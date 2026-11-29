Kaip gali pakrypti situacija bei ar šiuo metu auga grėsmė iš Rusijos, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Prezidento vyriausiuoju patarėju nacionalinio saugumo klausimais Deividu Matulioniu.
Taivano atstovybės klausimą turi spręsti Užsienio reikalų ministerija
Anglų ir lietuvių kalbomis yra „Taivaniečių atstovybė“, o jų kalba – mandarinų – tai yra „Taivano atstovybė“. Taivanas sako, kad neketina keisti pavadinimo, bet premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad jeigu Taivanas nesutinka pakeisti atstovybės pavadinimo, Lietuva turi teisę vienašališkai nuspręsti panaikinti atstovybės teisinį statusą. Kaip bus nuspręsta?
Pirmiausia turiu pabrėžti, kad Vyriausybės programoje labai aiškiai pasakyta, jog turime atkurti diplomatinius santykius su Kinija taip, kaip yra kitose Europos Sąjungos valstybėse. O derybos dėl Taivano atstovybės pavadinimo yra grynai Užsienio reikalų ministerijos kompetencijos sritis. Kaip ten bus, koks bus pavadinimas, kaip bus sutarta, šiandien negalime pasakyti.
Bet, kita vertus, viena pusė taip pat negali primetinėti savo nuomonės. Šioje vietoje tikimės, kad Užsienio reikalų ministerija sugebės rasti elegantišką sprendimą. Taip pat turime pripažinti, kad lūkesčiai buvo tikrai didesni nei realybė – bent jau tai, ką matome. Tikiuosi, kad mūsų politika Taivano atžvilgiu nesikeis. O tas pavadinimo klausimas vis tiek kažkaip išsispręs.
Ar visgi neatmetamas faktas, kad iš tiesų atstovybė Lietuvoje gali būti panaikinta, jeigu Taivanas kategoriškai atsisakys keisti pavadinimą?
Nežinau, kas būtų, jeigu būtų. Dabar siekiame išlaikyti gerus santykius su Taivanu ir tuo pačiu išspręsti šią mums aktualią problemą.
Ar galime prognozuoti, ko sulauksime iš Rusijos?
O kaip vertinti tai, kas vyko ar nevyko praėjusį savaitgalį Kaliningrade? Iš Rusijos girdėjome, neva jie patyrė dronų ataką iš Lietuvos pusės, bet paskui Kremlius visiškai nutilo. Kaip iš tiesų vertinti šį reikalą?
Kremlius šioje vietoje nereagavo. Daugiau reagavo vietinė Kaliningrado valdžia. Man tai primena tam tikrą Rusijos vidinę paranoją, ypač Kaliningrado srityje. Ji buvo matoma jau nuo gegužės mėnesio, tai šis atvejis yra tam tikra to išraiška – įsibaiminimas, kad kažkada ir kažkur ukrainiečiai gali imtis veiksmų. Turiu kategoriškai patvirtinti, kad tikrai nebuvo jokių perskridimų per mūsų teritoriją. Mūsų politikai reagavo greitai ir adekvačiai, todėl šiuo atveju klausimas iš esmės yra uždarytas.
Visai neseniai į Lenkijos teritoriją skrido trys rusiškos sparnuotosios raketos. Įskrido ir Rusijos reaktyvinis dronas. Kas pastaruoju metu vyksta Lenkijoje?
Lenkija turėjo ir turi labai rimtus įgaliojimus numušti tiek raketas, tiek dronus. Ar pritrūko laiko, ar buvo kitų priežasčių, sunku pasakyti. Tačiau kitą dieną, pirmadienį, vyko Šiaurės Atlanto Tarybos posėdis, kuriame Vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas pažadėjo skirti tikrai rimtą žvalgybinį pajėgumą – AWACS lėktuvą, kuris bus naudingas ir mums, nes žvalgybinis vaizdas apims ir mūsų teritoriją. Taip pat bus skirti papildomi oro gynybos pajėgumai Lenkijai. Manau, kad reakcija buvo adekvati.
O kada žvalgybinis lėktuvas atsiras?
Na, nežinau, kurią dieną, bet toks sprendimas yra priimtas. (...) Šiuo metu turėtų būti.
Nėra padidėjusios grėsmės
Dabar vokiečiai, baimindamiesi ar siekdami išvengti Rusijos provokavimo, Lietuvoje vykstančių pratybų metu tankus, užuot vežę automobilių keliais, gabena geležinkeliais. Ar jie taip pat bijo provokuoti Rusiją? Mes taip elgiamės, o Rusija nieko nebijo. Gal turime žvalgybinės informacijos, kad Rusija ketina kažką daryti ir todėl dabar taip elgiamės?
Ne, tikrai kol kas neturime informacijos, kad vyktų kažkas tokio. Kita vertus, ne kartą buvo akcentuota, kad sabotažo ir tam tikrų hibridinių priešiškų veiksmų grėsmė yra padidėjusi. Todėl mes tikrai sąmoningai neeskaluojame situacijos. Kodėl turėtume patys ją eskaluoti?
Ar yra kokių nors pokyčių arba informacijos, kad artimiausiu metu gali kažkas įvykti?
Konkrečios informacijos, kad šiandien kažkas įvyktų, tikrai neturime. Noriu pabrėžti, kad tiesioginės karinės invazijos grėsmė šiuo metu yra praktiškai lygi nuliui, tačiau bandymas eskaluoti situaciją per visus kitus veiksmus egzistuoja ir yra tikrai pakankamai rimtas.
Visą pokalbį išgirskite interviu pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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