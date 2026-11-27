Bendrovės „NOD Baltic“, oficialaus ESET atstovo Lietuvoje, kibernetinio saugumo ekspertas, IT inžinierius Lukas Apynis atkreipia dėmesį, kad dažniausiai problemos prasideda ne nuo sudėtingų atakų, o nuo kasdienių klaidų.
„Dažniausiai didžiausia grėsmė yra ne sudėtingi įsilaužimai, o paprastos žmogiškos klaidos. Suklastotas el. laiškas, netikra prisijungimo nuoroda ar pavogta paskyra.
Žurnalistų atveju rizika didesnė, nes jų turima informacija gali būti labai vertinga tiems, kurie nenori, kad ji išvystų dienos šviesą“, – teigė ekspertas.
„Didžiausia problema ta, kad nutekėjus informacijai nukenčia ne tik žurnalistas, bet ir jo šaltiniai. Kartais užtenka vieno susirašinėjimo ar dokumento, kad būtų atskleista žmogaus tapatybė. O tai gali kainuoti darbą, reputaciją ar net asmeninį saugumą“, – pabrėžia jis.
Dirbtinio intelekto pavojai žurnalistams
Pasak L. Apynio, įmanoma, jog žurnalistų renkama medžiaga, dar prieš publikuojant, gali būti pasisavinta.
„Tikrai įmanoma, kad kompiuteryje ar telefone saugoma dar nepublikuota tyrimo medžiaga būtų pasisavinta. Tam nebūtinai reikia kažkokio profesionalaus programišiaus.
Pakanka paspausti netinkamą nuorodą, įsidiegti kenkėjišką programą ar naudoti silpnai apsaugotą paskyrą (nėra MFA/2FA ir silpnas arba pavogtas slaptažodis).
Dažnu atveju žmogus net nežino, kad kažkas jau turi prieigą prie jo duomenų, nes ne visada dark webe duomenys paviešinami“, – paaiškina IT inžinierius.
Paklaustas, ar žurnalistai įvertina potencialias rizikas, kylančias iš dirbtinio intelekto įrankių keliant jautrius dokumentus, interviu įrašus ar nepublikuotą informaciją, L. Apynys atsakė, kad ne visada.
„Mano nuomone ši rizika vis dar per mažai vertinama. DI įrankiai labai patogūs, bet žmonės dažnai pamiršta, kad įkeldami dokumentą ar garso įrašą perduoda informaciją trečiajai šaliai.
O kur tie duomenys keliauja, kiek laiko saugomi ir kam naudojami, priklauso nuo konkretaus įrankio. Todėl jautrios informacijos į viešus DI įrankius apskritai nerekomenduočiau kelti, prieš tai neįsitikinus jos apsauga“, – įspėja ekspertas.
DI potencialiai gali sukurti bet kokio tipo turinį, o didžiausias pavojus slypi net ne tame.
„Šiandien DI gali sukurti labai įtikinamą garso įrašą, dokumentą ar net vaizdo medžiagą. Didžiausias pavojus ne pati technologija, o tai, kad žmogus gali patikėti klastote. Vien to, kad kažkas atsiuntė įrašą ar dokumentą, tikrai nebeužtenka.
Reikia tikrinti jo kilmę ir ieškoti nepriklausomo patvirtinimo. Rinkoje jau yra naujų DI įrankių, kurių paskirtis aptikti su DI įrankiais sukurtus video, nuotraukas ar kitą medžiagą, bet 100% užtikrintai neveikia“, – apibendrina L. Apynis.
Dirbtinio intelekto poveikis visuomenei
Visuomenės informavimo politikos ir dirbtinio intelekto poveikio informacinei aplinkai ekspertė Agnė Mikštienė į šią temą žvelgia plačiau – ji vertina tiek naujųjų technologijų teikiamas galimybes žurnalistikai, tiek ilgalaikę riziką pačiai profesijai ir visuomenei.
„Mano nuomone, didžiausia dirbtinio intelekto teikiama nauda – greitis ir galimybė apdoroti milžiniškus informacijos kiekius.
DI gali per labai trumpą laiką išanalizuoti tūkstančius dokumentų, duomenų rinkinių, garso įrašų ar vaizdų, padėti aptikti dėsningumus, prieštaravimus ir sąsajas, kurių paieška žmogui užtruktų mėnesius ar net metus. Kai kurie žurnalistiniai tyrimai be tokių technologijų apskritai būtų sunkiai įgyvendinami“, – teigia ji.
Kaip pašnekovė pastebi, DI potencialą puikiai iliustruoja ir aukščiausio lygio tiriamoji žurnalistika. Pasak A. Mikštienės, vien 2026 m. net penki Pulitzerio premijos laureatai deklaravo naudoję dirbtinį intelektą savo darbe.
Tai rodo, kad DI jau nėra vien pagalbinė kasdienių užduočių automatizavimo priemonė – jis leidžia imtis sudėtingų, didžiulių informacijos kiekių analize grįstų tyrimų, kuriems anksčiau būtų prireikę ne vienų metų darbo ir gerokai didesnių žmogiškųjų išteklių.
„Šiandien vienas žurnalistas, pasitelkęs DI, gali atlikti užduotis, kurioms anksčiau būtų reikėję kelių žmonių – tyrėjo asistento, duomenų analitiko, vertėjo, transkribuotojo, archyvaro, kartais ir redaktoriaus pagalbos. Tačiau ar tai visada gerai?“ – toliau kėlė klausimą ji.
Ekspertė taip pat išreiškė susirūpinimą dėl ilgalaikių prognozių, susijusių su galimu jaunesnių žurnalistų neįdarbinimu.
„Man kelia nerimą tai, kas gali nutikti ilgalaikėje perspektyvoje, jeigu redakcijos, siekdamos efektyvumo ir mažindamos sąnaudas, ims atsisakyti jaunesniųjų darbuotojų, kurių atliekamas užduotis dabar gali perimti DI.
Juk būtent atlikdami šiuos darbus žmonės mokosi profesijos, įgyja patirties, ugdo kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją. Jeigu vietoj pradedančio žurnalisto ar asistento pasirinksime niekada nepavargstantį DI įrankį, rizikuojame nutraukti natūralų profesinių kompetencijų perdavimo procesą“, – samprotauja pašnekovė.
Kaip dalijosi A. Mikštienė, per didelis pasikliovimas DI gali silpninti būsimų žurnalistų gebėjimą kritiškai vertinti ir tikrinti informaciją.
„Ilgainiui galime susidurti su situacija, kai patyrusius žurnalistus turės pakeisti nauja karta, kuri pati nebus įgijusi pakankamai praktinių įgūdžių.
Ji taip pat naudosis DI, tačiau galbūt jau nebeturės kompetencijų kritiškai įvertinti jo pateikiamos informacijos, atpažinti klaidų ar savarankiškai patikrinti faktų.
O gebėjimas tikrinti informaciją, mano įsitikinimu, yra vienas fundamentaliausių žurnalisto profesinių gebėjimų“, – pridurė ji.
Dėl to, ekspertės teigimu, yra svarbu, kad DI taptų žurnalisto pagalbininku, o ne pakaitalu ne tik dabartiniams darbuotojams, bet ir būsimųjų žurnalistų profesiniam ugdymui. Technologijos gali padėti žurnalistikai tapti greitesnei, tačiau neturėtume leisti, kad dėl to ji ilgainiui taptų mažiau kompetentinga.
„Manau, dirbtinis intelektas žurnalisto darbe vis dar negali pakeisti tiesioginio bendravimo su žmogumi. Jau esama eksperimentų, kai DI pasitelkiamas net interviu telefonu atlikti. Tačiau interviu nėra vien klausimų uždavimas ir atsakymų surinkimas.
Geras žurnalistas pirmiausia turi pelnyti pašnekovo pasitikėjimą. Sunkiai įsivaizduoju, kad žmogus, ypač kalbantis jautria ar asmeniška tema, galėtų būti toks pat atviras su DI, kaip su žurnalistu, su kuriuo užsimezgė žmogiškasis ryšys“, – dalijasi įžvalgomis ji.
Kaip pastebi Agnė Mikštienė, kartais svarbiausia informacija slypi ne ištartuose žodžiuose. Tai gali būti pauzė, balso tonas, veido išraiška, kūno kalba ar net tai, ko žmogus nepasako.
Anot jos, neužtenka vien išgirsti atsakymą – būtina suprasti jo kontekstą, pajusti, kur link krypsta pokalbis, kada verta užduoti papildomą klausimą, o kada geriau patylėti ir leisti žmogui atsiverti. DI gali atpažinti tam tikrus signalus, tačiau tai nėra tas pats, kas žmogiškas supratimas.
„Čia matau ir didelę etinę riziką. DI gali imituoti empatiją, tačiau pats jos nejaučia. Jei tokiam įrankiui būtų pavesta bet kokia kaina išgauti kuo sensacingesnę istoriją, jis gali neįvertinti pašnekovo emocinės būsenos, pažeidžiamumo ar ribų, kurių peržengti nederėtų.
Ypač nerimą kelia galimybė, kad DI, siekdamas jam nustatyto tikslo, gali elgtis ne tik nejautriai, bet ir itin neetiškai – pavyzdžiui, toliau spausti žmogų kalbėti apie traumines patirtis, nesuprasdamas, kokią žalą jam gali sukelti“, – įspėja ji.
Kaip pastebi A. Mikštienė, žurnalistai ne visada elgiasi etiškai, tačiau žmogus turi gebėjimą empatiškai įvertinti situaciją, priimti moralinį sprendimą ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. DI tokios atsakomybės prisiimti negali.
Technologijų pagalba žurnalistų darbui
Jos manymu, technologijos gali padėti žurnalistui pasirengti interviu, jį transkribuoti ar analizuoti surinktą informaciją, tačiau pats bendravimas su žmogumi, ypač jautriose situacijose, turėtų likti žurnalisto rankose“, – reziumuoja specialistė.
„Problema yra ne tai, jog pasitelkus DI vis paprasčiau kurti turinį, o tai, koks tas turinys ir kokiais tikslais jis kuriamas. Didžiausią grėsmę matau dėl milžiniškais kiekiais kuriamo menkaverčio, klaidinančio, o blogiausiu atveju – sąmoningai manipuliuoti skirto dezinformacinio turinio“, – atkreipia dėmesį A. Mikštienė.
DI generuojamas įtikinamas klaidinantis turinys didina informacinį triukšmą ir gali pakirsti visuomenės pasitikėjimą net profesionaliai patikrinta žurnalistika.
„DI leidžia tokį turinį kurti greitai, pigiai ir itin įtikinamai. Informacinė erdvė vis labiau užtvindoma pseudoinformacija, todėl tampa kaip niekad sudėtinga šiame informaciniame triukšme atsirinkti tai, kas tikra, patikima ir vertinga.
Dar blogiau, kad ilgainiui žmonės gali imti abejoti viskuo, ką mato ar skaito, net ir profesionalių žurnalistų patikrinta informacija. Taip rizikuojame prarasti ne tik pasitikėjimą žiniasklaida, bet ir bendrą faktinį pagrindą, kuriuo remdamiesi galime diskutuoti ir priimti sprendimus kaip visuomenė“, – akcentavo A. Mikštienė.
Dėl to, pašnekovės teigimu, viena svarbiausių krypčių, kuria turime eiti, yra nuoseklus visuomenės kritinio mąstymo ugdymas – medijų ir informacinis raštingumas. Ir kalbu apie visą visuomenę, nuo darželinuko iki senjoro.
Kaip ji pastebėjo, negalime apsaugoti kiekvieno žmogaus akių nuo to, ką jos gali pamatyti ar perskaityti. Tačiau galime ir privalome ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti informaciją, atpažinti įvairias manipuliavimo formas, suprasti, kas, kaip ir kokiais tikslais siekia paveikti mūsų nuomonę.
Atsakomybė už patikimą informacinę erdvę tenka ne tik vartotojams, kaip ekspertė pastebi, bet ir platformoms, žiniasklaidai bei institucijoms, o kritinis mąstymas ir medijų raštingumas tampa būtinais kasdieniais įgūdžiais.
„Žinoma, visa atsakomybė negali būti perkelta pačiam informacijos vartotojui. Ją turi prisiimti ir skaitmeninės platformos, technologijų kūrėjai, žiniasklaida bei valstybės institucijos.
Vis dėlto esu įsitikinusi, kad kritinis mąstymas ir medijų bei informacinis raštingumas šiandien yra nebe papildomos kompetencijos, o būtini įgūdžiai, norint savarankiškai ir sąmoningai orientuotis informacinėje erdvėje“, – pabrėžia pašnekovė.
A. Mikštienės nuomone, svarbiausia ne atpažinti DI sukurtą turinį, o kritiškai vertinti informacijos šaltinį, kontekstą, patikimumą ir galimus manipuliacijos tikslus.
„Vis dėlto manau, kad turėtume nustoti kelti sau vien klausimą, ar turinys sukurtas naudojant DI. Net ir visiškai autentiška nuotrauka, tikras vaizdo įrašas ar faktinis teiginys gali būti panaudoti manipuliacijai.
Todėl svarbiausia ne išmokti atpažinti DI kūrybą, o gebėti vertinti informacijos šaltinį, kontekstą, patikimumą ir galimus jos skleidimo tikslus“, – pastebi ji.
Teisės aktai ir taikoma redakcinė atsakomybė
Pasak ekspertės, ES teisės aktai numato pareigą tam tikrais atvejais atskleisti DI naudojimą viešajai informacijai kurti, tačiau ši pareiga netaikoma, kai turinys yra žmogaus peržiūrėtas ir jam taikoma redakcinė atsakomybė.
„Viena vertus, manau, kad visuomenė turi teisę žinoti, kada ir kaip kuriant jai pateikiamą informaciją buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Neatsitiktinai ir ES dirbtinio intelekto akte įtvirtinta pareiga tam tikrais atvejais atskleisti, kad viešojo intereso klausimais skelbiamas tekstas yra sugeneruotas ar pakeistas naudojant DI.
Tiesa, ši pareiga netaikoma, kai turiniui taikoma žmogaus atliekama peržiūra arba redakcinė kontrolė ir už jo paskelbimą prisiimama redakcinė atsakomybė“, – aiškina A. Mikštienė.
Ji taip pat pastebėjo, jog, kita vertus, kyla klausimas, kaip tokį skaidrumą užtikrinti, kad jis netaptų savotiška stigma. Dalis visuomenės, pamačiusi žymą „sukurta naudojant DI“, gali automatiškai suabejoti turinio patikimumu ar net nuvertinti paties žurnalisto darbą.
Nors, anot ekspertės, galbūt DI buvo naudojamas tik milžiniškam informacijos kiekiui išanalizuoti, šaltinių paieškai ar kitoms užduotims, kurios leido atlikti gerokai išsamesnį ir kokybiškesnį žurnalistinį tyrimą: „Todėl man atrodo, kad turėtume kalbėti ne tik apie pareigą atskleisti DI naudojimą, bet ir apie tai, kaip šią informaciją pateikiame.
Viena yra parašyti „sukurta naudojant DI“, visai kas kita – paaiškinti, kad DI padėjo išanalizuoti tūkstančius dokumentų, tačiau informaciją tikrino, išvadas darė ir už publikaciją atsako žurnalistas. Taip pat svarbu aiškiai atskirti DI sugeneruotą iliustraciją nuo autentiškos įvykio fotografijos“.
„Manau, kad čia labai svarbus ir pačių žurnalistų vaidmuo. Jeigu aukštą profesinę reputaciją turintys, visuomenės pasitikėjimą pelnę žurnalistai atvirai dalytųsi savo patirtimi, paaiškintų, kada, kaip ir kokiais tikslais naudoja DI, tai padėtų griauti vis dar egzistuojantį tabu ir ugdyti brandesnį visuomenės požiūrį į šias technologijas“, – įsitikinusi A. Mikštienė.
„Galiausiai etikos ribos turėtų būti brėžiamos ten, kur prasideda grėsmė faktų tikslumui, šaltinių konfidencialumui, žmogaus teisėms ir redakcinei atsakomybei. Skaidrumas neturėtų būti vien formalus turinio ženklinimas – jis turėtų padėti skaitytojui suprasti, kaip informacija buvo parengta ir kas už ją atsako“, – tvirtina ji.
Pašnekovė pabrėžė, kad svarbiau ne išmokti atpažinti kiekvieną naują DI sukurtą klastotę, o išsiugdyti įprotį stabtelėti, suabejoti ir paklausti savęs, kas ir kodėl pateikia vienokią ar kitokią informaciją.
„Vis dėlto pasinaudosiu proga pakviesti žmones apsilankyti savo viešojoje bibliotekoje. Ten vyksta nemokami medijų ir informacinio raštingumo mokymai, kur galima daugiau sužinoti apie dirbtinį intelektą, informacijos patikimumą ir saugumą internete. O svarbiausia – galima užduoti klausimus ir pasikalbėti su gyvu žmogumi“, – sakė ji.
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