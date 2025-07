Palestiniečiai teigia, kad naujakuriai Vakarų Krante nužudė aktyvistą

Ministerija socialiniuose tinkluose pareiškė, kad „naujakuriai (…) per ataką Um al Khairo kaime“ netoli Hebrono okupuotos teritorijos pietuose nušovė Awdah Muhammadą Hathaleeną.

Izraelio policija prieš tai nurodė tirianti „incidentą netoli Karmelio“ – nausėdijos, esančios Um al Khairo kaimynystėje. Policijos pareiškime sakoma, kad „įvykio vietoje buvo sulaikytas Izraelio pilietis, o vėliau policija suėmė jį apklausai“. „IDF (Izraelio kariuomenės) kariai dėl incidento sulaikė keturis palestiniečius ir du įvykio vietoje buvusius užsienio turistus“, – pažymima pareiškime.

Policija pridūrė, kad „po incidento buvo patvirtinta palestiniečio mirtis; tikslus jo vaidmuo incidente tikrinamas“.

A. M. Hathaleenas gyveno Masafer Jatoje – kaimelių, įsikūrusių kalvose į pietus nuo Hebrono, kurias Izraelis paskelbė karine zona, grupėje. Jų pastangos neleisti Izraelio pajėgoms sunaikinti jų namų buvo užfiksuotos juostoje „No Other Land“, kuri kovo mėnesį pelnė „Oskaro“ statulėlę geriausio dokumentinio filmo kategorijoje.

Vienas iš šios juostos režisierių izraelietis Yuvalas Abrahamas socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti ginklą rankoje laikantis vyras, besiginčijantis su grupe žmonių, be to, girdimi šūksniai hebrajų ir arabų kalbomis. „Izraelio naujakurys ką tik į plaučius pašovė (A. M. Hathaleeną) – nuostabų aktyvistą, kuris padėjo mums nufilmuoti „No Other Land“ Masafer Jatoje“, – parašė Y. Abrahamas.

Vakarų Krante gyvena apie 3 mln. palestiniečių, o kartu ir beveik pusė milijono izraeliečių, apsistojusių nausėdijose, kurios pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis. Skaičiuojama, kad nuo karo Gazos Ruože pradžios 2023 m. spalio mėnesį Izraelio kariai arba naujakuriai pražudė mažiausiai 962 palestiniečius, įskaitant daugybę kovotojų, bet kartu ir daugybę civilių. Oficialūs Izraelio duomenys rodo, kad ten per palestiniečių atakas arba per Izraelio karines operacijas taip pat žuvo mažiausiai 36 izraeliečiai.