidinį motyvą“, – pabrėžė kunigas.
M. Šlaustas taip pat pataria apie pasninką prisiminti ne tik švenčių metu, bet ir kiekvieną penktadienį.
„Leiskime kiekvieną penktadienį sau prisiminti apie pasninką iš meilės Dievui, kuris mus myli. Patys pasiaukodami, meilę Dievui išreiškiame per meilę artimui. Jeigu kiekvieną penktadienį save apribodamas skiriu dalį lėšų vargstantiems, tai meilę Dievui išreiškiu per artimą žmogų“, – paaiškino kunigas.
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