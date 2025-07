Izraelio ataka nusinešė 25 gyvybes

Gazos civilinės gynybos agentūra teigia, kad Izraelio ataka šeštadienį Palestinos teritorijoje nusinešė 25 gyvybes. Agentūros atstovas Mahmudas Bassalis pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra devyni žmonės, žuvę per tris oro atakas Gazos mieste. Jis pridūrė, kad vienuolika žmonių žuvo per keturias atakas netoli pietinio Chan Juniso miesto, o du žuvo per dronų ataką Nuseirat pabėgėlių stovykloje.