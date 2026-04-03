Mes Darom
Sugrįžus nacionalinei tvarkymosi akcijai, „Mes Darom“ kviečia nesustoti visus metus! Visą vasarą tvarkykime ežerų, upių ir kitų vandens telkinių pakrantes visoje Lietuvoje, o rezultatus atšvęskime festivalyje „Darom prie jūros 2026“.
„Mes Darom“ meta iššūkį rudeniui: iki metų pabaigos – 100 iniciatyvų gamtai
Ruduo – ne priežastis užsidaryti namuose. Aplinkosaugos organizacija „Mes Darom“ kartu su generaliniu rėmėju SDG kviečia gyventojus, bendruomenes, mokyklas ir įmones jungtis prie rudeninio iniciatyvų maratono. Jis rugsėjo 19 d. prasidės dideliu „World Cleanup Day“ renginiu Vilniuje, o vėliau tęsis visoje Lietuvoje. Bendras šių metų tikslas – iki metų pabaigos įgyvendinti bent 100 gerų darbų gamtai.
(1)Akcijos „Mes Darom“ naujienos 2026-09-02
Melnragėje ramiai stovėti nepavyks – prie „Darom prie jūros“ jungiasi „Baltic Balkan“
Rugpjūčio 21–23 dienomis Melnragėje vyksiančio nemokamo aplinkosaugos festivalio „Darom prie jūros“ muzikinę programą papildys viena energingiausių Lietuvos koncertinių grupių. Pajūryje publiką išjudins „Baltic Balkan“, o lankytojų lauks ne tik koncertai, bet ir edukacijos, Baltijos pajūrio tvarkymo veiklos bei organizatorių ruošiamos staigmenos. Jau šeštus metus organizuojamo festivalio muzikinėje programoje „Baltic Balkan“ pasirodys šeštadienį.
Akcijos „Mes Darom“ naujienos 2026-07-24
Lietuviai vasarą leidžia prasmingai: nuo šliužų rinkimo čempionatų iki ežerų dugno valymo
Vasara Lietuvoje – ne tik poilsio, kelionių ir laiko gamtoje metas. Vis daugiau žmonių šiltąjį sezoną renkasi leisti prasmingai: buria bendruomenes, valo upelius, ežerų pakrantes, miškus, poilsiavietes ar net prisideda prie invazinių rūšių kontrolės.
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Vytaras Radzevičius kviečia susitikti prie jūros – šįkart ne tik dėl poilsio
Rugpjūčio 21–23 dienomis Melnragėje vėl vyks nemokamas aplinkosaugos festivalis „Darom prie jūros“. Tris dienas pajūryje susitiks muzika, bendrystė, edukacijos, pramogos ir realūs darbai gamtai – nuo kopų tvarkymo iki pajūryje rastų šiukšlių rinkimo ir rūšiavimo. Prie festivalio kvietimo šiemet jungiasi keliautojas, žurnalistas ir kulinaras Vytaras Radzevičius, pastaraisiais metais vis dažniau kalbantis apie gyvenimą arčiau gamtos, sodybą, ūkį ir darbus, kuriuos reikia padaryti savo rankomis.
Nuo senos kriauklės iki veikiančios meškerės: Zarasuose praūžęs aplinkosaugos festivalis išvadavo ežerą nuo tonos atliekų
Šį savaitgalį Zarasuose gamtos mylėtojus subūrė dviguba šventė – aplinkosaugos festivalis „Darom prie ežerų“ ir kurortinio sezono atidarymas „Nerk į Zarasus“. Dalyviai įrodė, kad poilsis gamtoje gali būti prasmingas: įsitraukę į aktyvias veiklas, edukacijas ir valymo darbus, jie padėjo išvaduoti aplinką nuo daugiau nei tonos atliekų.
Akcijos „Mes Darom“ naujienos 2026-06-03
„Darom prie ežerų Zarasuose“: prasmingos veiklos, žygis, ežero tvarkymas ir nemokami koncertai
Gegužės 30 d. Zarasuose trečius metus iš eilės vyks aplinkosaugos festivalis „Darom prie ežerų Zarasuose“. Šiemet renginys suvienija jėgas su Zarasų vasaros kurortinio sezono atidarymu „Nerk į Zarasus“ ir kviečia gyventojus bei miesto svečius dieną pradėti prasmingais darbais, o vėliau pasinerti į edukacijas, pramogas ir nemokamus koncertus. Svarbiausias šių metų festivalio akcentas – Zaraso ežero ir jo pakrančių tvarkymosi darbai kartu su profesionaliais narais.
Akcijos „Mes Darom“ naujienos 2026-05-22
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„Mes Darom“ akcijos metu iš gamtos surinktas įspūdingas atliekų kiekis
Nacionalinės tvarkymosi akcijos „Mes Darom“ organizatoriai skaičiuoja šių metų rezultatus – balandžio 25 d. visoje Lietuvoje vykusios iniciatyvos metu iš gamtos surinkta daugiau nei 70 tonų atliekų. Nors didžiausiais atliekų kiekiais išsiskyrė Vilniaus ir Kauno lokacijos, gyventojų aktyvumas fiksuotas visoje šalyje: platformoje „Darom kartu su SDG“ balandžio 20–26 d. užregistruota per 115 savarankiškų tvarkymosi projektų.
Tai, ką rado Lietuvos miškuose, paliko be žado: parodė visiems
Šį šeštadienį visą Lietuvą apėmė pavasarinis švaros entuziazmas – atsinaujinusioje nacionalinėje tvarkymosi akcijoje „Mes Darom“ dalyvavo per 10 tūkst. gyventojų. Didžiosiose iniciatyvose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o taip pat dešimtyse savarankiškų taškų visoje šalyje, savanoriai iš gamtos traukė ne tik įprastas šiukšles, bet ir visiškai netikėtus radinius. Šeštadienio rytą, lygiai 11 val., į centrines tvarkymosi lokacijas didmiesčiuose sugužėjo tūkstančiai gamtai neabejingų piliečių.
Akcijos „Mes Darom“ naujienos 2026-04-26
Prisijunk prie rinktinės: atsinaujinusi „Mes Darom“ akcija jau šeštadienį
Šį šeštadienį, balandžio 25 d., visoje Lietuvoje vyks tradicinė nacionalinė tvarkymosi akcija „Mes Darom“. Šiemet akcija sugrįžta su šūkiu „Prisijunk prie rinktinės!“, kviesdama gyventojus ne tik pasirūpinti aplinka, bet ir tapti vieningos komandos dalimi. Didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje – dalyvių lauks bendros akcijos ir gausi pramoginė programa. „Mes tikime, kad rūpestis gamta nėra vienkartinis veiksmas – tai gyvenimo būdas.
Akcijos „Mes Darom“ naujienos 2026-04-22
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Nacionalinė iniciatyva „Mes darom 2026“: šį savaitgalį tikimasi bent 10 tūkst. dalyvių
Jau šį šeštadienį sugrįžta atsinaujinusi nacionalinė tvarkymosi iniciatyva „Mes darom“. Organizatoriai skaičiuoja, kad akcijoje turėtų dalyvauti mažiausiai 10 tūkst. žmonių, o šių metų akcentas – kvietimas „daryti iki galo“ – surūšiuoti ir priduoti surinktas atliekas. „Iniciatyva „Mes darom“ yra gražus meilės savo kraštui ir patriotiškumo pavyzdys. Tai skatina ir vartotojiškumo mažinimą bei minimalizmą.
Atsinaujino tvarkymosi iniciatyva „Mes darom“, kviečia į talką
Atsinaujinusi nacionalinė tvarkymosi iniciatyva „Mes darom“ kviečia dalyvauti ne tik miestų talkose, bet ir edukacijose apie rūšiavimą, akcijos metu tikisi sulaukti apie 10 tūkst. žmonių visoje Lietuvoje. „Mes darom“ visą laiką buvom apie sąmoningumą, pilietiškumą, bendruomenės atsakomybę, tokį paprastą pasirinkimą nerodyti pirštais, ne kažką skųsti, kažką peikti, o tiesiog imti ir padaryti“, – antradienį spaudos konferencijoje kalbėjo iniciatyvos projektų vadovas Vladas Sakalauskas.
„Mes Darom“ ir „Ozas“ akciją pavers pramogų kupina švente: štai kokios pramogos laukia dalyvių
Šių metų nacionalinė tvarkymosi akcija Vilniuje bus išskirtinė – aplinkosaugos organizacija „Mes Darom“ ir prekybos bei pramogų centras „Ozas“ vienija jėgas, kad pavasarinė talka taptų turiningu laiku visai šeimai. Partneriai skelbia, kad specialiai paruošta pramogų programa, žaidimai ir partnerių staigmenos lauks visų, užsiregistravusių į vieną iš trijų „Ozo“ koordinuojamų tvarkymosi vietų.
Akcijos „Mes Darom“ naujienos 2026-04-20
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Prie „Mes Darom“ rinktinės jungiasi „Balcia“: pavasarinėje talkoje dėmesys ne tik švaresnei gamtai
Balandžio 25 dieną į visą Lietuvą sugrįžta didžiausia aplinkosaugos iniciatyva – Nacionalinė tvarkymosi akcija„Mes darom“. Po šių metų šūkiu „Prisijunk prie rinktinės!“ susibūrė ne tik tūkstančiai savanorių, bet ir nauji partneriai. Skelbiama, kad prie kasmetinio renginio jungiasi draudimo technologijų bendrovė „Balcia“, primenanti, kad saugumas – svarbiausia kiekvienos talkos dalis.
Vilnius kviečia į Nacionalinę tvarkymosi akciją: šį pavasarį sostinėje – net devynios tvarkymosi erdvės
Balandžio 25 d. Lietuva vėl budinsis po žiemos – į šalį sugrįžta didžiausia pavasario akcija „Mes darom“. Šiemet organizatoriai skelbia šūkį „Prisijunk prie rinktinės!“ ir kviečia susiburti į vieningą gamtos saugotojų komandą. Sostinėje, suvienijus jėgas su partneriu „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“, tvarkymosi banga bus kaip niekad galinga – vilniečių laukia net devynios oficialios erdvės, kuriose darbas virs tikra bendruomenės šventė.
Akcijos „Mes Darom“ naujienos 2026-04-10
„Mes Darom“ pavasarį pasitinka rekordiniais skaičiais: po sėkmingų paukščių įkurtuvių – kvietimas į Nacionalinę tvarkymosi akciją
Aplinkosaugos iniciatyvų platforma „Darom kartu su SDG“ džiaugiasi išskirtiniu Lietuvos gyventojų aktyvumu. Kovo mėnesį kvietusi rūpintis sparnuočiais, dabar platforma skelbia balandį tvarkymosi mėnesiu ir ruošiasi didžiajai Nacionalinei tvarkymosi akcijai, kuri vyks balandžio 25 dieną. Vabzdžių ir paukščių namams – ypatingas dėmesys Kovas buvo skirtas gamtos atgimimui. Gyventojai raginti kalti inkilus ir kurti namus paukščiams bei vabzdžiams.
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Sugrįžusi nacionalinė tvarkymosi akcija kviečia: prisijunk prie rinktinės
Balandžio 25 d. sugrįžo atsinaujinusi nacionalinė tvarkymosi akcija „Mes darom“. Šiemet iniciatyva kviečia kiekvieną šalies gyventoją, bendruomenę ar įmonę tapti gamtos herojumi prisijungiant prie nacionalinės tvarkymosi rinktinės. „Šiais metais buriame nacionalinę tvarkymosi rinktinę, kurioje vietos užteks absoliučiai kiekvienam. Juk atstovauti savo šaliai galima ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir rūpinantis mus supančia aplinka.