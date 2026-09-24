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TV3 naujienos > Moters gidas

Nuotaka atsisako į vestuves kviesti seserį: ši neturi pinigų dovanai

2026-09-24 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 14:20
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Vestuvės turėtų būti ypatinga šventė, tačiau pasiruošimas joms kartais tampa nesutarimų su artimiausiais žmonėmis priežastimi. Vienos būsimos nuotakos istorija sulaukė didelio dėmesio, kai ji nusprendė su svečiais pasidalyti dovanų sąrašu. Tačiau jos seseriai šis sąrašas sukėlė visai kitokių emocijų – pamačiusi, kokios dovanos tikimasi, ji pravirko.

Nuotaka (nuotr. 123rf)
GALERIJA (11)

Vestuvės turėtų būti ypatinga šventė, tačiau pasiruošimas joms kartais tampa nesutarimų su artimiausiais žmonėmis priežastimi. Vienos būsimos nuotakos istorija sulaukė didelio dėmesio, kai ji nusprendė su svečiais pasidalyti dovanų sąrašu. Tačiau jos seseriai šis sąrašas sukėlė visai kitokių emocijų – pamačiusi, kokios dovanos tikimasi, ji pravirko.

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Situacija tuo nesibaigė – seserys įsivėlė į rimtą konfliktą dėl pinigų ir vestuvių dovanos. Apie tai būsima nuotaka papasakojo socialiniame tinkle ir paprašė žmonių patarimo.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vestuviniai žiedai

Šokiravo nuotakos prašymas

Nuotaka klausė ar jai derėtų į dovanų sąrašą pridėti pigesnių dovanų, priimti dovaną grynaisiais ar tiesiog nebekviesti sesers į vestuves, rašoma thesun.co.uk.

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Ji rašė: „Aš išteku ir neseniai išsiunčiau svečiams dovanų sąrašą. Man paskambino apsiverkusi sesuo ir pasakė, kad ji negalės įpirkti nei vienos dovanos iš to sąrašo.

Ką man daryti? Ar įdėti pigesnių daiktų, kurių galbūt man iš tikrųjų net nereikia, bet padaryti tai, kad svečiai nesijaustų blogai neįpirkdami to, ko iš tikrųjų noriu; ar parašyti, kad gali dovanoti ir pinigus; ar tiesiog nebekviesti savo sesers į vestuves?“.

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Iš pradžių žmonėms buvo sunku suvokti ar tai tikras klausimas, ar moteris tik juokauja.

„Atšauk vestuves ir nueik pas psichiatrą“, – rėžė vienas komentatorius.

„Vestuvės nėra vien tik dovanos. Nekenčiu tokių žmonių“, – rašė kitas.

„Jeigu esi tokia godi, tai gal reikėjo prieš kviečiant žmones parodyti jiems savo dovanų sąrašą, kad jie galėtų tiesiog atmesti tavo pakvietimą“, – svarstė dar vienas žmogus.

„Nebekviesti svečio, nes negali įpirkti dovanos? Ar tu pati gali įpirkti tuos daiktus? Jeigu ne, galbūt pati nebedalyvauk savo vestuvėse“, – rėžė dar vienas komentatorius.

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