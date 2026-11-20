„Mūsų rinkoje, jos aplinkoje (…) matome labai daug konkurencijos, kurioje labai daug agresyvumo – žmonės nori parduoti produktus ir galbūt kartais žada daugiau negu gali. „Kilo“ iš savo pusės nori atlikti tuos veiksmus, kad mūsų įmonės žaistų teisingai ir sąžiningai“, – „Delfi“ laidoje „Verslo požiūris“ sakė Ž. Surintas.
„Gilinamės ir žiūrime, ar tos reklamos turinys atitinka tai, ką tas produktas sako ir ar gali padėti. (…) Galbūt tam tikrose vietose reklama buvo agresyvi, ar joje buvo panaudotos personos kažkokios, kurios nebūtinai buvo pažymėtos, kad tai yra DI personos“, – teigė jis.
Pasak „Kilo“ vadovo, tokia reklama privalo būti žymėta pagal Europos Sąjungos (ES) reikalavimus ir nemelaginga.
Sprendimas stabdyti produktų pardavimą priimtas tęsiant spalį „Kilo“ pradėtą vidinį auditą, grupė penktadienį taip pat paskelbė įvedusi bendrą rinkodaros standartą, kuris nuo šiol bus taikomas visoms grupės įmonėms ir jų rinkodaros partneriams.
Nustatoma, jog reklamose specialistai gali būti pristatomi vardu ir tik turint galiojančius susitarimus, sveikatingumo ir sveikatos teiginiai privalo būti pagrįsti, turi skelbiami tikrų pirkėjų atsiliepimai, o dirbtinio intelekto (DI) sukurtas turinys turi būti pažymėtas, aiškiai privaloma pateikti prenumeratos sąlygas.
Pasak Ž. Surinto, aiškinamasi, ar vartotojai buvo informuoti apie tai, kad produktus reklamuojantys asmenys yra ne tikri, bet sugeneruoti DI.
„Turime klausimų, ar tas įrankis gali padėti tam tikriems pažadams – ar tai yra pagrįsta, ar tai yra nuomonė, ar tai yra pagrįsta mokslu, (…) tai ir yra vieta, kurią mes tikriname“, – aiškino „Kilo“ vadovas.
Anot jo, „Kilo“ ne kuria produktus, tik investuoja į verslus ir nedalyvauja priimant jų kuriamų produktų reklamos, marketingo sprendimus.
„Tačiau klausimai (…) privertė sunerimti ir labiau į tai pasigilinti. Manome, kad kaip investuotojams, mums tai turi būti svarbu, mes nori būti atsakingas verslas iš „Kilo“ pusės“, – tikino Ž. Surintas.
Klausiamas apie tai, koks šioje situacijoje yra bendrovės „Kilo“ įkūrėjo, dabar valdybos pirmininko, investuotojo Tado Burgailos vaidmuo, „Kilo“ vadovas teigė, kad jis informuojamas apie visus procesus.
„Tadas Burgaila jau nepilnus tris metus yra pasitraukęs iš aktyvios „Kilo“ veiklos, jis užima valdybos pirmininko poziciją, bet, kaip minėjau, „Kilo“ yra investuotojas, valdyba nedirba su reklama ar kažkuo“, – pažymėjo Ž. Surintas.
„T. Burgaila yra informuojamas kaip valdybos pirmininkas apie šiuo metu vykstančius procesus, apie klausimus, kurių gauname nuolatos, apie veiksmus, kurių imamės, ties čia jo vaidmuo ir baigiasi“, – pridūrė jis.
Sustabdė penkių skaitmeninių produktų reklamą
Kaip skelbė ELTA, „Kilo“ grupė sustabdė penkių skaitmeninių produktų reklamą ir pardavimą naujiems vartotojams.
Grupės teigimu, dėl šių sprendimų ji neteko daugiau kaip 2 mln. eurų pajamų.
Sustabdyti „Cardi Health“, „Joggo“, „MyBody“, „MyDiabetes“ ir „BB Fasting“ programėlių pardavimai ir reklama, jų nebegalima atsisiųsti naujiems vartotojams. Esami vartotojai gali bet kada nutraukti prenumeratą arba kreiptis į produktų klientų aptarnavimą.
Taip pat iš esmės peržiūrima ankstyvosios stadijos bendrovės, kuriančios „InnerFlo“ programėlę, veikla ir rinkodara.