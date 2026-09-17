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TV3 naujienos > Žmonės

Andrius su Justina iškėlė tokias vestuves, kokių dar nematė visa Lietuva: paviešino niekur nematytas šventės akimirkas

2026-09-17 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Miglė Gaidenkaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-17 18:30
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Rugsėjo 12-ąją Kaune, kino teatre „Daina“, įvyko vienos ryškiausių ir labiausiai aptariamų pastarojo meto vestuvių Lietuvoje. Žiedus sumainė socialinių tinklų turinio kūrėja Justina Vaškelytė ir verslininkas Andrius Valatka. Įspūdingoje šventėje artimiesiems bei draugams netrūko aukščiausios klasės prabangos ir staigmenų. 

Andriaus Valatkos ir Justinos Vaškelytės vestuvės (nuotr. Linas Dambrauskas)
GALERIJA (22)

Rugsėjo 12-ąją Kaune, kino teatre „Daina“, įvyko vienos ryškiausių ir labiausiai aptariamų pastarojo meto vestuvių Lietuvoje. Žiedus sumainė socialinių tinklų turinio kūrėja Justina Vaškelytė ir verslininkas Andrius Valatka. Įspūdingoje šventėje artimiesiems bei draugams netrūko aukščiausios klasės prabangos ir staigmenų. 

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Nepriekaištingo renginio koordinavimu rūpinosi Sandra Žemaitytė, o kvapą gniaužiantį dekorą sukūrė Simona iš „Deco Code“.  Tačiau didžiausia vakaro sensacija tapo muzikinė programa: be atlikėjos Ledi Ais, kuri tapo nuotakos dovana jaunikiui, bei vienos geidžiamiausių šalies dainininkių Jessicos Shy, sceną sudrebino ir pasaulinė popmuzikos žvaigždė Mika.

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FOTOGALERIJA. Justinos Vaškelytės ir Andriaus Valatkos vestuvės

Apie tai, kaip pavyko suorganizuoti tokio masto renginį bei kokiomis emocijomis gyvena šiandien, jaunavedžiai papasakojo atvirame interviu portalui tv3.lt.

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Pasaulinės žvaigždės užkulisiai ir užviręs šokių sūkurys

Kaip portalui tv3.lt pasakojo jaunikis Andrius Valatka, atlikėjų pasirodymai buvo suplanuoti skirtingose erdvėse, o Mikos šiltumas bei charizma pavergė visus svečius.

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„Pagrindinėje scenoje pasirodė Jessica Shy ir Mika, o lauko dalyje koncertavo Ledi ais. Tai buvo nuotakos staigmena jaunikiui.

Užkulisiuose Mika pasirodė labai šiltas, labai įsitraukęs, labai nuotaikingas, labai charizmatiškas, labai linksmas. Nors iš pradžių agentai šnekėjo ir apie apsaugą prieš sceną, ir apie tvorelę atsiskirti nuo žmonių, bet pats Mika labai gerai jautėsi. Matėsi, kad labai bendravo su žmonėmis, ėjo prie jų artyn. Buvo vienu metu net visiškai nulipęs nuo scenos – šoko ir dainavo visiškai tarp žmonių. Tiesiog pajuto iš žmonių, kad publika yra labai pozityvi, linksma, ir dėl to pats jautėsi labai pozityviai“, – prisimena A. Valatka.

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Atskleisdamas tokio lygio atlikėjo prisiviliojimo užkulisius, jaunikis neslepia, kad tai reikalavo nemažai komandinio darbo:

„Kadangi pats prisidėjau prie atlikėjų derinimo, tai iš pradžių kreipėmės į savo renginio organizatorę Sandrą Žemaitytę iš „Baltų lapų“. Ji mus nukreipė į Renatą iš „Live Nation“, o jie – į Martyną ir Povilą iš „8 Days A Week“. Tiesiog pradėjom žiūrėti, kokie atlikėjai yra laisvi, ką įmanoma užsisakyti. Žiūrėjom kokius tris, keturis, gal net penkis skirtingus atlikėjus, bandėm derintis. Žiūrėjome, kaip atrodo jų privatūs pasirodymai, kaip bendrauja su publika. Kažkuriuo metu atsirado Mikos variantas ir nusprendėm, kad jis tinka geriausiai.“

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Kaip pavyko prisikviesti Jessicą Shy?

Ne mažesniu iššūkiu tapo ir šiuo metu populiariausios šalies dainininkės Jessicos Shy pasirodymas, mat atlikėja po masinio koncerto Vingio parke planavo poilsį.

„Jessica po Vingio parko planavo atostogas, bet čia pasidarbavo mūsų renginio organizatorė Sandra. Kalbėjo, kalbėjo ir kažkaip įkalbėjo. Pažadėjo, kad turėsim tikrai išskirtinį renginį, kad pasirodys kartu su didžiausia užsienio žvaigžde, kad turėsim tiesiog neeilinį privatų renginį, ir dėl to ją įkalbėti pavyko“, – atskleidžia jaunikis.

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Netikėtas dėmesys 

Jaunoji Justina Vaškelytė neslepia, kad emocijos po šventės vis dar primena filmą, o kilęs triukšmas žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose jiems patiems tapo netikėtumu.

„Atsikvėpti jau tikrai spėjom, pailsėjom, išsimiegojom, esam pilni jėgų. Apie šventę galvojant vis tiek dar kaip per miglą viskas, kaip kažkokiam filme, nes viskas gavosi net geriau, negu mes patys tikėjomės.

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O dėl interneto sensacijos – irgi keistas jausmas, nes visas šitas burbulas užsisuko, spauda pasigavo, straipsnius pasileido tuo metu, kol mes skridome. Turėjome ilgą skrydį, tai buvo žiauriai keista prisijungti prie telefono ir gauti daugybę naujų sekėjų, pamatyti straipsnius ir komentarus. Tikrai net nesitikėjom ir to nesiekėm, bet, matyt, per didelį kiekį žmonių, kai visi dalinosi akimirkomis, tai ir įsisuko tas burbulas“, – dalijasi nuotaka.

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Įspūdingas dekoras ir staigmena iš bažnyčios bokšto

Atskirų galybės gyrimų sulaukė ir visą erdvę transformavęs dekoras:

„Dekoru rūpinosi Simona iš „Deco Code“. Aš pradžioje turėjau kelias idėjas išsisaugojusi, bet Simonos idėjos buvo galutinės ir mums labai patiko. Laukas buvo padarytas African French tematikoje, o viduje norėjom tokios tikros klasikos, tikrų vestuvių – viskas šviesu, balta, daug gėlių, šviestuvų. Kas fainiausia, kad finalinis rezultatas beveik nesiskyrė nuo idėjų iš paveikslėlių – viskas buvo tiesiog vienas prie vieno!“ – džiaugėsi J. Vaškelytė.

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Paklausta apie ryškiausius akcentus, J. Vaškelytė išskiria ne tik Mikos šou ar svečių reakcijas, bet ir išskirtinį reginį teatro viduje:

„Nesitikėjom, kad Mika taip gerai pavarys, kad žmonės taip šoks, dainuos. Galvojom, kad net nežino žmonės jo dainų, bet visa salė ošė. Taip pat įstrigo žmonių reakcijos pamačius dekorą. Jau lauke buvo nustebę, o kai atėjome į vidų – visiems žandikauliai atvipo. Tos reakcijos labai įstrigo atminty.“

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Prieš svarbų torto pjaustymo momentą įvyko ir išskirtinis šviesų šou:

„Šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas mums suorganizavo torto apšvietimą iš Prisikėlimo bažnyčios bokšto. Tai buvo labai didelė staigmena ir tiesiog nerealus patyrimas bei vaizdas.“

Organizaciniai stebuklai ir medaus mėnuo

Nors tokio masto šventei prireikia daugybės mėnesių ar net metų pasiruošimo, pora atskleidžia, kad intensyvusis etapas truko stebėtinai trumpai.

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„Minčių apie vestuves turėjome jau seniai, prieš metus ir daugiau. Bet pats planavimas jau su planuotoja truko gal apie keturis–penkis mėnesius. Tai gan trumpas laiko tarpas. Net patiems keista, kad taip gerai viskas pavyko, nes juk ir atlikėjus reikia iš labai anksti užsakyti. Bet visos kortos taip palankiai sukrito, kad patys nesitikėjom, kaip per tokį trumpą laiką galėjom turėti tokio lygio šventę“, – džiaugiasi nuotaka.

Po intensyvaus pasiruošimo šventei jaunavedžiai pasirinko visišką ramybę. Medaus mėnesiui pora patraukė į Seišelius – pabėgti nuo visų, pasimėgauti egzotika, geru oru bei laiku dviese.

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paf
paf
2026-09-17 21:09
Kodėl jūs tokius šūdus rašinėjat?
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