„Invalda INVL“ fondas įsigijo „Nordian Group“ ir „Norvelitą“, „Swedbank“ paskolino 50 mln. eurų
Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ privataus kapitalo fondas „INVL Private Equity Fund II“ užbaigė dviejų Lietuvos žuvies perdirbimo įmonių – „Nordian Group“ ir „Norvelita“ – įsigijimą. Šiam sandoriui finansuoti bankas „Swedbank“ paskolino 50 mln. eurų. Neviešinamos vertės sandoris užbaigtas įvykdžius išankstines sandorio užbaigimo sąlygas ir gavus Konkurencijos tarybos leidimą, penktadienį pranešė „INVL Asset Management“. Tuo metu „Swedbank“ pranešė suteikęs 50 mln.
Po modernizacijos daugiabutis patogesnis ir funkcionalesnis: galima įrengti naujus liftus ir dviračių saugyklas
Daugelis senos statybos daugiabučių nebeatitinka šiandienos gyventojų poreikių – juose nėra liftų, trūksta patogių vietų dviračiams, vaikų vežimėliams ir kitoms judumo priemonėms laikyti. Nuo šių metų rugsėjo išplėtus daugiabučių modernizavimo galimybes, gyventojai gali numatyti naujų liftų įrengimą net ir tuose pastatuose, kuriuose jų anksčiau nebuvo, taip pat įrengti judumo priemonių saugyklas. Šiems darbams finansuoti galima pasinaudoti lengvatiniu kreditu.
Daugiabučių modernizacija 2026-11-10
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Keičiasi daugiabučių modernizacijos finansavimo modelis: didžiausia parama numatyta socialiai pažeidžiamiems gyventojams
Reaguojant į didelį energijos vartojimą senos statybos daugiabučiuose, aukštas šildymo išlaidas ir energetinio skurdo riziką, artimiausiu metu planuojamame skelbti daugiabučių modernizavimo kvietime numatytas naujas valstybės paramos modelis. Jis leis gerokai daugiau pagalbos skirti socialiai pažeidžiamiems gyventojams – priklausomai nuo daugiabučio šildymo būdo, valstybė kompensuos 50 arba 80 proc.
Balkono transformacija modernizuojant daugiabutį: atsiveria naujos erdvės panaudojimo galimybės
Visuomet su pavydu žvelgdavote į kaimynus, turinčius balkoną, ir svarstydavote, kaip tokią erdvę pritaikytumėte savo poreikiams? Į daugiabučių modernizavimo priemonių sąrašą įtraukus galimybę įrengti naujus balkonus, tokia erdvė galės atsirasti ir jūsų bute. Taip pat numatyta galimybė praplėsti jau turimus balkonus ir padidinti langų bei balkonų durų angas. Specialistų teigimu, tokie pokyčiai gali ne tik padidinti būsto patrauklumą, bet ir iš esmės pakeisti kasdienį gyvenimą.
Naujas daugiabučių modernizavimo kvietimas: maksimali valstybės parama galės siekti iki 40 proc.
Spalio pabaigoje planuojamame skelbti daugiabučių modernizavimo kvietime keisis valstybės paramos skyrimo principai. Bazinis jos dydis priklausys nuo savivaldybės, kurioje yra atnaujinamas namas ir papildomai skatinamų didesnę ilgalaikę naudą kuriančių sprendimų pasirinkimo. Vienas svarbiausių naujojo finansavimo modelio pokyčių – Savivaldybių paramos renovacijai indekso (SPRI) įvedimas.
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Specialistai atsako: ko reikia, kad jūsų daugiabučio namo rūsys galėtų būti pritaikytas priedangai?
Šių metų gegužę ir birželį Lietuvoje kelis kartus paskelbtas oro pavojus išryškino praktines civilinės saugos spragas – dalis gyventojų nežinojo, kur yra artimiausia priedanga, o kai kurios šios paskirties patalpos pavojaus metu buvo užrakintos ar sunkiai pasiekiamos. Šie atvejai priminė, kad apie vietą, kur būtų galima pasislėpti, svarbu pagalvoti dar iki realios grėsmės.
Kartais trūksta ne skaičių, o pasitikėjimo: kas iš tiesų lemia sprendimą modernizuoti daugiabutį?
Vieniems būstas tėra vieta, į kurią grįžtama po darbo, kitiems – gerokai daugiau. Namai tampa erdve, kurioje ilsimės, dirbame, leidžiame laiką su artimaisiais ar draugais, todėl natūraliai auga ir lūkesčiai jų patogumui, estetikai bei bendrai gyvenimo kokybei. Noras gyventi jaukiai skatina rūpintis ne tik buto vidumi, bet ir visu namu, o daugiabučio modernizacija yra vienas svarbiausių žingsnių kuriant patogesnę kasdienybę.
Daugiabučių modernizacija 2026-09-07