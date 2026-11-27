Vedėjas ir prodiuseris, „UTMA“ bendraturtis I. Grinevičius sako visuomet mėgęs būti įvykių sūkuryje. Greitas tempas, netikėti sprendimai ir naujos žinios kartu sudėjus buvo tai, kas jį vežė.
Todėl dar studijų metu jis išbandė žurnalisto darbą. I. Grinevičius gavo pasiūlymą padirbėti per turbūt intensyviausią žurnalistams dieną – rinkimų naktį.
„Pats įdomiausias sportas man. Man vis tiek patinka visos patirtys, kurios kažkiek susijusios su azartu. Ar tai būtų tiesioginis eteris, ar, pavyzdžiui, rinkimų naktis. Man rinkimų naktis ar olimpinių žaidynių koks nors mačas dėl medalių yra panašios patirtys, todėl kad keičiasi rezultatai, tu turi į juos greitai reaguoti. Tada jautiesi maksimaliai išreiškęs ir išpildęs save, nes turi labai mažą akimirką kažką padaryti arba gerai, arba paskęsti.
Kiekvieną kartą, kai padarai gerai, nežinau, kokius smegenų centrus tai tiksliai skatina, bet tikrai skatina. Tai be galo, bent jau man, smagus ir vežantis jausmas. Tai tikrai nėra darbas, per kurį kažkaip išsisemi, kad jau baigėsi rinkimų naktis ir nebegaliu. Dažniausiai po rinkimų nakties aš dar galiu bet ką. Atrodo, keletą valandų užmigti sudėtinga arba nustoti sekti, kaip viskas vystosi toliau, nes dažniausiai iki ryto dar būna kažkokių atnaujinimų“, – prisimena jis.
Pirmas darbas – rinkimų naktyje
Rinkimų naktis pavyko, o nuo tada I. Grinevičius pradėjo dirbti nuolatinį žurnalisto darbą – rengti reportažus įvairiomis temomis. Visgi ši veikla gana greitai nusibodo.
„Rengti tokius reportažus nuolat ir ieškoti kažkokių temų, kurios nebūtinai dega, kurias gal per savaitę turi išsiaiškinti arba ieškoti. Pavyzdžiui, jeigu man nėra kažkokios problemos, tai aš nematau jos ir nėra, tiesą sakant. O reportaže vis tiek turi būti kažkokia problema, kažkokia aktualija. Man labai lengvai kartais atrodo, kad tai yra tiesiog nesvarbu. Dėl to tradicinei medijai, kuri turi dirbti nuolatinį darbą ir kepti, aš gal ir netinku“, – atvirai sako jis.
Tačiau visą tą laiką jis norėjo vesti politinių aktualijų laidą. Užmezgus pažintis su televizijos vilkais, tokia galimybė atsirado. I. Grinevičius tapo „Lietuvos ryto“ televizijos žurnalistu.
Pašnekovas pasakoja, kad būtent tiesioginių laidų specifika jam buvo artimiausia. Viena iš priežasčių – netikėti scenarijai.
„Pašnekovas gali atsirasti ir per 30 minučių, yra buvę ir per mažiau, per minutę kitą, bet tada išmoksti dirbti su informacija ir ją apdoroti taip, kad tame pokalbyje vis tiek kažkur nukeliautum. O tada dar gauni tokią „dovaną“, kai prasideda karai ar dar kas nors. Tai nėra dovana, aišku, pasauliui tai didžiulė tragedija, bet tau, kaip vedėjui, tai yra dovana.
Viskas vyksta, visų dėmesys yra ten. Tada tu tiesiog mėgaujiesi savo darbu, iš dalies maitiniesi ta atmosfera. Tai tave paverčia tokiu geru, kokiu galbūt šiaip šiokiadienį ir nebūtum.
Bent jau man taip yra. Mano sėkmingiausi profesiniai momentai, jeigu save vertinčiau, visą laiką yra tie kritiniai, kurie reikalauja maksimalaus susikaupimo, buvimo čia ir dabar. <...> Jeigu yra gera komanda, iš to išplaukti yra malonumas. Man teko, ačiū Dievui, dirbti su tokiomis komandomis“, – pasakoja I. Grinevičius.
Lemtingas skambutis
2024 metais socialdemokratams laimėjus Seimo rinkimus, suformuota Vyriausybė. Krašto apsaugos ministre paskiriama Dovilė Šakalienė. Žiniasklaidoje pasirodo pranešimas – jos patarėju komunikacijai tampa I. Grinevičius.
Didelės paslapties nėra – Ignas gavo pasiūlymą iš pačios tuometinės ministrės.
„Jo, gavau pasiūlymą. Paskambino Dovilė Šakalienė ir pasakė, kad norėtų mane pasikviesti pasikalbėti berods į Seimą. Aš nebuvau sulaukęs panašaus profilio pasiūlymų iš politikų anksčiau. Nors yra buvę tokių politikų, kurie norėtų, kad tu juos pakonsultuotum“, – prisimena jis.
Vis dėlto paskambinti žurnalistui ne pranešti naujieną, o pakviesti pasikalbėti, nėra dažnas reiškinys. Todėl I. Grinevičius nujautė, kur link tai veda. Ir nueina į Seimą.
„Maniau, kad tai neįmanoma, nes turėjau tiesiog begalę įvairiausių veiklų. Bet gerai, nukeliavau į tą Seimą ir pasikalbėjau. Eksministrė moka tikrai įtikinėti. (Juokiasi.) Paaiškino, kodėl tai svarbus laikotarpis Lietuvai, kodėl komunikacija bus be galo svarbi. Ir aš tik dabar turbūt supratau tą jos mintį iki galo, nes galvojau, kad tiesai didelio marketingo nereikia. Tai dabar manau, kad reikia.
Ji labai motyvavo tuo, kad bus labai svarbu ir visuomenės pasirengimui, ir atsparumui, ir kovojant politines kovas. Kiek padėsime per komunikaciją suvokti krašto apsaugos, saugumo temų svarbą, prasmę ir taip toliau. Tada aš pasižiūrėjau, ar galiu kažkaip atsisakyti kitų veiklų. Esu dėkingas kolegoms, kurie man leido, nes ne visos situacijos priklausė nuo manęs. Ir tada iškeliavau dirbti į Krašto apsaugos ministeriją“, – pasakoja I. Grinevičius.
Darbas buvo be galo intensyvus: reikėjo bendrauti ir su kitomis institucijomis, ir su žurnalistais, lydėti ministrę į susitikimus ir renginius, o krizių metu dirbti naktimis.
„Tikrai turėjau labai daug vertingos patirties, suprasdamas, kaip veikia įvairūs mechanizmai valstybėje apskritai ir krašto apsaugoje, būdamas šalia įspūdingai atsidavusių savo valstybei žmonių. Tikrai ten ne pinigai veda į priekį. Dažnu atveju yra valstybės tarnautojų, ant kurių tiesiog laikosi visas valstybės aparatas ir valstybė apskritai“, – sako I. Grinevičius.
JAV karių žūtis
Vienas įsimintiniausių ir, deja, skaudžiausių įvykių buvo keturių JAV karių žūtis Pabradės pelkėje. Tai buvo darbas dviem frontais - komunikuoti lietuviams, o naktimis derinti ir teikti komentarus JAV pusei.
„Turbūt pats įdomiausias laikotarpis darbe, nes tada tu jauti savo darbo efektą, ir jauti jį iš karto, ir visoje žiniasklaidoje. Tas mastas, tavo veiksmo atoveiksmis yra labai stiprus.
Buvo tikrai įdomiausias ir turbūt tragiškiausias laikotarpis. Bet tada tavo veiksmai daro įtaką ir tų amerikiečių šeimoms, ir žmonėms, nepažįstantiems nei karių, nei tavęs, nei minsitrės, nei tavo karių ir panašiai. Tokių žmonių buvo tiek JAV, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse“, – sako I. Grinevičius.
Grinevičius apie patarėjo darbą: „Dažnai tavo įdirbis patarimu ir baigiasi“
Vis dėlto ir šis darbas, anot I. Grinevičiaus, buvo ne jam. Nors D. Šakalienė pasitraukė nesibaigus ketverių metų kadencijai, šiandien jos buvęs patarėjas sako, kad tam tikras laikinumas, retai arba ne taip ryškiai matomas rezultatas ir bendra darbo valstybiniame sektoriuje specifika gali varginti.
„Aš vis dėlto pratęs, ypač jeigu koks kovinio sporto renginys, tai tu kažką pasakei – paplojo, pristatei pavardę – nušvilpė. Man patinka iš karto gauti rezultatus. Aišku, ministru jau čia būtų man buvęs absurdas būti, bet, nors ir taip, pasirodo, įmanoma. Čia ne krašto apsaugoje turiu omeny.
Bet, kadangi tu esi tik patarėjas, tai dažnai tavo įdirbis patarimu ir baigiasi. Tu tą patarimą suformulavai ir jis gyvena toliau savo gyvenimą. Tu jau nebevaldai situacijos po to arba nežinai, ten kas nors gal užkulisiuose perkalba, o tada vėl kažką. Toks neapčiuopiamas tas darbas tada tampa, todėl jis galbūt ne visiškai man“, – kalba I. Grinevičius.
Vaikystės svajonė
Karjerą žiniasklaidoje taip pat pradėjo susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius. Kitaip nei I. Grinevičius, kuris studijavo Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, L. Paškevičius krimto studijas Komunikacijos fakultete.
Lukas pasakoja, kad žurnalistika, o tikliau - žinių vedėjo darbas, sužavėjo dar vaikystėje.
„Labai gerai atsimenu, aš žiūrėdavau „Panoramą“ ir jos vedėją Marijų Žiedą. Tuo metu man buvo gal tik septyneri metai, dar nebuvau pradėjęs eiti į mokyklą. Pasiimdavau kamerą, tokią, kur dar atsilenkdavo ekranėlis, atsisukdavau ją į save ir bandydavau imituoti, ką daro žinių vedėjas. Taigi televizija man darė labai didelę tą tokią įtaką“, – pasakoja jis.
Su žiniasklaida iš arčiau jis susipažino per mokyklinę ekskursiją, kai apsilankė televizijoje. Išvyka taip įkvėpė, kad grįžę su bendraklasiais pradėjo patys „žaisti“ žurnalistiką.
„Per vieną iš pamokų mokytoja leido daryti televizijos laidos simuliaciją. Mes tai tęsėme kiekvieną savaitę kelis mėnesius. labai džiaugiuosi, kad buvo mokytojų, kurių pamoka, neformali veikla nebūtinai eidavo pagal vadovėlį. Tokie žmonės tik dar labiau padėjo sustiprinti mano norą būti, daryti.
Aš jau nuo pradinių klasių kryptingai žinojau, kad noriu būti žurnalistu. Kol mokiausi mokykloje, prisijungdavau į įvairias programas, vėliau įstojau į žurnalistiką. Tada labai džiaugiausi, kad iki svajonės liko tik vienas žingsnis. Ir man pavyko tą svajonę pasiekti“, – pasakoja jis.
Pirmasis darbas – televizijoje
Žurnalistikos studijų metu visi studentai turi atlikti bent po kelias praktikas. Pirmoji dažniausiai būna regioninėje žiniasklaidoje, kitos – jau nacionalinėje.
L. Paškevičius praktiką atliko „LNK“ televizijoje, o vėliau liko dirbti.
„Aš labai gerai atsimenu pokalbį su tuo metu vyriausiąja žinių redaktore. Kai atėjau į pokalbį dėl praktikos, sakiau: „Aš labai noriu likti televizijoje, aš noriu dirbti.“ Ji nusišypsojo ir pasakė: „Mes turime pilną kolektyvą ir mūsų žinių skyriuje vietų nėra, bet į praktiką tikrai priimsime.“
Šiek tiek liūdna, bet po tos praktikos buvo tikrai buvo ne vienas kursiokas, kuris liko dirbti toje žinių tarnyboje, o su ilgai dirbančiais žmonėmis buvo buvo atsisveikinta – jie buvo pakeisti į tuos studentus, kurie liko po praktikos, “, – prisimena L. Paškevičius.
Kaip pašnekovas tapo vadovu
2024 m. suformavus Vyriausybę, be D. Šakalienės ministru paskirtas Eugenijus Sabutis. Jo sritis – susisiekimas.
O patarėju komunikacijai tapo L. Paškevičius. Tiesa, scenarijus buvo kiek kitos nei I. Grinevičiaus atveju.
„Aš jį kalbinau viena tema – mes tada gal tik antrą kartą matėmės – apie Seimo narius, kurie nori tapti merais ir panašiai. Kadangi jis yra buvęs meru, mes turėjome visai smagų pokalbį. Po to aš jo paklausiau, kas bus jo patarėjas. Jis atsakė, kad neturi. Sakau: „Tai galbūt aš?“, – prisimena L. Paškevičius.
Klausimas nenuėjo perniek – žurnalistas sulaukė skambučio ateiti į pokalbį. Kaip pasakoja L. Paškevičius, jam uždavė pačių įvairiausių klausimų: kaip komunikuoti, jei nukristų lėktuvas (tuo metu kaip tik buvo įvykusi DHL lėktuvo katastrofa), kaip komunikuoti, jeigu nukris koks nors tiltas ir žus žmonės ir panašiai.
„Aš tikrai neturėjau viešųjų ryšių pagrindo. Aš kaip žurnalistas mačiau, ką reikėtų daryti: nedelsti, neslėpti informacijos, sukviesti žurnalistus. Vis tai iš praktikos“, – pasakoja L. Paškevičius.
L. Paškevičius nuo to laiko dirbo E. Sabučio patarėju komunikacijai, jam palikus pareigas šį darbą tęsė vadovaujant Jurui Taminskui, o netrukus tapo viceministru.
„Aš manau, kad jeigu gyvenimas duoda šansą... Kartais gėda save pasisiūlyti, nes kartais žmonės apie tave nė negalėtų pagalvoti. Dabar aš esu kitose pareigose, o man ministras sako: tavo pavardė išlindo labai netikėtai. Tai arba kiti žmonės išmeta tavo pavardę, arba tu pats. Sabučio atveju aš pats išmečiau ir tikrai nesigailiu. Šansą, duotą gyvenime, reikia pasiimti“, – kalba L. Paškevičius.
Kodėl žurnalistai pereina į komunikaciją?
Abu pašnekovai, nors ir pradėjo karjerą žiniasklaidoje, pasuko komunikacijos keliu. Kodėl taip nutinka Lietuvoje vis dažniau?
„Manau, kad dabar žurnalistams yra labai sudėtingas laikas. Konkuruojama su įvairiomis platformomis, su „Netflix“ ir panašiai. Jeigu dėstytojai mums sakydavo, kad žurnalistai – tai ketvirtoji valdžia, dabar viskas labai išsiskirstė, tad nemanau, kad žurnalistai vis dar yra ta ketvirtoji valdžia. Taip, jie daro tikrai labai didelį poveikį visuomeniniame lauke, bet, manau, keičiasi pačių žurnalistų rolė.
Kartais sudomina kita barikadų pusė: suprasti ir pamatyti, kaip vyksta komunikatoriaus rolėje, kaip yra žongliruojama skaičiais, statistika, vaizdiniais ir panašiai. Ir čia yra labai geras dalykas. Aš nesmerkiu tų žmonių, kurie iš žurnalistų pereina dirbti komunikacijos specialistais, o po to iš komunikacijos grįžta į žurnalistiką, nes tada tu visiškai kitaip matai komunikatoriaus duoną ir supranti, kas už to slypi“, – kalba L. Paškevičius.
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