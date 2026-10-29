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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išpakavusi gautą dovaną nuo mokinio auklėtoja neturėjo kur dėti akių: „Labai keistai į mane žiūrėjo“

2026-10-29 16:15 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-29 16:15
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Radijo stotis „Power Hit Radio“ socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriame paklausė savo sekėjų, kodėl gauta dovana jiems buvo pati nereikalingiausia. Į klausimą netruko sureaguoti internautai – komentaruose pasipylė įvairios istorijos apie dovanas, kurios ne tik nebuvo naudingos, bet ir sukėlė nuostabą ar net privertė pasijusti nejaukiai.

Mokykla, mokiniai (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (5)

Radijo stotis „Power Hit Radio“ socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriame paklausė savo sekėjų, kodėl gauta dovana jiems buvo pati nereikalingiausia. Į klausimą netruko sureaguoti internautai – komentaruose pasipylė įvairios istorijos apie dovanas, kurios ne tik nebuvo naudingos, bet ir sukėlė nuostabą ar net privertė pasijusti nejaukiai.

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Paaiškėjo, kad kartais su dovanomis prašaunama pro šalį dėl visiško nesusikalbėjimo, o kartais tiesiog neatitinka žmogaus gyvenimo būdo, pomėgių ar amžiaus.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gyventojai rudenį

Lietuviai atskleidė, kokios gautos dovanos nereikalingiausios

Vieni prisiminė absurdiškas situacijas, kiti pasidalijo istorijomis, kurios praėjus laikui jau kelia juoką. Daugiausia reakcijų sulaukė komentaras apie vonios bombas merginai, kuri neturi vonios.

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„Nes gavau vonios bombas, kai neturiu vonios“, – rašė internautė.

Kita komentatorė prisiminė vaikystėje nutikusią istoriją, kai per Kalėdų karnavalą klasėje vaikai keitėsi dovanomis. Kad būtų paprasčiau, visi iš anksto sudarė sąrašus, ką norėtų gauti, tačiau net ir tai neapsaugojo nuo nesusipratimų.

„Ant mano ištraukto bilietėlio buvo vardas berniuko, kuris buvo parašęs, jog nori laikrodžio, spėju, kad turėjo omenyje rankinį, elektroninį laikrodį, o mano tėtis nesupratęs, nupirko klasikinį, pastatomą žadintuvą. Tiesą sakant, buvo gėda tokią dovaną nešti“, – pasakojo ji.

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Kitas internautas prisiminė vestuves, į kurias svečias atėjo nešinas gana neįprasta dovana: „Ateiti į vestuves ir atnešti puodą už lipdukus „Maximos“.

Ne visiems dovanos tiko ir dėl gyvenamosios vietos. Viena komentatorė prisipažino gavusi sodo nykštuką, nors tuo metu gyveno penktame daugiabučio aukšte.

Dar viena istorija parodė, kad net ir gerai apgalvota dovana gali tapti problema, jei žmogus nepasako, ko iš tiesų nori. Vienas internautas papasakojo apie giminaitį, kuris jubiliejaus proga visiems nurodydavo tą patį norą.

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„Mano giminaitis nesuprato, kad kiekvienai šeimai reikia sakyti kažką kita, kai klausia, ko nori jubiliejaus proga. Gavo 23 laikrodžius, įtariu, jo žmona keikėsi ilgai“, – komentavo jis.

Gautos dovanos neatitikdavo poreikių

Dovanų paieškos rūpesčius prisiminė ir žmogus, kuriam per Kalėdas teko pirkti dovaną auklėtojai. Nors suma buvo nedidelė, pasirinkimas, kaip paaiškėjo, buvo gana netikėtas.

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„Auklėtoją buvau ištraukęs per Kalėdas keistis dovanėlėm iki 5 litų. Ilgai ieškojau ir kažkodėl nupirkau „Colgate“ dantų šepetėlį. Labai keistai žiūrėjo į mane“, – rašė internautas.

Kitas komentatorius tarp nereikalingiausių dovanų paminėjo reklaminį leidinį: „Reklaminis žurnalas / knygelė iš vaistinės“.

Kai kuriems dovanos pasirodė visiškai neatitinkančios jų amžiaus. Viena internautė prisiminė, ką gavo būdama vos 16-os.

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„16 metų gavau pintą krepšį ir 4 čenakines. Dabar okay, bet ne 16-metei tai dovanoti. Tada nesupratau apie ką ta dovana“, – pasakojo ji.

Ne mažiau nustebino ir dovanos, susijusios su alkoholiu. Vienas internautas teigė gavęs net kelis vyno mėgėjams skirtus daiktus, nors pats šio gėrimo nevartoja.

„Vyno stovą su taurėmis, vyno laikymo dėžę su visokiais „vikrontasais“, elektrinį vyno butelio atidarytuvą... Čia trys dovanos iš skirtingų žmonių, nors vyno negeriu“, – rašė jis.

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Vis dėlto viena komentatorė prisiminė dovaną, kurios paskirtį jai buvo ypač sunku suprasti. Tai buvo neįprastas daiktas, su kuriuo ji visiškai nesiejo nei savo asmenybės, nei namų aplinkos.

„Lapės iškamšą... Kur jokios asociacijos su manimi ar namų interjeru. Po kiek laiko jai kailis kristi pradėjo, išmečiau. Kol kas per visą gyvenimą pirma gauta tokia nesuprasta dovana“, – komentavo ji.

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